Los influencers libertarios ganan terreno en las provincias y les piden que impulsen a los candidatos

Agustín Romo y Daniel Parisini en Jujuy

No se explica a La Libertad Avanza sin tener en cuenta el factor fundamental que tuvo la militancia digital en las elecciones pasadas, la cual tuvo que compensar la poca estructura territorial y política con la que contaba Javier Milei. Para los comicios de este año se da la particular situación de que los libertarios ahora tienen un partido propio en todo el país, aunque no termina de ser garantía de un mejor desempeño en las urnas, según los estrategas de la Casa Rosada.

“En la gran mayoría de las provincias no tenemos personas conocidas”, reconoce un dirigente libertario. Una fórmula que hasta ahora viene teniendo un relativo éxito es la de figuras con alto nivel de conocimiento, pero sin pertenencia a armados o estructuras provinciales viejas (como sí le pasa a los libertarios en otros distritos “del Interior”).

Se puede puntualizar en dos casos clave ocurridos en las elecciones constituyentes de Santa Fe en abril: dos de los mejores candidatos en sus distritos fueron Juan Pedro Aleart, un conductor de televisión muy reconocido por Rosario; y Eugenia Rolón, una militante digital que se ha vuelto una de las personas de mayor confianza de Javier Milei.

El caso de Rolón terminó de ser muy clarificador para varios armadores, aunque no se puede replicar fácilmente porque no es grande la cantidad de referentes digitales que cumplan con esas condiciones: un nivel aceptable de conocimiento en su distrito y, además, una ligazón fuerte con el Presidente.

Como alternativa, los presidentes partidarios o armadores provinciales de La Libertad Avanza se pusieron de acuerdo para organizar eventos y levantar a sus candidatos y líderes territoriales al mostrarlos al lado de tuiteros e influencers libertarios de conocimiento nacional. En los últimos tres días hubo tres actividades de ese estilo.

El creador del canal Breakpoint, Mariano Pérez, y el influencer libertario Iñaki Gutiérrez estuvieron el jueves en Corrientes invitados por Lisandro Almirón, quien es también diputado nacional y busca posicionarse como el candidato del oficialismo para disputarle la gobernación al radicalismo de Gustavo Valdés, una figura de buen vínculo con la Casa Rosada. “La única alianza es con los correntinos, no con el radicalismo ni con el peronismo”, exclamó el armador, en referencia a los rumores sobre posibles alianzas de los libertarios con otras fuerzas como el del senador Carlos “Camau” Espínola.

Lisandro Almirón junto a Iñaki Gutiérrez y Mariano Pérez en Corrientes

Al mismo tiempo, y a 800 kilómetros de distancia, el legislador bonaerense Agustín Romo y el tuitero y conductor del streaming Carajo, Daniel Parisini, más conocido como “el Gordo Dan”, llegaban a Jujuy para apoyar a los candidatos puestos por el senador Ezequiel Atauche y el diputado Manuel Quintar para las elecciones provinciales del próximo 11 de mayo. Ese mismo día habrá comicios en la provincia vecina de Salta, donde el viernes concurrieron los cuatro alfiles digitales y Eugenia Rolón. Se trata casi de una certificación ISO 9001 pero, en este caso, de libertarianismo en sangre.

“La verdad es que son gente muy conocida y nos sirven para impulsar el armado y asociar la figura de Milei a nuestro partido”, reconocieron en una de las provincias. Y es que también sucede que hay espacios que se llaman parecido y que les pueden robar votos. Por caso, en Salta existe el Frente Liberal Salteño por Salta Libre, con la particularidad de que su principal candidata es Alba Quintar, hermana de Manuel, el armador jujeño de la Casa Rosada.

Para autorizar la concurrencia de varios de estos referentes, los armadores provinciales tuvieron que mantener contacto y coordinar con la Casa Rosada.

Romo y Parisini pertenecen a la agrupación Las Fuerzas del Cielo, compuesta por los tuiteros y alfiles que responden al asesor presidencial Santiago Caputo. Mariano Pérez también se referencia en ese sector aunque, al igual que Parisini, no está tan metido en los asuntos políticos del armado libertario y se limita a la militancia libertaria por el plano digital.

Agustín Romo, Daniel Parisini, Ezequiel Atauche y Manuel Quintar con las banderas de Las Fuerzas del Cielo en Jujuy

En particular, esta agrupación mantiene una disputa abierta con el armado bonaerense que lidera Sebastián Pareja, autorizado por los armadores karinistas Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Este último sector es el que abonó a fines del año pasado a la creación de un espacio juvenil que estuviera anexado a la estructura del partido nacional de La Libertad Avanza. Una suerte de “agrupación militante” que quiera sostenerse 100% en la figura de Karina Milei para contrarrestar a los tuiteros caputistas que se habían denominado como “el brazo armado de Javier Milei”.

Es por eso que en el marco de esa disputa, Las Fuerzas del Cielo festejaron internamente las convocatorias que hubo desde las provincias en los últimos días, dado que sirve como una especie de reconocimiento de la relevancia que tienen a distancia a través de las redes.

“Poner a dedo a la gente no funciona. Para que vaya gente tenés que llevar a alguien que convoque. Ellos no terminaron por arrancar”, asestó una fuente de ese sector en referencia a los armadores denominados “karinistas”, que para la juventud tienen como principales referentes al asesor legislativo Sharif Menem y Juan Ignacio Boutet, militante de la Ciudad y muy cercano al cordobés Gabriel Bornoroni, del círculo de los Menem.

El armador bonaerense Sebastián Pareja y atrás suyo Eduardo "Lule" Menem (Créditos: Aglaplata)

Además de las apariciones en las provincias, esta no fue una semana menor para los caputistas. Y es que, a pedido del mismo Javier Milei, Pareja tuvo que desplazar a su coordinador de La Libertad Avanza en Junín y titular del PAMI en ese distrito, Alberto Pascal, luego de que otra activista libertaria denunciara que fue expulsada del espacio por militar por el espacio del “Gordo Dan”.

El tuit de la denuncia llegó al Presidente luego de que el influencer prometiera “tomar cartas en el asunto”. Una vez conocida la noticia, el streamer tuiteó: “Patada en el orto al runfla que se atrevió a meterse con las bases defensoras del Presidente“. ”La victoria en la guerra. Nosotros podemos hacer grande a la Nación Argentina otra vez. Ustedes no. Es así de simple", dijo crípticamente en ese contexto Romo. No resultó casual que el gesto presidencial llegara hasta el PAMI, que el jueves anunció que se tomarán medidas para que sus oficinas en las provincias dejen de ser “una caja negra al servicio de la política”. Fuerte respaldo en medio de la interna.

¿Qué rol tienen Iñaki y Rolón en este contexto? En realidad, pareciera que juegan un partido aparte, ya que tienen buen diálogo con todos los sectores. Ambos son personas de cercanía total con Milei. Gutiérrez ha sido quien le manejó su cuenta de TikTok -la única red social con la que tuvo community manager- y, según una nota de Letra P a base de información pública, fue la persona que más lo visitó en la Quinta de Olivos desde diciembre de 2023.

Eugenia Rolón, Javier Milei e Iñaki Gutiérrez

El único roce recordado sucedió hace un año y medio. La pareja libertaria había tenido a su cargo el manejo de la cuenta institucional de la Casa Rosada apenas Milei había asumido la Presidencia. Durante las fiestas repostearon una foto de ambos por error desde esa cuenta, lo que significó que Caputo les sacara el manejo de la misma, siendo ese un punto que generó una tensión con aquel sector.

Lo cierto es que aquello habría quedado atrás. Después de prácticamente no aparecer en los pasillos palaciegos durante una parte importante del año pasado, a ambos se los puede ver ahora circulando tranquilamente, incluso por el Salón Martín Fierro, donde se encuentra el despacho de Santiago Caputo y los que de sus equipos de comunicación.