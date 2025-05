Caso $Libra: la oposición presiona por interpelar a Luis Caputo y Cúneo Libarona el próximo miércoles

Argentina's Justice Minister Mariano Cuneo Libarona, Economy Minister Luis Caputo and Defense Minister Luis Petri attend the opening session of the 142nd legislative term, at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, March 1, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

Los bloques de la oposición y las autoridades de la Cámara de Diputados entraron en un debate sobre el funcionamiento del reglamento, respecto de cómo se tiene que convocar la sesión del próximo miércoles en la que se pidió la presencia de dos ministros para ser interpelados.

Luego de una larga interpelación al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el Caso $Libra, los diputados de los bloques de la oposición reclamaron la presencia de los ministro Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) para que vayan al recinto a responder preguntas este miércoles 14 de mayo al mediodía.

La discusión ahora está centrada en quién tiene que pedir la sesión y si los ministros en cuestión asistirán.

Desde la presidencia de la Cámara a cargo de Martín Menem responden que ya se cursaron las citaciones, como fue el compromiso que asumió en la sesión pasada, y que es “responsabilidad de los bloques” de Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia, la Izquierda y la Coalición Cívica, que son quienes solicitaron la interpelación “realizar el pedido de sesión”.

En la oposición señalan que hasta no tener la certeza de que los ministros asistirán -algo poco probable- no hay que pedir la sesión.

“Menem, vía el secretario parlamentario Adrián Pagan, contestó que la citación a la sesión la tenemos que pedir hoy. Y que aún no tienen respuesta por parte de los funcionarios sobre si van a asistir. En este escenario, lo más probable es que si se pide la sesión Menem nos comunique el mismo miércoles 14 en Labor Parlamentaria si los funcionarios se encuentran en el Congreso o no. Cómo casi nadie cree que van a venir -al Congreso- quieren pedir que solo se convoque la sesión si es que los funcionarios se presenten”, explicó una fuente al tanto de la discusión. “Estimamos que tampoco vamos a tener mucho ímpetu de parte del presidente de las Cámara, pero es una instancia más para exponer que no quieren venir a dar explicaciones”, agregó.

Desde los despachos de los ministros de Economía y de Justicia no responden sobre las posibilidades de que asistan al Congreso, pero en el mundo de los Diputados lo descartan teniendo en cuenta que no fueron el miércoles pasado cuando fueron citados originalmente. “Además, estamos en medio de los cierres de campaña y como Manuel Adonir -el candidato de LLA- cierra el miércoles con un acto en la zona de Recoleta, donde el Presidente volverá a mostrarse con el candidato y en el que se espera la presencia de otros ministros, como por ejemplo Caputo”, agregaron.

Nadie quiere hacer un paso en falso en la semana en la que se vota en la Ciudad de Buenos Aires para legisladores, una elección casi irrelevante históricamente pero que el Gobierno nacionalizó.

Es por eso que los bloques de la oposición en paralelo avanzan en un segundo camino. Mañana martes buscarán dictaminar en el plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda los diferentes proyectos para modificaciones en los haberes previsionales y, con eso en carpeta, avanzar en una sesión para el próximo 21 de mayo.

En esa sesión buscarán llevar al recinto la ley de Emergencia en Discapacidad que -ya cuenta con dictamen-, los proyectos que se dictaminen mañana en el plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda; y, por último, el emplazamiento para que Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, y Educación, que comanda Alejandro Finocchiaro del PRO, traten los proyectos de financiamiento educativo universitario.

“Caputo y Cúneo Libaron no quieren venir. Menem los protege y nos tira con interpretaciones del reglamento. Tenemos que pensar en conseguir las autoridades de la Comisión $Libra y citarlos ahí. Si no vienen podemos utilizar otras opciones”, explicó una diputada de uno de los bloques de la oposición.