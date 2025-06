“No tenía otra opción”: la divertida reacción del “vecino” de Carignano en Diputados en plena tensión

Durante su exposición, la diputada santafesina discutió con dos legisladoras de La Libertad Avanza (Diputados TV)

La diputada nacional de Unión por la Patria Florencia Carignano se convirtió en una de las protagonistas de la tensa sesión realizada ayer en la Cámara de Diputados, durante la cual la oposición logró sancionar un aumento para los jubilados.

Ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández y actualmente alineada bajo la conducción de Cristina Kirchner, la santafesina apuntó sin pelos en la lengua contra su colega César Milman por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, ocurrido en 2022.

“Celebro que en el marco de la democracia no nos hayas gatillado como intentaste hacerlo con Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, sigo pensando que la quisiste matar”, arremetió la diputada santafesina, segundos después de que le habilitaran el micrófono. La exposición estuvo marcada por el enojo de Carignano, pero también por los comentarios que las libertarias hicieron sobre sus acusaciones.

Luego de que la integrante del bloque kirchnerista insistiera en que Milman tiene “que demostrar en la Justicia: ¿Qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretaria y con toda esa yunta que andabas por ahí?”, varios comentarios se escucharon dentro del recinto.

Uno de ellos correspondió a Lilia Lemoine que, si bien no fue audible en la transmisión de Diputados TV, derivó en que la diputada expositora le gritara: “Callate vos, loca”. Sin embargo, la frase se volvería a repetir segundos después, esta vez, en dirección a la diputada libertaria de Neuquén Nadia Márquez, a quien le dijo: “Callate la boca, vos. Gato”.

Frente a estas dos frases propias de otros ámbitos y no de una cámara del Congreso de la Nación en donde se realizan los debates políticos que marcan la agenda de los argentinos, Tomás Ledesma, “vecino” de Carignano en la Cámara y compañero de bancada, no pudo aguantar la risa y se tapó varias veces la boca para no quedar expuesto.

El usuario de X Salvador Blanc no dejó pasar la secuencia y subió un video editado en el que se puede ver en primer plano las reacciones de Ledesma durante la diatriba de la legisladora santafesina. “Todos somos @tomiledesmaok”, posteó. El diputado se subió a la conversación y respondió con humor: “Juro que no tenía otra opción”.

El intercambio provocó la reacción tuitera de la oficialista Lilia Lemoine, quien aseguró que dentro de unos años Ledesma se iba a arrepentir del espacio que ocupa actualmente.

“Sin amenazas, che, igual creo que vos tenés más cosas para arrepentirte que yo”, replicó Ledesma, quien durante su discurso en la sesión mostró los pocos billetes que perciben los jubilados de la mínima todos los meses para fundamentar la necesidad de un aumento urgente.

También hizo hincapié en el valor de los medicamentos más utilizados por los jubilados, que en muchos casos representan el 80 por ciento del haber. “Estamos podridos de los que son vivos y fuertes con los débiles y son muy tímidos y bondadosos con los poderosos”, agregó.

Ledesma es diputado por la provincia de Entre Ríos desde el 10 de diciembre 2021. Empezó su carrera como dirigente estudiantil, en el colegio secundario. Actualmente tiene 30 años y antes de llegar al Congreso tuvo un cargo bajo la órbita del Ministerio del Interior como coordinador de la región centro.