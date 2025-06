Nuevas escuchas del “Rey de La Salada”: la inmobiliaria que alquilaba los puestos y las sucursales en el interior

Jorge Castillo y su mujer viajaban por el mundo

Jorge Castillo construyó un emporio en La Salada y exportó el “modelo” a otros destinos. Las escuchas judiciales sobre los teléfonos del empresario y sus allegados, durante más de un año, revelaron el mecanismo para el cobro de los alquileres, que generó una ganancia millonaria para todos los integrantes de la banda. Solo en una de las cuentas bancarias, a nombre de Punta Mogote SCA, se recaudaron $26.827.043.210. A eso se suman los fondos millonarios que recibía Castillo en su mansión de Luján.

Además del predio de “Punta Mogote”, Castillo y sus allegados recibieron millones de pesos en los últimos años por el alquiler de los puestos de “Mogote Factory”, en Bogotá al 2900, en el barrio de Flores, y de “Olimpo”, en avenida Olimpo 1770, en Ingeniero Budge.

En una conversación registrada el 11 de enero de 2024, Castillo habla con una mujer no identificada y menciona cómo realiza los ajustes de los alquileres y agrega que está construyendo 400 locales más en la feria de Flores.

La Justicia también intervino un celular de la inmobiliaria "DIO Bienes Raíces", encargada de administrar los alquileres de ese predio. Desde ese teléfono se recibían consultas casi a diario. En enero de 2024, un empleado de la inmobiliaria informa que los locales chicos, de 2x2, cuestan cerca de $400 mil pesos, más otros $40 mil de expensas. Y los locales grandes, aproximadamente $600 mil. A eso hay que sumar una caución de 200 dólares y los honorarios de la inmobiliaria: otro medio mes de alquiler.

“Los datos provenientes de la investigación realizada con información recabada de la utilización de la figura de agente revelador digital sobre DIO S.A. informan sobre los cobros que realizan a los feriantes, los montos de alquileres y modalidades de pago. Las personas vinculadas a esta inmobiliaria administran estos bienes, a través de la presencia física en las ferias, pero además en lo que haría al traslado y destino del dinero", dice uno de los informes que hay en la causa.

Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos por pedido de la Justicia. Muchas veces, el “Rey de La Salada” hablaba desde el celular de su mujer, Natalia Luengo, que también estaba siendo escuchada.

Luengo acumula decenas de conversaciones con su madre sobre los negocios de Castillo. En una escucha del 30 de julio de 2024, la mujer asegura que su marido está cansado de ir al predio de Flores y revela que se tiene que encargar más de la economía familiar.

- Natalia Luengo: Jorge que no quiere ir ahora. Bah se quedó. “Ay no tengo ganas de ir más a Flores”

-Nilda Arrieta: ¿No fue a Flores?

-NL: No, dice que no tiene ganas de ir más.

-NA: ¿Y asi va a dejar el negocio?

-NL: Yo ni le pregunto, porque si le pregunto va a pensar que.... asi que haga lo que quiera. Igual, a ver. ..no va a pelotudear... Porque la obra está parada, antes lo importante era la obra, y después todo el tema del gasto lo manejo yo de acá de Flores, me rinden a mi....

-NA: Ya está, lo jubilaste (risas)

-NL: No, no, no. pero como que no es fundamental, viste... Cuando era la obra sí, pero ahora van todos los pelotudos como siempre, a pedir ...

Castillo es el dueño de “Mogote Factory”, en Bogotá al 2900, en el barrio de Flores

La suegra de Castillo -defendida por los abogados Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe- obtuvo la libertad domiciliaria y quedó a cargo de los hijos de la pareja.

Arrieta está apuntada por su rol en la organización criminal. La fiscal Cecilia Incardona detalló que tenía el rol de directora suplente de la empresa Paseo de Compras Mogote SA, firma que explota comercialmente el paseo de compras “Mogote Factory”, y que habría facilitado maniobras de lavado y evasión de Castillo y sus socios.

Castillo se cuidaba mucho al hablar por teléfono, pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En una de las conversaciones, con un fabricante de ladrillos, el empresario asegura que tiene un predio en la provincia de Mendoza, denominado “La Salada de Cuyo”. “Debo tener cerca de 800 locales entre las dos galerías y los puestos que tengo dentro de Punta Mogotes de las cuales yo administraba”, asegura en una charla registrada el 3 de febrero de este año. No es todo. Según esa misma escucha, sus negocios se expedían hasta la producción de alfalfa.

Un viaje por Maldivas, los “juguetes” de Castillo y las compras millonarias

Al momento de imputarlo, la fiscal Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Dubai (en Emiratos Árabes) y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.

Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto del año pasado. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje para pasar el Fin de Año.

El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.

- Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.

- Nilda Arrieta: Sí ....

- NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas .... Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro... Casi 70.000 dólares.

-NA: ¿Qué es hotel nada más?

-NL: Hotel y aéreo

-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?

-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto...

-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?

-NL: Si, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..

Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad.Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.