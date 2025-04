Los movimientos sociales participarán de la misa por el “eterno descanso del papa Francisco” en la Catedral Metropolitana

Hace 7 meses, Francisco celebró, junto a los dirigentes sociales, en Roma, los diez años del primer encuentro mundial de movimientos populares

“Francisco significó un faro espiritual y político para millones de personas excluidas del sistema, y especialmente para las organizaciones del campo popular. Su prédica por una ‘economía con rostro humano’ y su denuncia constante de las estructuras de opresión y descarte lo convirtieron en un referente ineludible para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”. Con esa sentida frase, los movimientos sociales, que integran la Unión Trabajadores de la Economía (UTEP), anunciaron que el próximo sábado 26 de abril participarán a las 10 de la mañana de la misa por el eterno descanso del papa Francisco, que tendrá lugar en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

La ceremonia culminará con una caravana alrededor de la Plaza de Mayo, “en señal de gratitud por la vida y el legado de quien fuera una voz incansable por la justicia social y la dignidad de los pueblos”, destaca la convocatoria.

Tierra, techo y trabajo, el pedido del papa Francisco (Foto NA DANIEL )

Entre los principales dirigentes estarán presentes Emilio Pérsico y Gildo Onorato, referentes del Movimiento Evita; Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie; Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Esteban “Gringo” Castro, dirigente de Movimiento Misioneros de Francisco; y Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

El abogado y referente social y político, Juan Grabois, aún no confirmó su presencia. Sus allegados afirman que “está muy afectado” por el fallecimiento de Jorge Bergoglio, lo unía una relación estrecha de la que no suele hablar. De hecho, aún no se expresó públicamente por la muerte del Santo Padre el 21 de abril.

Juan Grabois, aún no confirmó su presencia en la ceremonia religiosa (Télam)

El también abogado forma parte del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral creado por el “cura Jorge”. El último encuentro se realizó en el Palacio de San Calixto, en Roma, el 20 de septiembre de 2024, es decir apenas siete meses antes de su muerte a los 88 años.

El encuentro se realizó para conmemorar los diez años del primer encuentro mundial de movimientos populares que también se realizó en Italia. Las jornadas fueron cerrados por Grabois. “El papa nos dio tres tareas que tenemos que cumplirlas: luchar por poner la economía al servicio de los pueblos, trabajar por la paz y cuidar la naturaleza. Son cosas que tenemos que hacer, que nos comprometimos a hacer (…). Desde luego esto no depende del papa. El papa lo que hace es animarnos a nosotros e interpelar a la política, a los empresarios, a los medios de comunicación, sacerdotes, obispos para que acompañen en estas luchas. Esto no depende del papa, depende de las organizaciones sociales, de la dirigencia política…hay que trabajar”, expresó el precandidato presidencial de Unión por la Patria.

La ceremonia de despedida del papa Francisco en la Argentina se realizará en la Catedral Metropolitana el sábado 26 a las 10 de la mañana (REUTERS/Agustin Marcarian)

Antes, Gramajo habló en representación de los movimientos sociales de la Argentina. Explicó que la UTEP fue reconocida por el Ministerio de Trabajo como el gremio de los trabajadores informales. Al secretario general de la UTEP lo precedió Francisco quien ya se movilizaba en silla de ruedas. Con tono sereno, pero firme y hasta por momentos utilizando la picardía y el humor el vicario de cristo expresó, por última vez, frente a los referentes de los más humildes del mundo: “Los pobres no pueden esperar. Si los movimientos populares no reclaman, si ustedes no gritan, si ustedes no luchan, si ustedes no despiertan conciencias, las cosas van a ser más difíciles. Se cumplen diez años del primer encuentro mundial de movimientos populares. Aquel día, en Roma, plantamos una bandera: Tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Que nadie les quite esa convicción a ustedes, que nadie les robe esa esperanza, que nadie apague los sueños. La misión de ustedes es trascendente. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social, más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. Como ven, nada de ideología aquí, nada. El pueblo”.

El Sábado la UTEP realizará una peregrinación alrededor de Plaza de Mayo con conmemoración al papa Francisco Foto NA DANIEL

Con esas palabras en su memoria, Alejandro Gramajo sintetizó así la convocatoria para la despedida del Papa en Argentina en la Catedral Metropolitana que presidirá el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva: “Como agradecidos que somos nos movilizamos para despedir a nuestro hermano y padre, Papa Francisco, fiel defensor de las ideas de empoderamiento de los humildes, de los pobres y de los trabajadores. Cerrando sus ojos está abriendo los de millones en el mundo que hoy vuelven a redimensionar la obra y la prédica del Papa por los más humildes”. Y finalizó: “Reafirmamos nuestro compromiso de ser voceros, defensores y multiplicadores de su legado y de su palabra que sin duda refleja lo más transformador y revolucionario del siglo XXI. Sin duda, un ejemplo para la juventud trabajadora en nuestro país y en el mundo”.