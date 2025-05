Elecciones: presentan un proyecto para regular en las redes los contenidos creados con inteligencia artificial

El diputado nacional Julio Cobos (Gustavo Gavotti)

El exgobernador y diputado radical Julio Cobos, junto a legisladores de otras fuerzas políticas, presentó un proyecto de protección del Régimen Electoral que busca regular contenidos digitales creados con inteligencia artificial, difundidos en las redes sociales, en las elecciones de octubre.

La iniciativa fue avalada por los diputados de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, de Democracia para Siempre Danya Tavela, Marcela Coli, Marcela Antola, ​Carla Carrizo y Melina Giorgi, de la UCR, Atilio Benedetti, de Unidos Mario Barletta, de Unión por la Patria Adolfo Bermejo, Liliana Paponet, y Martin Aveiro.

También firman el proyecto, de la Libertad Avanza Marcela Pagano, quien en forma habitual se desmarca de su bloque para acompañar otras propuestas, la ex libertaria Lourdes Arrieta y Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica.

La iniciativa presentada busca evitar situaciones parecidas a las que sucedió el sábado pasado cuando apareció a horas de la elección porteña un video falso de Mauricio Macri diciendo que se iba a bajar la candidatura de Silvia Lospennatto, quien era la primera candidata del PRO en las elecciones porteñas.

El proyecto apunta a establecer las prohibiciones sobre este tipo de publicaciones realizadas con inteligencia artificial en las próximas elecciones del 26 de octubre y los plazos para que se anulen de las plataformas digitales.

Así, las redes de gran alcance deberán desarrollar e implementar procedimientos técnicos para detectar y eliminar contenidos materialmente engañosos si el contenido ha sido reportado o una persona argumenta que no hizo ni dijo lo que se difundió, algo que “razonablemente puede afectar su imagen o intención de voto”.

Estos contenidos deben ser eliminados en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas desde su reporte y, si no se pudo concretar su eliminación, se lo deberá rotular con la leyenda: “Este [imagen/audio/video] ha sido manipulado y no es auténtico.”

“Al día de hoy, y más allá de los estudios científicos realizados sobre el tema, resulta difícil comprender lo que representa y el alcance de la inteligencia artificial, estamos ante un fenómeno que todavía es inconmensurable e imprevisible. Como toda acción que impacta en la vida de las personas, tiene su uso y difusión una dimensión ética y moral y los límites son aún difusos”, planteó Cobos.

El diputado agregó: “Lamentablemente, recientemente hemos vivido un episodio en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires, con un video falso creado con esta tecnología que llegó a tener más de 14 millones de vistas y circuló por los teléfonos de todos los ciudadanos”.

Según el legislador radical, el “efecto concreto” de este tipo de contenidos “es difícil de medir, pero claramente generó una situación falsa que perjudicó a uno de los sectores que competía en los comicios. Más allá de que después se desmintió la veracidad del mismo, el daño estaba hecho. Esto es peligroso e inaceptable”.

Así, Cobos señaló que “en los próximo meses Argentina enfrentará su primer proceso electoral nacional en un contexto de inteligencia artificial generativa, donde la desinformación impulsada por esta tecnología puede contaminar de forma inédita los ecosistemas informativos”.

“Esta clase de contenidos puede difundirse viralmente y afectar la voluntad del electorado o socavar la confianza en los resultados electorales. Actuemos antes que esto suceda y tiña de forma irremediable la contienda electoral. Por eso proponemos la modificación del Código Nacional Electoral, en límites temporales y procedimientos específicos, para evitar el uso de contenidos manipulados con fines de desinformación electoral", agregó.

Por último, aseguró: “Frente a esto no podemos quedarnos con brazos cruzados y aceptar con resignación las noticias falsas, la manipulación de la verdad y la tergiversación de la información. Discutamos el tema sin temores ni prejuicios, por eso proponemos este proyecto como un primer paso para empezar por el ámbito electoral y lo que vaya surgiendo de otras preocupaciones que originan el uso de la IA, lo evaluaremos en su oportunidad en el Congreso de la Nación”.