Milei habló de su reelección y de los “impresentables” a los que recibía el papa Francisco

Javier Milei viajó al Vaticano para despedirse del papa Francisco (foto @VaticanMedia)

El presidente Javier Milei habló sobre la posibilidad de ser candidato a la reelección en 2027. Consultado sobre la posibilidad de volver a competir, el jefe de Estado aseguró: “Si los argentinos deciden que debo seguir un período más, lo voy a hacer”.

No obstante, el mandatario aclaró que están armando una estructura para que el liberalismo continúe en el poder “más allá de Milei”.

“Cuando termine mi mandato, sean 4 u 8 años, yo me voy al medio del campo a vivir con mis perros, me dedico a dar conferencias, y no me ven nunca más”, anticipó en el reportaje concedido a la periodista Mariana Brey en Telefe.

En ese contexto, el Presidente dijo que espera dejarle a su sucesor una Argentina en crecimiento, con muchos menos pobres.

Milei volvió a marcar diferencias con su vice, Victoria Villarruel, de quien se distanció pocos meses después de haber asumido en el poder.

“Ella es nacionalista católica, no se siente muy cómoda con las ideas de la libertad, por eso el distanciamiento; ella dejó de participar de las reuniones de gabinete en mayo del año pasado”, recordó.

En la misma entrevista, el Presidente abordó la polémica por Ficha Limpia

La relación con el papa Francisco

Una vez más, Francisco abordó su relación con el fallecido papa Francisco. Reconoció que tenía una mirada previa a conocerlo personalmente que cambió después de los contactos que mantuvieron y su viaje al Vaticano.

“Yo sé que suena tonto, pero yo siendo anarcocapitalista, la verdad que las cuestiones de Estado y esas cosas no las tenía bien internalizadas, por decirlo de alguna manera. Entonces a mí me toca liderar un país con más de 46 millones de seres humanos. Y eso me permitió entender la magnitud del liderazgo de Francisco, que lideraba a 2 mil millones de seres humanos", introdujo.

Saludo entre Milei y Francisco en el encuentro del G7 en Italia, el año pasado

Milei recordó que tuvo la posibilidad de pedirle perdón personalmente a Francisco luego de haberlo llamado como el “maligno en la tierra” durante la campaña presidencia. Contó que tuvieron un diálogo regular a partir de un pedido realizado por su Santidad para cuidar a los pobres.

“Yo estoy convencido que le cumplí porque sacamos 10 millones de personas de la pobreza y vamos a seguir sacando gente de la pobreza y vamos a seguir trabajando”, dijo.

“Y también aprendí que Francisco era tres papas distintos Él no adhería a la teoría de la liberación. Lo que adhería era a la teoría del pueblo, que dice que los vulnerables lo único que tienen es esperanza. Entonces él le decía lo que necesitaban escuchar. Eso después te permite entender por qué recibía los impresentables que recibía y las cosas que hacía, con lo cual toda esa parte que a uno le parecía tan chocante”, desarrolló.

La frase alude a dirigentes sociales y peronistas enfrentados con Milei a los que Francisco solía recibir habitualmente en el Vaticano e incluso se sacaba foto con ellos que luego eran distribuidas en la Argentina en busca de rédito político.

“El segundo punto, que no es menor, es que los papas hablan por sus encíclicas y él hizo todo un punto de la parábola del buen samaritano. Pero a él, digamos, no le preocupa los que lo hicieron pelota. A él le preocupa cómo lo levantás, cómo lo sacás de ahí”, continuó el jefe de Estado.

Y concluyó: “Y después la tercera clave es cómo era con el manejo de las finanzas del Vaticano y ahí era motosierra, el tipo hizo un ajuste enorme y puso las cuentas en orden”.