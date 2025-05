Entre el Papa Francisco y Kicillof, la CGT logró una demostración de fuerza que no conmoverá a Milei

La CGT marchó contra Milei

La CGT logró una demostración de fuerza en la marcha por el Día del Trabajador, aunque no hay indicio alguno de que el Gobierno haya acusado recibo de la capacidad de movilización cegetista y acceda a llamar al diálogo social. Tampoco ayudará a sensibilizar al mileísmo que, tras la marcha, la cúpula sindical haya recibido en su sede de Azopardo 802 al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Esta vez, a diferencia de otras movilizaciones, como la que se hizo el 8 de abril para acompañar a los jubilados al Congreso, el aparato sindical funcionó a pleno y permitió que miles de manifestantes llenaran de manera compacta la avenida Independencia a partir de su intersección con Perú, adonde se ubicó la columna principal de la CGT, y a lo largo de unas 10 cuadras, hasta la calle Solís.

A la fuerte presencia de sindicatos como la UOCRA, Comercio, UPCN, Sanidad, Camioneros, Alimentación, la UOM, UDA, Carga y Descarga y Maestranza, entre otros, se sumó la participación de las dos CTA y de los piqueteros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Axel Kicillof se abraza con Héctor Daer tras su reunión con la CGT

Además de las críticas al Gobierno, el componente destacado de la marcha fue el homenaje al Papa Francisco. Por toda la avenida Independencia se instalaron pasacalles y gigantografías de Jorge Bergoglio, mientras que desde los parlantes se escucharon audios del fallecido pontífice, como, por ejemplo, el del discurso que dio en Brasil en 2013 en el que pidió: “¡Hagan lío!”.

Pero el momento principal del tributo fue en cuando, antes de comenzar la marcha, se leyó un texto de Francisco y los curas villeros Lorenzo de Vedia y Gastón Colombres pidieron una oración en su nombre.

Los manifestantes recorrieron la avenida Independencia hasta llegar al Monumento Canto al Trabajo, ubicado en Paseo Colón al 800. Allí se desconcentraron y la dirigencia de la CGT, a la que se sumó el líder el Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, fueron a la sede de Azopardo 802 para reunirse con Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; la jefa de asesores del gobierno provincial, Cristina Alvarez Rodríguez, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Armando Cavalieri, líder del Sindicato de Comercio, en la marcha de la CGT

El encuentro, que también se había hecho tras la marcha por el Día del Trabajador en 2024, sirvió para que varios sindicalistas cuestionaran al Gobierno y, a la vez, expresaran su acompañamiento político a Kicillof, quien habló como cierre de este sugestivo contacto.

En medio de la marcha, el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) aseguró al periodismo que “no se está negociando nada con el Gobierno porque no hay ni siquiera diálogo”. “Nosotros planteamos la agenda -dijo-, pero no tenemos ninguna respuesta ni conexión ni nada. La agenda es clara, no es un tema nuestro”.

Advirtió que “no puede haber un plan monetario que termine generando paritarias pisadas y precios liberados” y señaló: “Llamamos a la reflexión (al Gobierno) porque hay temas que tenemos que solucionar. No podemos ir a un país absolutamente extractivista y que no genere valor agregado”.

El titular de la Federación Argentina de Empleados de de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, encabezó la numerosa columna de su gremio y también hizo declaraciones: “La contundencia de una movilización de esta magnitud manifiesta que el movimiento obrero organizado y los trabajadores de todo el territorio nacional estarán atentos a cada una de las medidas que pongan en jaque al sinnúmero de derechos y conquistas que resguardan el bienestar y el porvenir de la clase trabajadora”.

Los manifestantes llegan a la avenida Paseo Colón (Foto Jaime Olivos)

Hugo Moyano, por su parte, dijo que “el pueblo trabajador tiene que estar unido para terminar con esta situación tan grave que estamos atravesando tanto el que está con trabajo como el que está sin trabajo, los jubilados y la mayoría del pueblo argentino”.

El líder de Camioneros pidió “estar más unidos que nunca” y criticó que por el operativo de seguridad del Gobierno “han parado más de 100 micros que no pudieron entrar a la Ciudad de Buenos Aires”, pero afirmó: “Por más que quieran presionarnos o evitar que la gente se junte, igual la gente se junta”. Y finalizó: “Esto es una demostración clara de que, si no cambia la situación, se va a agravar”.