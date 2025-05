Gustavo Lazzari: “En 15 años podemos tener el PBI de países de Europa como Italia y España”

Gustavo Lazzari: "En 15 anos podemos tener el PBI de paises de Europa como Italia y Espana"

El economista Gustavo Lazzari suscribió las proyecciones realizadas por el gobierno de Javier Milei, que apuntan a multiplicar el PBI de la Argentina en las próximas décadas hasta alcanzar el de países como Italia y España, que es actualmente el doble. Lo argumentó a partir del potencial productivo del sector privado argentino, según observó.

Durante una entrevista realizada en el streming Infobae en Vivo, Lazzari parafraseó al Presidente sobre la posibilidad de multiplicar el volumen de ingresos en Argentina hasta alcanzar el de los mencionados países europeos. Y luego afirmó: “Yo creo que sí, obvio. A muerte. No sólo por la política, si no porque Argentina tiene una productividad que no nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer. Bajamos los impuestos, bajan las retenciones y volamos todos por el aire”.

El economista compartió tales afirmaciones luego de realizar una recorrida reciente en la que contó cuáles fueron las sensaciones que le transmitieron numerosos empresarios Pyme acerca de las expectativas que genera la gestión Milei y la posibilidad de que las reformas que impulsa continúen. “Recorro este glorioso país por las gloriosas rutas productivas de Argentina”, introdujo.

En ese contexto citó el caso de un empresario agrícola que le describió tres escenarios posibles, de los cuáles dos son positivos.

“Hay que invertir ahora para cuando crezca el PBI per cápita. Vamos a suponer que tiene razón Milei y en 15 años ya tenemos el PBI per cápita de Italia y España. En tal caso tenés que invertir ahora para ir a venderle a esos tipos” sostuvo sobre el escenario uno.

El siguiente escenario proyectado indica un regreso de la oposición al gobierno nacional. “Ahí, si va mal, vuelve el kirchnerismo y cierran la economía y te agarra un proceso sustitutivo de importaciones con una fábrica más grande, me pareció muy pragmático”, señaló.

Finalmente, acotó un tercer escenario, en este caso negativo. “Apertura sin crecimiento sería algo malo”, advirtió, insistiendo en la importancia de la inversión de capital en el país.

El debate por el potencial productivo de Argentina y las reformas que impulsa Milei. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos del Banco Mundial, el PBI per cápita de España actualmente de 33.509 dólares, el de Italia 39.003 dólares y el de Argentina 14.700 dólares. Para Lazzari, equiparar ese volumen de ingresos es posible de continuar con un sendero de crecimiento para el país que sostenga reformas estructurales en favor del sector productivo. “Sólo a esta empresa que consulté, le sacás las retenciones y es una potencia termonuclear”, dijo con gracia.

Expectativas en el sector empresario

Luego de su recorrida, Lazzari describió las distintas reacciones de empresarios ante la consulta por la coyuntura económica y política. “El más común es el que dice me bajaron los márgenes y laburo igual, otra no me queda”, contó.

Luego advirtió sobre comentarios pesimistas. “Uno que es lo que todo empresario quiere ser, muy tecnificado, me dijo ´aguanto un año más, si sigue todo así me voy a Chile´“, comentó.

“Luego, voy a otra comunidad y ahí pregunté cómo se ven en cinco años. Cinco dijeron ´vamos a estar mejor´ y otros cinco dijeron que esto no cambia ni a palos" sostuvo Lazzari.

La explicación del pesimismo, según describió, estuvo en uno de los problemas estructurales de la economía argentina. “Cuando pregunté a estos últimos me dicen hay una parte en la que ninguna reforma pueden entrar: las mafias sindicales”.

“Uno que hacía catering para una petrolera tenía que negociar el precio de los productos para ver cuánto les ponía a estos tipos. Y una de las empresas más grandes le pedía un certificado de buena relación con ellos”, lamentó el economista.

“El problema es que a esto no hay como modelizarlo, no es corrupción administrativa ni estatal, pero es una regla del juego”, agregó.

Para finalizar, el economista insistió en la mirada optimista del proceso que está teniendo lugar en Argentina.

“Los procesos de reforma cuando se encaran fuerte son rápidos. Polonia no existía comercialmente en los setenta, estaba bajo la bota comunista y no se contaba ni su PBI. Hoy exporta cuatro veces lo que exporta Argentina. Y se abrió en 25 años, y el progreso lo hizo en 20″, resaltó.