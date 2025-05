Un diputado provincial de Misiones defendió la candidatura a legislador de Ramón Amarilla, el policía preso por sedición

Miguel Núñez, diputado provincial de Misiones, defendió la candidatura de Ramón Amarilla

Faltan pocos días para que se celebren las elecciones legislativas en Misiones, pautadas para el próximo 8 de junio, y la controversia se convirtió en el tema central. Miguel Núñez, diputado provincial y uno de los principales impulsores de la candidatura de Ramón Amarilla, que actualmente está en prisión, apuntó directamente contra el gobierno local: “La política lo metió preso y la política lo debe sacar de nuevo”.

En el programa de la mañana de Infobae en Vivo, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Núñez relató: “Conozco a Ramón Amarilla desde hace un año y medio, en las protestas que ellos tenían por reclamos salariales en la provincia. Me puse del lado de él porque veía que sus reclamos son realmente genuinos, es una persona íntegra y muy inteligente. Cuando me doy cuenta después, preso el hombre, por un grupo de WhatsApp donde decían alguna cosita, pero sin ninguna intención de nada, y lo acusan de sedición”.A comienzos de este mes, el Tribunal Electoral de Misiones confirmó al ex vocero policial Ramón Amarilla como candidato a diputado provincial para las próximas elecciones locales. De esta forma, competirá como cabeza de lista desde la cárcel, ya que está preso por sedición, a partir de las protestas que hizo la fuerza en 2024 contra el gobierno, en reclamo de mejoras salariales.

En este sentido, Núñez defendió dicha postulación, luego de argumentar que cualquier persona que esté habilitada para elegir, “puede ser elegida también”. Sin embargo, también denunció que Amarilla figuraba en el padrón electoral hasta hace unos días, pero “hoy lo borraron”. Y enfatizó: “Hace quince días intentaron proscribirlo diciendo que estaba preso y que, por eso, no estaba en el padrón”.

Uno de los carteles de la campaña electoral que encabeza el ex policía preso Ramón Amarilla. Foto: Plan B Misiones

A pesar de la situación del uniformado, Núñez resaltó que el agente cuenta con altos niveles de popularidad entre la ciudadanía misionera: “En las redes sociales nos damos cuenta de que muchísima gente pregunta cómo ir a votar y están interesados en esta historia. Nunca escuché algo similar en la Argentina y se me ocurrió, junto a la Iglesia Católica, ir a verlo y proponerlo”.

Denuncias contra el gobierno local

Por otro lado, el diputado insistió en que miles de agentes de fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario fueron “proscriptos” en Misiones, afirmando que no podrán participar en la votación del 8 de junio. Y amplió: “Aparte de Prefectura, gendarmes y fuerzas armadas porque se metieron con la Nación también. Todas las fuerzas de seguridad de la Argentina están proscriptos en Misiones”. Es por eso que pidió la intervención de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según el parlamentario provincial y bajo esta normativa, 27 mil personas no podrán votar, de un total de un millón de personas. Y de las cuales, estima Núñez, votará el 50%. “Los policías, en su mayoría, iba a votar por su compañero preso injustamente. Él está preso por decisión política del diputado (Carlos) Rovira”, señaló.

Por último, el diputado estableció que la provincia está bajo “un régimen”. Y concluyó: “El miedo a perder el poder y el miedo que le meten a las personas que levantan la voz. Somos muy pocos los que levantamos la voz y enfrentamos a Rovira”.

La entrevista completa a Miguel Núñez, diputado provincial de Misiones.

