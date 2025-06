Mayra Mendoza criticó a la Corte Suprema ante la posible detención de Cristina Kirchner: “Es un golpe a la democracia”

Mayra Mendoza junto a Cristina Kirchner

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cuestionó en duros términos el rol de la Corte Suprema en la causa Vialidad y aseguró que la situación judicial de Cristina Kirchner representa “un golpe a la democracia”. Además, sostuvo que la Corte actúa como un instrumento de persecución política y vinculó esa conducta a sectores opositores al kirchnerismo.

“Esta es una situación muy injusta en todo sentido. Es un golpe a la democracia que hoy tiene nombre propio y afecta a una persona y una fuerza política. Pero es un daño tremendo para el país, que haya una Corte, en su mayoría designados de manera inconstitucional, es un riesgo para todos”, afirmó en diálogo con Radio con Vos.

La dirigente camporista cuestionó la imparcialidad del proceso judicial contra la ex presidenta. “Este camino que se ha iniciado de persecución política porque no podemos hablar de que esto es un juicio imparcial. Esto es una persecución política por parte de la Corte y los jueces de primera instancia y todos los que pasaron por el recorrido”, expresó Mendoza.

En ese sentido, vinculó a los magistrados involucrados con referentes de la oposición y con el Grupo Clarín. “Todos vinculados a Macri, al Grupo Clarín y parte de la familia judicial. Todos sectores opositores a Cristina”, remarcó.

Las declaraciones de la intendenta se produjeron en la antesala de la reunión del máximo tribunal, que tiene en agenda la resolución sobre los recursos presentados en la causa conocida como “Vialidad”. Aunque aún no está definida la fecha de la firma del fallo, en el ámbito judicial trascendió que ya habría tres votos a favor de rechazar los recursos presentados por la defensa de Fernández de Kirchner, lo que dejaría firme su condena. Los jueces ya cuentan con un extenso informe de la Secretaría Penal que recomienda rechazar esos planteos.

Mendoza vinculó este movimiento judicial a la posibilidad de una nueva candidatura de la ex presidenta. “Hoy nos encontramos ante una manifestación de Cristina de ser candidata y como no tienen manera de poder sostener sus argumentos de que Cristina ‘ya fue’ o ‘no va más’ en Argentina y como no le pueden ganar en las urnas, quieren avanzar con este juicio y detenerla”, aseguró.

Además, trazó un paralelismo con otros líderes políticos del continente. “Quieren callar a Cristina. Esto pasó en Brasil con Lula y con Perón y ninguno se cayó ni se resignó. Tampoco lo va a hacer Cristina”, señaló.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes

La jefa comunal sostuvo que existe un “relato” que se construyó para dañar la figura de Fernández de Kirchner. “Es muy eficiente la construcción de un relato donde no importa la verdad. Importa el relato donde te dice ‘Cristina chorra’ y ‘Cristina corrupta’ y los bolsos de López. Y el entramado que hay detrás de todo eso tiene que ver con la verdad y ha sido juzgado”, dijo.

En ese sentido, apuntó directamente contra el ex presidente Mauricio Macri. “Cuando fueron a la trazabilidad de ‘la ruta del dinero K’ encontraron vínculos con el ‘hermano del alma de Mauricio Macri’, con Caputo y los grandes contratos con empresas de obras públicas del Estado. Está vinculado Mauricio Macri con los bolsos de López, no Cristina”, sostuvo Mendoza.

También criticó el rol de los medios de comunicación. “Nadie sale a aclarar las horas de TV que han dicho de Cristina que era una presidenta que formaba parte de una asociación ilícita. La culpan por haber tocado intereses en favor del pueblo. Esto es lo que no lo perdonan”, expresó.

La intendenta hizo una defensa de los gobiernos kirchneristas. “Los mejores años de vida de los trabajadores fueron los años de Néstor y Cristina y eso es innegable”, aseguró.

En uno de los tramos más sensibles de su declaración, Mendoza advirtió sobre el impacto que una eventual detención de Fernández de Kirchner podría tener en el clima político y social del país. “Estamos ante una inminente detención de Cristina. Cristina es una mujer muy íntegra, es muy injusto que pase por esto y nos tiene que llamar a la reflexión a todos que esté pasando esto, en medio de una situación económica y social muy compleja”, dijo.

Y agregó: “Se está rompiendo todo, el tejido productivo, los pibes en las calles, los comercios”.