El Gobierno evalúa candidatos frente a un escenario electoral incierto por la situación judicial de CFK

La Casa Rosada está incómoda con el proceso judicial de Cristina Kirchner. Y libertarios de alto peso admiten, por lo bajo, que los complica que no pueda competir. Barajan candidatos según los dos escenarios que se abren de cara a semanas clave, cuando se espera que la Corte Suprema resuelva definitivamente sobre la situación procesal de la ex mandataria en el caso Vialidad.

Condenada por un fallo de segunda instancia, en caso de una decisión adversa del Máximo Tribunal, la ex presidenta quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos. Por lo que se frustrarían sus intenciones, reveladas el lunes pasado, de presentarse como candidata a legisladora por la Tercera Sección Electoral.

En el Gobierno se encuentran contrariados por las perspectivas de una decisión adversa para la líder opositora. Si bien en público arremeten en su contra y hasta se mofan de su situación, en privado admiten que lamentarían que no pueda presentarse.

Aducen motivos de espíritu republicano. “Queremos ganarle en las urnas, no en la Justicia”, dicen. No es la primera vez que se manifiestan en este sentido. El año pasado, cuando empezaba a volver al debate político el proyecto -luego fallido- de Ficha Limpia, en los más altos despachos deslizaban fastidio hacia la iniciativa que busca impedir a los corruptos condenados presentarse a elecciones.

Siempre insisten en que esa postura no es una cuestión de especulaciones político electorales. “No nos importa contra quién competimos. Importa cómo nos va a nosotros”, decía un funcionario esta semana.

A la vez, estaban rozagantes con la “oportunidad” que, según los estrategas libertarios, les representa la candidatura de la ex presidenta. “Cristina es lo viejo. Si provincializan las elección, ganamos. Si la nacionalizan, también. Le ganamos caminando”, decían en Gobierno luego de que CFK confirmara su plan de competir.

Poco después, empezó a hacerse fuerte el rumor de que la Corte Suprema podría fallar en contra de la jefa kirchnerista en la causa Vialidad este martes o el siguiente.

Mientras crece la preocupación y la solemnidad en el entorno de la referente opositora, en la cúpula del Gobierno ensayaron dos tipos de posicionamiento ante el electorado. El de la tropa digital, en modo “chascarrillos”, donde de inmediato jugaron a ensayar una serie de nombres para enfrentar a CFK que no sólo no estaban confirmados sino que, sabían, no tenían asidero en la realidad. Empezando por “el Gordo Dan”. Con el impulso del triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, los encargados del discurso duro simulan que no se toman en serio la situación electoral para dar a entender que tienen los comicios servidos.

“No me tomaría en serio ninguno de los nombres que estamos jugando”, reconoció un dirigente libertario de la primera hora, luego de que circulara el nombre del tiktoker Iñaki Gutiérrez.

Guillermo Francos, como es habitual, quedó encargado de adoptar una posición seria. “Si digo que creo que la Corte debe resolver, van a decir que quiero excluirla a Cristina. La Corte tiene que hacer lo que tiene que hacer, impartir justicia. Este es un juicio que viene de mucho tiempo. Que mida la Corte, es una responsabilidad de ellos. Si tenemos que, políticamente, competir con Cristina, lo haremos, y si la Corte resuelve lo contrario competiremos con otros representantes”, dijo el jefe de Gabinete en una entrevista con Cadena 3 en su visita a Rosario el miércoles.

Luego contestó que “no le preocupa” competir contra Cristina Kirchner: “Son dos propuestas de Argentina totalmente diferentes”, dijo.

Por lo bajo, los armadores del Gobierno se muestran alineados con la segunda respuesta, pero con mayor decisión. “Es lo mejor que nos podía pasar. Se equivocan fuerte si creen que nos complica, es toodo lo contrario”, dicen.

En parte, el cálculo obedece a que, si logra postularse, la figura de las dos veces presidenta llevará toda la atención a la Tercera Sección y les reducirá a los libertarios el peso de conseguir candidatos fuertes para todas las secciones. “Hasta que se presentó necesitábamos ocho candidatos. Ese era nuestro principal problema. Con ella en la pelea, en todas, esté quien esté, vamos a ir contra ella. Con quien sea”, dicen.

En todo caso, siempre pueden enfrentar al gobernador, Axel Kicillof, que tiene en sus manos la gestión de una provincia inviable. Pero Cristina Kirchner es más efectiva a los efectos del discurso proselitista que les permitió ganar la Ciudad: “Kirchnersmo o Libertad”.

Desechan los análisis que indican que los jóvenes libertarios se equivocan al desear enfrentarla: “Dicen que es la sabia de la política, pero nosotros sabemos exactamente dónde golpearla: en la corrupción, en Mayra, en Otermín, tenemos muchas balas en la recámara”, dijo un dirigente de alto nivel en PBA, en referencia a Mendoza, la intendenta camporista de Quilmes, y a Federico Otermín, alfil de Martín Insaurralde en Lomas de Zamora.

Por último cuentan como uno de los principales “beneficios” de una postulación de la líder más poderosa de la oposición la profundización de las grietas en el peronismo. Con CFK fuera de carrera, vislumbran una tendencia hacia la unidad opositora. En torno, posiblemente, a la indignación por su supuesta prosripción por parte del Poder Judicial.

De cualquier modo en que sea vea, un fallo es contraproducente para los violetas. Pero los satélites de Milei, que llegó al poder en parte gracias a un discurso fervientemente opositor al kirchnerismo, se encargaron de plantear lo contrario en las últimas horas: que Cristina Kirchner debe ir presa. Es la línea oficial del Presidente, aquella que inmortalizó con la frase “hay que clavarle el último clavo en el ataúd a Cristina”. Por lo bajo, hay un ferviente deseo oculto de que pueda juegar.