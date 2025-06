Villarruel se desvincula de la polémica por los sueldos de los senadores y les permite “adecuar o no” sus dietas

El decreto con el que Victoria Villarruel permite a los senadores readecuar sus dietas. Con esto, evita críticas de la Casa Rosada y deja la decisión en manos de los propios legisladores

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel -a cargo del Ejecutivo, por el viaje de Javier Milei- firmó una resolución el miércoles pasado para desvincularse de la polémica por las dietas de los legisladores que integran la Cámara alta, cuyos haberes están enganchados a los de los empleados legislativos. Con la reciente paritaria, el pleno cobrará el mes próximo poco más de $9,5 millones en bruto.

En concreto, el artículo 3 del decreto presidencial 344/25, del 4 de junio último, reconoce el impacto de la paritaria mencionada para los agentes del Congreso -1,3% retroactivo para marzo, abril y mayo, respectivamente, para cada mes- e invita “a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas, informándolo por nota a la Presidencia, en mérito a las facultades que les son propias”.

De esa manera, Villarruel evita que la Casa Rosada la critique por avalar lo que los mismos legisladores reactivaron en abril del año pasado, cuando volvieron a enganchar sus sueldos al valor de referencia del módulo que se utiliza para la liquidación de haberes de los trabajadores.

En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron sin chistar y en secreto un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto. Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Con la renovación del mismo a $2376,04 -aproximadamente- es que se llega a los más de $9,5 millones en bruto a recibir a partir del mes próximo.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Se encuentra a cargo del Ejecutivo por un nuevo viaje al exterior de Javier Milei (RS Fotos)

En cuanto al desarraigo, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron en abril de 2024 una dieta más a las 12 actuales, como para “compensar” el aguinaldo. La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.

Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a Villarruel, quien primero dudó y luego estiró el freezer hasta el 31 de marzo. La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.

El 17 de mayo pasado, Infobae publicó la advertencia del kirchnerismo en cuanto a que no votará más nada en el recinto y delegó una potencial resolución del tema en el oficialismo, dialoguistas y Villarruel. “Nos hartaron. Que hagan lo que quieran”, manifestó un legislador con peso en el interbloque que comanda el formoseño José Mayans.

Otro solado de Cristina Kirchner afirmó a este medio: “En la previa a la sesión por Ficha Limpia, el oficialismo movió una vez más el avispero y luego no pasó nada. Entonces, si hay libertarios y dialoguistas consternados con esto, que se pongan de acuerdo y resuelvan con Villarruel. Nosotros no nos metemos más. Que insulten y critiquen, pero nos cansamos de los que hablan de más y luego se borran o esconden la mano. Si se llevan tan bien entre todos y están tan preocupados, supongo no tardarán mucho en llegar a un acuerdo. Espero no se dé vuelta nadie, como con Ficha Limpia”.

Tras la resolución de Villarruel será interesante, de cara a los próximos días a y previo a la liquidación de haberes que suele darse en la Cámara alta, si los senadores empiezan a readecuar sus dietas. Algunos se quejaron en el pasado. Otros, anunciaron donaciones a escuelas. Ahora, podrán dejarlo por escrito y de forma pública.