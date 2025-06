El gobierno porteño consideró ante la Justicia que sería negativo que Cristina Kirchner cumpliera prisión domiciliaria en Constitución

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

Mientras la Justicia federal define los próximos pasos en torno al cumplimiento de la condena de Cristina Kirchner, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nota formal ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 para advertir sobre las consecuencias negativas que podría generar una eventual prisión domiciliaria de la expresidenta en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat.

La presentación fue realizada por la Procuración General porteña por instrucciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri. En el escrito se manifestó la “preocupación institucional” por el impacto que esa medida tendría sobre la movilidad urbana, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad poblacional y tránsito constante.

Según detalla el documento, al que accedió Infobae, desde que se confirmó la condena de la exmandataria comenzaron a registrarse concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y una sobrecarga operativa sobre las fuerzas de seguridad de la Ciudad. También se adjuntaron informes técnicos que advierten que un operativo de custodia permanente alteraría de forma sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y al funcionamiento del macrocentro porteño.

La expresidenta Cristina Kirchner en el balcón de su departamento de Constitución (Reuters)

Frente a este escenario, el gobierno porteño solicitó que, en caso de autorizarse la prisión domiciliaria, se implementen “medidas excepcionales” para garantizar el orden público y los servicios urbanos, con intervención conjunta de las autoridades nacionales y locales.

En paralelo, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron hoy que se debe rechazar el pedido de prisión domiciliaria que hizo la defensa de la expresidenta, y que la condena de seis años de prisión por el caso Vialidad la debe cumplir en una unidad de las fuerzas de seguridad.

Fuentes judiciales informaron a este medio que los fiscales presentaron su dictamen de 10 páginas ante el Tribunal Oral Federal 2 que ahora quedó en condiciones de resolver si lo otorga o no la prisión domiciliaria a la expresidenta. La expectativa es que lo haga hoy.

El gobierno porteño, a su vez, aguarda esta resolución para determinar el operativo de seguridad en torno a la vivienda de la expresidenta y a las concentraciones masivas. “Estamos expectantes, pero listos”, detallaron a Infobae.

En su dictamen, los fiscales consideraron que Cristina Kirchner no alegó ningún motivo de salud para no estar en una prisión y que el argumento de la edad -tiene 72 años- no es una obligación, sino que la ley dice que “podrá” otorgársela.

Por otra parte, sobre las cuestiones de seguridad que Cristina Kirchner alegó respecto a su rol como ex presidenta y su intento de homicidio en 2022, la Fiscalía sostuvo que eso se puede neutralizar en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

De todas formas, la opinión de la Fiscalía es no vinculante, por lo que el Tribunal Oral igual podría otorgarle la prisión domiciliaria. Ante esa posibilidad, Luciani y Mola expresaron que el arresto domiciliario “debe sujetarse a estrictas normas de control y seguimiento”.

Mientras la Justicia define las condiciones de detención de CFK, buena parte del peronismo avanza con la organización de una marcha masiva que se prevé histórica: se trata de un operativo de movilización, de unas 50 cuadras, con la participación de entre 500.000 y un millón de personas, en una caravana que acompañará a la ex vicepresidenta desde su domicilio hasta los tribunales federales de Comodoro Py.

Desde la semana pasada, el equipo organizador, encabezado por Máximo Kirchner y Mayra Mendoza, intensificó los contactos dentro del peronismo para sumar adhesiones a la movilización. La estrategia incluyó un llamado a la unidad, dejando de lado viejas disputas internas y sumando a antiguos adversarios como nuevos aliados.

En cuanto al recorrido, los organizadores barajan dos alternativas principales para la caravana. La primera opción contempla avanzar por Avenida San Juan, Avenida 9 de Julio, Avenida Libertador y Retiro, hasta llegar al edificio de los tribunales federales, en un trayecto de aproximadamente cinco kilómetros que sigue las principales arterias de la ciudad.

La segunda alternativa propone un recorrido por Avenida San Juan, Avenidas Madero y Huergo, bordeando el Paseo del Bajo y pasando por detrás de la Casa Rosada, con una distancia similar de entre 48 y 52 cuadras.