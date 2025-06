El reproche de una senadora kirchnerista a Axel Kicillof: “CFK quedó sola en la batalla”

Anabel Fernández Sabasti le reprochó el desdoblamiento a Axel Kicillof

Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional de Unión por la Patria, cuestionó la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, luego de la detención de Cristina Kirchner. La dirigente mendocina advirtió que ese movimiento dejó a la ex mandataria aislada en su postulación: “Hubiera sido muy distinto si la provincia de Buenos Aires no hubiera desdoblado, ¿no? Estaríamos hablando esto recién en octubre con las candidaturas de todas las provincias al mismo tiempo”.

Según Fernández Sagasti, la estrategia electoral terminó debilitando a la figura de Cristina en un momento clave. “Al desdoblar la provincia de Buenos Aires quedó descalzada y ella quedó sola en esta batalla”, expresó. En declaraciones a Futurock agregó: “Ahora estamos hablando de una candidatura de provincia de Buenos Aires aunque claramente es nacional por su figura, y por todo lo que implica para el peronismo la provincia de Buenos Aires y la tercera circunscripción más precisamente”.

Anabel Fernández Sagasti, senadora de Unión por la Patria

La senadora mendocina también anticipó posibles consecuencias políticas. “Yo creo que ahora se va a empezar a ver un movimiento bastante particular en la provincia de Buenos Aires, al no poder votar la gente a su principal candidata”, afirmó.

“Tenemos que construir una nueva institucionalidad que nos dé seguridad a los argentinos. Me preguntan si al Gobierno le conviene o no la detención”, confesó la senadora y mencionó el rol del bloque peronista en el Senado, como la expulsión de Edgardo Kueider, y respondió: “Al Gobierno le conviene menguar el liderazgo de Cristina”.

Las declaraciones llegan en un momento de fuerte conmoción dentro del peronismo, tras el fallo judicial que ordenó la detención de la ex presidenta, quien se había lanzado como candidata en la Tercera Sección Electoral bonaerense. En ese contexto, Kicillof fue consultado por la prensa sobre cómo seguirá el proceso electoral en la provincia y evitó confirmar si mantendrá el calendario tal como estaba previsto.

Axel Kicillof habló tras la decisión de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner

“La verdad es que acaba de ocurrir. Yo todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene”, dijo el gobernador. “Estuvimos reunidos estos días con compañeros. Yo no me puse a pensar y elucubrar escenarios en esta situación por lo histórico, como vergüenza nacional”, agregó.

Al ser consultado por un eventual cambio en el calendario electoral, Kicillof respondió: “Hoy te diría que estamos en otro país en este momento. Obviamente, en este momento te diría que las elecciones son el día que son. Estamos todos un poco conmovidos y choqueados”.

El mandatario provincial señaló que aún no están definidos los pasos a seguir. “Sé que ha pasado algo muy tremendo y que las consecuencias de toda índole las vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Sí creo que hay una vocación importante de todos los sectores de ver cómo buscar una lista en común. Era lo que veníamos hablando”, afirmó.

Sobre una posible candidatura presidencial propia o la chance de indultar a Cristina en caso de acceder al Ejecutivo nacional, Kicillof respondió: “Hubo algunas discusiones sobre eso. Creo que también el que recibe el indulto... hubo discusiones de todo tipo. Yo de mi lado te voy a decir: este fallo es una vergüenza”.

También apuntó contra el sector empresarial que celebró la inhabilitación judicial: “Hoy escuchaba un tarado diciendo ‘ahora que Cristina no puede ser, van a venir los inversores’. ¿Quién va a venir a un país como pasó con Lula? ¿Quién va a venir a un país donde el partido judicial da, quita libertades y todo tipo de situaciones sin motivo?”.

Kicillof fue uno de los primeros dirigentes de peso en pronunciarse públicamente, aunque evitó dar señales claras sobre los próximos pasos del espacio que lidera junto a la ahora detenida expresidenta. “Estamos todos un poco conmovidos”, insistió. Y repitió: “Estamos en otro país en este momento”.