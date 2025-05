Carlos Kikuchi: “Si el peronismo no termina unido, pierde la elección en la provincia de Buenos Aires”

Carlos Kikuchi: "Si el peronismo no termina unido, pierde la eleccion en la provincia de Buenos Aires"

Carlos Kikuchi, ex armador de La Libertad Avanza (LLA) y actual senador bonaerense, volvió a irrumpir en el escenario político con una declaración tajante: “Si el peronismo no termina unido, pierde la elección en la provincia de Buenos Aires”. La afirmación no fue una consigna aislada, sino parte de un análisis crudo sobre el entramado político nacional y bonaerense, en un contexto atravesado por internas, reconfiguraciones y el lanzamiento de su nuevo espacio: Unión, Renovación y Fe (URF).

En este contexto, Kikuchi abordó el estado actual del peronismo, el desafío de Javier Milei para afianzar su liderazgo y los errores que —según él— cometió La Libertad Avanza tras ganar las elecciones.

Kikuchi sostuvo que la clave de la elección provincial pasará por el nivel de unidad del peronismo. “La primera es una elección diseñada exclusivamente para los intendentes, porque van a ser 8 diferentes, donde no va a haber referentes pesados”, dijo, en referencia a la contienda bonaerense prevista para el 7 de septiembre.

Kikuchi explicó que el kirchnerismo podría replegarse en la figura de Cristina para conservar poder (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo)

En ese marco, advirtió: “Si Cristina Kirchner baja a la tercera sección, arrasa. Eso va a ser una actitud desesperada para consolidar su liderazgo en la provincia. No sé si va a nacionalizar la elección, pero depende de a quién pongan en frente”.

Kikuchi cree que el protagonismo de CFK puede definir el rumbo de la interna peronista: “Si baja y gana, porque va a ganar, va a decir ‘muchachos, está claro que la jefa sigo siendo yo’”.

En su análisis, Kikuchi observó que Axel Kicillof “se está recostando en una estructura de 45 intendentes” que buscan alejarse del kirchnerismo, aunque tienen miedo de reeditar una experiencia fallida como el albertismo. “Lo empujan a que trate la re reelección de los intendentes… da la sensación de que se recuesta en el justicialismo que quiere romper con el kirchnerismo, pero le tienen pánico al fantasma del albertismo”, afirmó.

El senador bonaerense advirtió que Kicillof quiere despegarse de Cristina Kirchner

Para Kikuchi, el gobernador bonaerense enfrenta un dilema: “No tengo claro si le interesa más despegarse del kirchnerismo que perder la elección”. Y remarcó que, aunque el kirchnerismo y el massismo “le han dado siempre la derecha”, Kicillof “sigue sin mostrar ninguna señal de acercamiento” a Cristina Kirchner.

Eñl dirigente repasó su salida de La Libertad Avanza, el partido al que contribuyó a fundar: “Conozco a Javier desde 2013, cuando me hacía la columna económica en mi programa de radio. Después conocí a Karina, y me encargaron el armado nacional. A Javier la política no le gusta, y por eso delega todo en su hermana”.

Kikuchi explicó que la estrategia original era construir una alianza liberal y de centro-derecha con presencia en el interior y el peronismo no kirchnerista. “La idea era armar un interbloque con los dirigentes del interior que le diera 70 diputados, más los 40 que sacó Javier, y su política parlamentaria hubiese fluido mejor”, detalló. Pero esa estrategia fue reemplazada por un acercamiento al PRO: “Pensaban que el PRO le iba a acercar 100 diputados. Fue un error”.

Carlos Kikuchi lanzó su nuevo espacio Unión Renovación y Fe para competir en la provincia de Buenos Aires

La noche en la que se cerró el acuerdo con Mauricio Macri, Kikuchi decidió irse. “Planteé que era un error. Ellos decían que Macri lo iba a hacer desinteresadamente. Yo les dije que él desinteresadamente no hace nada. Esa decisión es la que me corre a mí”, relató.

Sostuvo que Karina Milei y Lule Menem le pidieron que se quedara, pero no aceptó. “Nosotros jamás hemos vendido una candidatura. Cuando arrancamos, no teníamos nada. Salimos a buscar estructuras en las provincias y a cambio les dábamos lugar en las listas, pero ellos financiaban todo”.

Además, el senador reveló que hoy “hay malestar en la dirigencia de LLA” porque se sienten desplazados por las estructuras del PRO: “Es insoportable, no se puede trabajar, me dicen”. Recordó que originalmente armaron LLA con cinco partidos nacionales y varios provinciales: “Ahora tenemos 3 senadores, 9 diputados y 30 concejales que eran de LLA, pero ya se fue la mitad de los referentes”.

Kikuchi presentó su nuevo espacio, Unión, Renovación y Fe, como una alternativa liberal en la provincia. Señaló que el Gobierno nacional no termina de consolidarse en Buenos Aires: “Hay un 20% de bonaerenses que están en contra del kirchnerismo, pero tampoco terminan de comprar al Gobierno”.

Cree que LLA “va a estar muy complicada en la elección provincial”, mientras que en la nacional “el Presidente va a jugar con boleta única”. En la provincia, en cambio, “la elección está diseñada para que ganen los intendentes. Va a haber poca participación y mucha fragmentación”.

