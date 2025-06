Nahuel Sotelo: “En la tercera sección electoral le íbamos a ganar igual, con o sin Cristina”

Nahuel Sotelo: "En la tercera seccion electoral le ibamos a ganar igual, con o sin Cristina"

El Secretario de Culto y Civilización de la Nación, Nahuel Sotelo, se mostró tajante al asegurar que, independientemente de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, su espacio político hubiera ganado en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. “En la tercera sección electoral, le íbamos a ganar igual, con o sin ella”, afirmó Sotelo, dejando en claro que la figura de la ex presidenta no tiene el peso decisivo que algunos suponen en el panorama electoral actual.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. Sotelo destacó que las fortalezas de su espacio político no dependen de una figura como Cristina Fernández de Kirchner, sino de un proyecto ideológico y de gobierno que se aleja de los personalismos.

Durante la entrevista, el funcionario también se refirió a la reciente condena de Cristina Kirchner, ratificada por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la causa Vialidad. El Secretario de Culto subrayó que esta condena es una decisión judicial que no debe ser vista como una persecución política. “La sociedad dice que CFK ha sido un personaje corrupto y la decisión de la Corte lo ratifica. Esto no es persecución política, es una investigación que llevó años”, destacó, reafirmando que el fallo no tiene intenciones políticas.

Sotelo también se mostró convencido de que la condena a la ex presidenta no afectará la dinámica electoral, en especial en el caso de la tercera sección electoral. Sotelo fue claro al explicar que su espacio político tiene la capacidad de ganar con o sin Cristina Kirchner como contendiente. “Nosotros ya derrotamos al kirchnerismo en las urnas, ahora con la condena no te puedo dar una apreciación política”, agregó.

El Secretario de Culto aprovechó para comentar sobre la estrategia electoral de Cristina Kirchner, quien adelantó su candidatura para las próximas elecciones presidenciales. Sotelo explicó que este movimiento fue calculado y parte de un plan político. “Nosotros lo dijimos desde el primer día, no corremos detrás del tiempo de Cristina, que ella se haya presentado a falta de 45 días para el cierre fue una estrategia electoral. Agarró la bandera de la proscripción como una estrategia”, explicó.

Además, destacó que CFK ha utilizado la condena como parte de su comunicación política, algo que, según Sotelo, no tiene el impacto que algunos esperaban: “Cristina es una voz fuerte, sí, pero yo no sé si es la más fuerte. Está Axel Kicillof, pero la realidad es que no veo un 17 de octubre hoy”.

En ese sentido, también se refirió a la responsabilidad que deben asumir los dirigentes del Partido Justicialista ante la situación política actual. “El PJ debe tener responsabilidad, no tienen que llamar a la población a moverse y hacer quilombo. A su gente debe transmitirle tranquilidad”, afirmó el funcionario, refiriéndose a la importancia de que los líderes del peronismo no fomenten la confrontación, sino que llamen a la calma.

El Secretario de Culto aprovechó para resaltar el enfoque de su espacio político respecto a los modelos de país. Sotelo destacó que el debate actual no se trata de personalismos, sino de cuál es el rumbo que se quiere seguir. “Nosotros discutimos libertad o más de lo mismo, ponele Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Mayra Mendoza o quien sea”, explicó.

Según lo que planteó, el eje central del debate es la situación que dejó el gobierno kirchnerista, con altos índices de inflación, inseguridad y una moneda devaluada: “Nosotros discutimos el país que nos dejaron en 2023, con inflación, una moneda que se devaluaba, con inseguridad, al que tenemos hoy, que lo hemos construido en tiempo récord, en menos de dos años, con inflación a la baja, con una moneda que en 2024 fue la que más creció en su valor, con la tasa de homicidio más baja en los últimos 20 años”, concluyó.

