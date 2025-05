El Gobierno desembarca en Formosa y evalúa nuevas vías para expandir la batalla cultural libertaria

Javier y Karina Milei, al frente de la estrategia electoral federal de La Libertad Avanza (REUTERS)

Cada elección es distinta para La Libertad Avanza. En 2021, Javier Milei se puso como objetivo entrar a la Cámara de Diputados aun con una estructura mínima (pero propia) y, dos años más tarde, apuntalar -como sea- un armado nacional que le permitiera presentarse para la Presidencia. Los dos objetivos fueron exitosos, pero faltaba el partido propio.

Las espadas políticas y judiciales de La Libertad Avanza esperan tener un partido en cada uno de los 24 distritos subnacionales del país. Además de conseguir el reconocimiento para tener un partido político nacional, hasta el momento hay aval para tener un espacio propio en 21 distritos.

Solo faltan Neuquén, San Luis y Entre Ríos. Habría una audiencia este lunes en donde se podría terminar de definir el permiso definitivo para consolidar el espacio provincial. Incluso, una alta fuente partidaria aseguró a Infobae que “antes de fin de mes” deberían conseguir los reconocimientos definitivos en los tres distritos. El álbum completo.

A diferencia de 2023, este año se caracterizará por la expansión formal de La Libertad Avanza como espacio. Pero dentro del grupo de armadores reconocen que faltan los nombres fuertes al interior de las provincias: si el 2025 planea ser el año de la expansión, el objetivo es que dentro de dos años se logre una consolidación de las cuestiones provinciales.

La próxima elección clave que miran los libertarios

Entre este domingo y el próximo se computarán cinco elecciones provinciales diferentes. Cuatro serán mañana, más precisamente en Chaco, Jujuy, Salta y San Luis. Ningún funcionario nacional o armador libertario de fuste irá a esperar el resultado de los comicios.

La realidad es que los libertarios no se creen vencedores en ninguna de las elecciones salvo en Chaco, donde se aliaron al oficialismo provincial de Leandro Zdero, que tiene en frente a una alianza peronista bastante competitiva liderada por el exgobernador Jorge Capitanich. En Jujuy y Salta creen que pueden conseguir un segundo puesto, siendo un escenario pesimista, en ambos casos, la de ubicarse en tercer lugar. Como caso aparte, La Libertad Avanza no presentó ninguna lista oficial en la provincia puntana y no se apalancarán a ningún desempeño, sea positivo o negativo.

El armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo "Lule" Menem.

En tanto, las fichas están todas puestas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que celebrarán comicios el 18 de mayo. En rigor, las bases operativas del partido nacional (y los principales referentes) se encuentran en la Capital, por lo que no hace falta ningún esfuerzo logístico para demostrar poderío.

Pero la próxima elección que está en la mira de los libertarios es la que se dará en la provincia de Formosa el 29 de junio. Si no se cuentan los años en los que hay elecciones presidenciales, es la primera vez desde 2001 que el oficialismo local decide desdoblar sus propios comicios de las nacionales. Así, Gildo Insfrán decidió plegarse a la decisión de otros gobernadores y cuidar el territorio de las nacionales, donde los libertarios pretenden apalancarse con la agenda de la Casa Rosada.

La mano derecha de Karina Milei y armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, viajará el próximo 20 de mayo a reforzar el armado libertario antes del cierre de listas, que será cinco días más tarde. El espacio violeta competirá con otros tres lemas (que después se ramificarán en diversos sublemas), el Partido Justicialista, la Confederación Frente Amplio Formoseño (integrada por la UCR, el MID, el PRO, entre otros) y el Movimiento Libres del Sur.

“Nosotros sin dudas le queremos disputar el territorio y la redacción de la Constitución a Insfrán”, indicó una fuente inobjetable del partido. Y es que se elegirán 30 convencionales constituyentes, 15 diputados provinciales y concejales en toda la provincia. Ninguno de ellos responde al armado provincial. Solo la legisladora provincial, Gabriela “Gaby” Neme, tiene una cercanía total con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Pero el responsable del partido allí es el diputado nacional Gerardo González.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán

Los libertarios están jugando fuerte contra el gildismo. A través de la diputada aliada-PRO, Sabrina Ajmechet, la Comisión de Derechos Humanos armó una exposición para escuchar violaciones de derechos humanos denunciadas en esa provincia. Allí expuso el senador libertario desterrado por Milei, Francisco Paoltroni, quien hizo énfasis en que hay un comicio importante dado que se escribirá la nueva Constitución provincial.

El año pasado, Insfrán se adelantó al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la reelección indefinida en esa provincia, y aprobó una ley en la Legislatura provincial para convocar a elecciones constituyentes. En el oficialismo quieren revisar esa carta magna de principio a fin: hablan de aggionar el texto de acuerdo a los tiempos que corren y así “consolidar el Modelo Formoseño”.

En las elecciones provinciales de 2023, el Partido Justicialista (que tuvo 64 sublemas diferentes) sacó 71% de los votos. El Frente Amplio Formoseño solo consiguió juntar algo más del 20%. Es un territorio evidentemente complicado para la proliferación de una opción opositora competitiva ahora que La Libertad Avanza se presentó dividido. La apuesta fuerte de los libertarios deberá estar en el departamento Formosa, el de la capital, que aglomera algo menos de la mitad de los electores totales.

Los tres ámbitos donde quieren expandirse

Agrupaciones militantes diversas, un think tank y bases universitarias; los libertarios planean colonizar diferentes ámbitos a través de su denominada batalla cultural. Aunque en los primeros años hubo un fuerte énfasis en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),

Tal y como lo contó Infobae, la semana pasada se desplegó un operativo para llevar a importantes influencers y divulgadores libertarios a levantar los armados de provincias que van a disputar elecciones mañana, lo cual planea replicarse a posteriori.

Por caso, estos alfiles -que en muchos de estos casos responden al asesor presidencial, Santiago Caputo- aprovecharon la ocasión para desplegar las banderas de su agrupación, Las Fuerzas del Cielo, que pretende seguir ganando adhesiones a nivel territorial para disputarle fuerza a los armadores nacionales llamados “karinistas” como “Lule” Menem y Martín Menem, que se denomina Juventud de La Libertad Avanza.

Agustín Romo, Daniel Parisini, Ezequiel Atauche y Manuel Quintar con las banderas de Las Fuerzas del Cielo en Jujuy

Esta agrupación está en disputa total con el armador bonaerense Sebastián Pareja, a quien en la última semana lo acusaron, indirectamente, de presuntas irregularidades de sus colaboradores en las cajas del PAMI. “Van a avanzar las auditorías, pero fue solo un aviso”, le dijo a Infobae una fuente que está en el tema.

Ese “carpetazo” fue uno de los puntos que determinó que Alberto Pascual, el coordinador en el distrito bonaerense de Junín (donde era director local de PAMI) fuera desplazado. Su reemplazante es Joaquín Ojeda, una persona de extrema confianza de Las Fuerzas del Cielo. Ayer, Milei se fotografió con la militante Marina Biagetti, a quien Pascual había pedido desplazar del armado libertario en Junín por ser fanática del “Gordo Dan”.

Para festejarlo, este mismo sábado a la mañana harán un acto en esa ciudad junto al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro “El Profe” Álvarez. Uno de los caputistas más acérrimos.

Las Fuerzas del Cielo Junín

Justo en el plano de la militancia universitaria es donde quiere seguir expandiéndose La Libertad Avanza. Un terreno más difuso debido a la multiplicidad de universidades (públicas nacionales, locales o directamente privadas) y las facultades dentro de cada una. Allí parece consolidarse la agrupación Universitarios de La Libertad Avanza, avalada por Santiago Caputo y por sus militantes más conocidos. “Pro ULLA y anti anti-ULLA”, tuiteó en una de sus cuentas de X.

Ese había sido un territorio en disputa el año pasado. Pareja había impulsado el año pasado a la agrupación Crear + Libertad en las elecciones de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, a la vez que su mano derecha, Juanes Osaba, había pedido la intervención para prohibir que ULLA use ese nombre y sellos que la Justicia Electoral bonaerense reconoce en PBA. Esto fue respondido desde el Despacho Parravicini, donde se ubica la oficina de Santiago Caputo, con una foto suya e integrantes de ULLA.

Más recientemente se dio una última fase del crecimiento libertario a través de una arista más ambiciosa: la del think tank Fundación Faro, que preside el escritor Agustín Laje, pero que también es usina ideada por los caputistas.

El subdirector de la Fundación Faro, Axel Kaiser, en el evento conjunto con el Centro de Derechos Fundamentales

La semana pasada, la Fundación llevó al economista y director del think tank, Adrián Ravier, una figura de extrema cercanía al presidente Javier Milei, a exponer en Santa Rosa sobre el escenario económico de la actual gestión. Se espera que sea la primera de varias disertaciones a lo largo del territorio nacional. Incluso planean extenderlo para el plano internacional.

Durante un evento organizado en el Yacht Club de Puerto Madero junto al think tank húngaro Centro de Derechos Fundamentales, vinculado a Viktor Orbán; los directores de la Fundación Faro hablaron de tender puentes con gobiernos de derecha (como Italia, Hungría y Estados Unidos) para “luchar contra el progresismo”. Allí es fue una primera demostración de cercanía con otras agrupaciones como la Fundación Disenso, presidida por el líder de Vox, Santiago Abascal.