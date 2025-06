Martín Yeza defendió el acuerdo LLA-PRO: “Yo me siento un primo hermano de los libertarios”

El diputado nacional del PRO opinó sobre el presente de su compañera de espacio (Video: A24)

Ganar en la provincia de Buenos Aires, objetivo tan complejo como importante en el mapa político por sus más de 17 millones de habitantes, es en un desafío central para el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las próximas elecciones legislativas. En este contexto, el diputado nacional Martín Yeza explicó que su partido atraviesa una “crisis de identidad” y que busca redefinir su rol en el escenario nacional. De esta manera, en el marco de las conversaciones entre ambos partidos, se mostró cercano a las ideas de algunos políticos de LLA al señalar que se siente un “primo hermano” y destacó la necesidad de ir juntos en el territorio bonaerense para enfrentar a Axel Kicillof.

Durante un diálogo con Luis Novaresio al aire de A24, Yeza plateó que la situación actual del PRO no se explica por un deterioro repentino, sino por un proceso más profundo: “Un partido no empeora en dos meses, tampoco mejora. El PRO tiene un proceso de degradación”.

Esta reflexión se suma a la percepción de que espacio amarillo atraviesa una crisis de identidad. “Todos los partidos políticos tienen diversidad, pero algo que los unifica, eso no está claro ahora. Cada uno tiene su propio PRO”, comentó.

De igual forma, destacó el liderazgo de Mauricio Macri. “Hoy es el líder. Le pedimos que volviera un rato el año pasado. Él no estaba muy convencido. Pero tuvimos dos candidatos a presidente que se fueron y nos echaron la culpa a los que los ayudamos”, explicó el diputado nacional al referir a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ahora legislador porteño electo Horacio Rodríguez Larreta.

Martín Yeza, junto a Mauricio Macri

La autocrítica del referente del PRO también alcanza a la estrategia electoral adoptada en la Ciudad de Buenos Aires. Según Yeza, la decisión de “municipalizar la elección no funcionó”. Además, reconoció que “Jorge Macri asumió una Ciudad a la que hace dos años no se le daba bola”, dejando entrever que Rodríguez Larreta dejó de lado la gestión para centrarse en su campaña para presidente.

En cuanto a la relación con LLA, rechazó la idea de que su espacio haya sido absorbido por el equipo libertario. “El PRO no fue deglutido por La Libertad Avanza. Hay velocidades y prioridades muy distintas. El tamaño de los problemas de la Argentina son mayores a los del PRO”, señaló.

En el plano interno, Yeza reconoció la necesidad de autocrítica y renovación dentro del PRO. “Los verdaderos líderes, primero se responsabilizan en vez de culpar a los demás”, aseguró. Además, destacó que “Mauricio, entre hacer lo conveniente y hacer lo correcto, opta por hacer lo correcto. Ese es el pensamiento que adoptamos en el PRO”.

La provincia de Buenos Aires se presenta como un territorio clave para el futuro político del PRO y de la oposición local en general. “Armonizar esa complejidad en un territorio de 17 millones de ciudadanos lleva tiempo y estamos tratando de ver si podemos convivir con La Libertad Avanza”. “Está claro, Kicillof con Cristina del otro lado y sin balotaje, ir divididos y no hacer el esfuerzo por ir juntos es algo que sabemos que sale mal, sobre todo para lo que sabemos que Kicillof es un mal gobernador", planteó.

El presidente Javier Milei, ingresa al escenario y saluda al auditorio del Foro Económico de Madrid en Madrid, España (REUTERS)

“Solos no se pueden hacer cambios en la provincia de Buenos Aires. Hay un esfuerzo para encontrar consenso con los primos ideológicos. En la diversidad de nuestros partidos políticos, encontrar esas intersecciones”, sumó.

Según explicó Yeza, la autopercepción dentro del PRO varía según la perspectiva de cada dirigente. “Depende a quien le preguntes. Yo me siento un primo hermano, otros se sienten más primos segundos”, concluyó.

Cristina anunció que va a ser candidata en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires (REUTERS)

Al hacer un análisis de la coyuntura económica, incluyó una comparación con otros países que atravesaron situaciones similares. “Estamos en la senda que recorrieron otros países en la misma situación, como Brasil e Israel”, afirmó.

En ese sentido, mencionó que la discusión sobre la reforma previsional ocupa un lugar central en el debate político, pero aclaró que “también lo es que sea sostenible en el tiempo”. Por eso, Yeza aseguró que “hay que hablar de la reforma laboral y tributaria”.

Yeza aprovechó la oportunidad para referirse a la ex presidenta Cristina Kirchner horas después de su discurso en la sede del PJ nacional y a la espera de la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema. “Cristina no es una perseguida política. Si tiene primera, segunda instancia, confirmación de cámara, etc., es evidente que ha tenido una responsabilidad al frente de una organización”, sostuvo.