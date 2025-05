La UCR bonaerense llegó a un acuerdo clave para el armado de la estrategia electoral 2025

Miguel Fernández, el candidato de Maximiliano Abad para sucederlo en el Comité de la UCR bonarense

La UCR bonaerense realizó este viernes un plenario partidario para llegar a un acuerdo que acerque posiciones entre los sectores que disputan la conducción del Comité. Se debe a que la interna que tuvo como candidatos a Miguel Fernández, por el oficialismo, y a Pablo Domenichini, por Evolución, permanece judicializada luego de varias denuncias por irregularidades. Debido a la aproximación de las elecciones legislativas, el sector que responde a Maximiliano Abad y Martín Lousteau, respectivamente, acordaron una solución transitoria.

Según el acta a la que tuvo acceso Infobae, se creará un Comité de Contingencia y una Convención de Contingencia, cada uno compuesto por diez miembros, distribuidos de manera igualitaria: cinco representantes de Unidad Radical y cinco de Futuro Radical. El primer órgano será presidido por Miguel Fernández, mientras que el segundo por Domenichini.

“Este acuerdo es una muestra de madurez política y compromiso con los valores históricos del radicalismo. Desde nuestro espacio, siempre vamos a priorizar la institucionalidad, y este cogobierno es una oportunidad para demostrarlo. Nuestra prioridad es garantizar que los afiliados se sientan representados y que sus decisiones sean respetadas. Tenemos la oportunidad de construir juntos un partido más fuerte”, afirmó Domenichini, quien destacó la importancia de mantener la unidad del partido en este contexto.

Fernández, por su parte, destacó: “Este acuerdo nos sirve para dejar de lado las diferencias y matices para ponernos a trabajar de lleno en la propuesta que vamos a ofrecer en la Provincia. La importante cantidad de intendentes, legisladores, dirigentes y militantes que acompañaron nuestra propuesta en la elección de octubre nos pedían un esfuerzo para tratar de solucionar esta situación y dedicar todas nuestras energías a pensar en las propuestas locales, seccionales y provincial que vamos a presentar. Sabemos que hay mucho para mejorar en la provincia y el radicalismo lo va a marcar en septiembre a través de sus candidatos”.

Pablo Domenichini fue el candidato de Evolución y el sector de Facundo Manes para disputar la presidencia del Comité UCR bonaerense

Si bien el acuerdo alcanzado esta tarde sólo se mantendrá vigente hasta que se resuelva la elección partidaria, con un plazo máximo fijado para el 31 de octubre de 2025, los órganos constituídos tendrán la responsabilidad de acordar las definiciones del partido en términos electorales para 2025.

La judicialización de la elección interna

En marzo pasado, la Justicia Electoral determinó que hubo irregularidades en las elecciones internas para elegir al sucesor de Abad al frente de la UCR bonaerense. Entre los problemas destacados se encuentran la duplicación de certificados, la alteración de urnas, inconsistencias en los registros de votantes y deficiencias en la custodia de urnas, lo que invalidó los resultados obtenidos en las mesas de Ezeiza, Quilmes y La Matanza.

Además, se determinó que deben repetirse los comicios en esas localidades y se ordenó al juez de primera instancia que remita las irregularidades a la Fiscalía para evaluar posibles acciones legales. El mandato de Abad venció el 28 de marzo, lo que obligó a prorrogar su gestión hasta que se resuelva quién asumirá la presidencia del partido en la provincia.

Con las elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires, fijadas para el próximo 7 de septiembre, la UCR debe resolver su estrategia electoral. Es, justamente, el punto que los enfrenta por estos días. El sector de Lousteau acusa a Abad de querer acercar posiciones con La Libertad Avanza. Según pudo saber este medio, los dirigentes radicales bonaerenses esperan con atención los resultados de la contienda porteña, donde el PRO pone en juego su bastión. El desenlace influirá en cómo se deberá enfrentar a la gestión de Axel Kicillof.

El cruce entre Marín Lousteau y Maximiliano Abad en la Comisión de Acuerdos

Desde el Comité Provincia resaltaron la importancia del acuerdo al que llegaron este viernes. Aseguraron que el plenario se realizó en buenos términos y buen diálogo para llegar a una estrategia en común. También representó un paño frío luego del cruce que protagonizaron Lousteau y Abad en el Senado durante la comisión convocada para dictaminar el pliego que propone al académico Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema.

“La verdad es que soy calentón, pero no hipócrita y lo voy a decir: me da vergüenza, hoy, mis compañeros de bloque vinieron cuando ya había quorum. Y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión, que corresponde para defender a la Constitución, no se hiciera. Y cuando vieron que había quorum, vinieron y se sentaron”, lanzó Lousteau durante la reunión de comisión marzo pasado.

Abad le respondió con otra de las fuertes críticas que, también, acumula Lousteau entre los correligionarios: “Que el presidente de mi partido acuse innecesariamente a senadores de su partido, creo que es una actitud de una bajeza fuera de lo común en la política”. También aprovechó para recordarle su paso por el kirchnerismo y macrismo.