Destrozaron el auto de Margarita Stolbizer en el edificio de TN: “Yo tenía un poco de tembleque”

Horas después de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por la defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, militantes kirchneristas encapuchados irrumpieron en los estudios de la señal de noticias TN. La violencia se desató en el ingreso al canal ubicado en el barrio de Constitución.

El ataque incluyó rotura de ventanales, daños en instalaciones y destrozos a pertenencias de trabajadores. Uno de los autos afectados fue el de Margarita Stolbizer, quien en ese momento participaba de una emisión en vivo dentro del edificio.

“Estoy bien pero me generó mucha conmoción cuando bajé anoche, antes de ver mi auto, ver el despliegue de violencia y brutalidad que había ahí abajo, en la planta baja de los estudios”, relató la diputada en declaraciones radiales. “Yo no me quiero imaginar si se topaban con una persona, qué hubieran hecho con una persona. Realmente la violencia era enorme”, agregó.

El ingreso de los militantes al canal quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio. Según informó TN, los agresores avanzaron por el acceso principal y llegaron a internarse cincuenta metros dentro del canal. Varios trabajadores reportaron daños en sus pertenencias, incluidos vehículos, bicicletas y trofeos institucionales.

El auto de Margarita Stolbizer destrozado en el edificio de TN

“Todo el vidrio de atrás hay que cambiarlo porque quedó todo el agujero de la piedra que tiraron y todo el vidrio astillado. Hay que cambiarlo todo”, señaló Stolbizer, en referencia a los destrozos sufridos por su vehículo. “Yo tenía un poco de tembleque porque vi la violencia que había habido ahí unos minutos antes”.

Durante el ataque, Jonatan Viale se encontraba al aire realizando su programa en vivo. Desde el estudio, denunció los hechos y atribuyó la agresión a sectores vinculados a La Cámpora. “Hicieron un desastre, tiraron todo, se metieron adentro del canal, por donde entramos. Estuvieron 50 metros adentro del canal. Rompieron las bicicletas de los laburantes, los Martín Fierro, los trofeos. Con qué necesidad, qué tiene que ver un productor o un camarógrafo”, expresó el periodista.

Según describieron fuentes del canal, los atacantes actuaron con extrema violencia, arrojando objetos contra los ventanales del edificio y forzando puertas de acceso. En ese momento, numerosos empleados del canal se encontraban trabajando en los estudios.

“Más allá de los daños y demás, no debemos naturalizar estas cosas. Es un tiempo donde deberíamos reflexionar seriamente”, planteó Stolbizer.

Consultada sobre la resolución judicial que precedió los disturbios, la legisladora defendió la actuación del máximo tribunal: “Lo que hubo ayer fue un fallo de la Justicia que todos estamos obligados a respetar. En algún momento tiene que funcionar esta democracia y división de poderes”.

Detuvieron a un hombre por los destrozos en las instalaciones de Canal 13 y TN

La Corte Suprema, en su decisión, declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de la expresidenta, dejando firme su condena en la causa Vialidad, por lo que deberá ir presa por seis años.

Stolbizer, quien durante años denunció irregularidades en la gestión kirchnerista, consideró que el fallo se apoyó en una investigación extensa. “Las dos condenas ya estaban y fueron el resultado de muchos años en los que los peritos, fiscales y jueces analizaron todas las pruebas y llegaron a la convicción de la culpabilidad de la señora de Kirchner y otros tantos cómplices hicieron para saquear al Estado. Las pruebas son muchísimas”.

El canal difundió imágenes del ataque a través de sus redes y en sus noticieros. En ellas se observa a los encapuchados avanzar con piedras y palos hacia el ingreso principal, mientras rompen vidrios y empujan la reja de acceso.

Viale también se refirió a la agresión a trabajadores del canal: “Con qué necesidad le rompen la bici a un camarógrafo. ¿Qué tiene que ver con lo que pasó en la Corte? Nada. Absolutamente nada.”

Desde la producción del canal, algunos empleados relataron que varios integrantes del equipo técnico debieron refugiarse en sectores internos del edificio hasta que la situación se calmara.

No se reportaron heridos de gravedad, aunque trabajadores de seguridad resultaron afectados por empujones y forcejeos durante el ingreso de los encapuchados. Por el caso hay un detenido, identificado como Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi, de 34 años y vecino de la localidad de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín, indicaron fuentes policiales a Infobae.