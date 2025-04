Una delegación de Diputados podría viajar al funeral del papa Francisco y hay disputa entre los bloques

El funeral del Papa comenzará el sábado (REUTERS)

La Cámara de Diputados decidió detener temporalmente sus actividades legislativas como muestra de respeto tras el fallecimiento del Papa Francisco. En una decisión consensuada entre los diferentes bloques parlamentarios, se acordó posponer por una semana tanto las interpelaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo como la conformación de la Comisión Investigadora del caso $Libra, un tema que había generado tensiones en el ámbito político. Este gesto busca honrar la memoria del líder religioso argentino, cuya figura ha tenido un impacto significativo a nivel mundial.

Mientras los debates oficiales se encuentran en pausa, los legisladores han retomado conversaciones sobre una propuesta que había surgido previamente, durante la hospitalización del Obispo de Roma. Se trata de la posible conformación de una delegación oficial de la Cámara de Diputados que viaje a Roma, Italia, para asistir a las ceremonias fúnebres del pontífice. Este grupo estaría encabezado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el titular del grupo parlamentario de Amistad con la Santa Sede, el diputado del PRO Cristian Ritondo.

Aunque la idea de enviar una delegación ha sido bien recibida por algunos sectores, su implementación ha generado desacuerdos entre los legisladores. Uno de los puntos clave del debate es la cantidad de integrantes que conformarían el grupo, dado que la Cámara de Diputados está compuesta por 25 bloques parlamentarios. Una diputada del PRO explicó que, aunque se ha planteado que cada participante cubra los costos de su pasaje y estadía en el Vaticano, el desafío radica en definir quiénes serán los representantes y cómo se organizarán los tiempos, considerando que la próxima semana será corta debido a los feriados del jueves 1 y viernes 2 de mayo y hay que realizar la interpelación a los funcionarios nacionales.

Martín Menem

Otra fuente consultada por Infobae señaló que la prioridad para integrar esta delegación recaería en los miembros del grupo parlamentario de Amistad con la Santa Sede.

Sin embargo, esta propuesta ha sido cuestionada por algunos legisladores, quienes consideran que podría interpretarse como un intento de “figurar” en un evento solemne. “No lo conocieron ni trabajaron con él claramente, porque él odiaba todas esas figureteadas”, expresó una voz crítica.

“Hay una pelea ahora por los lugares. No hay forma de ponerse de acuerdo porque todos quieren ir ahora. Antes lo trataban de impulsar el pobrismo y ahora todos quieren estar en la foto”, agregó, dando a conocer la interna que generó la idea.

El grupo parlamentario de Amistad con la Santa Sede, que ha tomado un rol central en estas discusiones, está integrado por legisladores de diversas fuerzas políticas. Entre sus miembros se encuentran Cristian Ritondo (PRO), Santiago Santurio (LLA), Alida Ferreyra (LLA), Vanesa Siley (UxP), José Glinski (UxP), Adolfo Bermejo (UxP), Leila Chaher (UxP), Sergio Casas (UxP), Diego Giuliano (UxP), Pamela Caletti (IF), María Elía Fernández (Independencia), Soledad Carrizo (UCR), Ana Clara Romero (PRO) y Danya Tavela (Democracia). Este grupo ha sido clave en las conversaciones sobre la organización del viaje, aunque no todos sus integrantes están de acuerdo con la iniciativa.

Una delegación de Diputados podría participar del funeral del papa Francisco

La diputada Tavela le pidió a Menem que no envié una comisión de diputados al funeral de Francisco. “Creo en la ejemplaridad del Papa Francisco. En esto señor presidente le hago un planteo específico: muchos periodistas a lo largo de la tarde consultaban respecto de la comisión de diputados y diputadas que estaría viajando a Roma, me parece que en nombre de esa ejemplaridad y en nombre de la austeridad con la que usted ha manejado la Cámara desde que es presidente, le sugeriría que viaje nuestro jefe de Estado, no es necesario enviar ningún tipo de comisión, sobre todo viniendo de a aquellos que lloraron todo el tiempo que el Papa nunca vino a visitarnos, aquellos que lo consideraron al Papa comunista, peronista, kirchnerista, etc., me parece que en nombre justamente de ser ejemplares y menos hipócritas nos ahorremos andar garroneando un viajecito a Roma”.

La decisión de suspender las actividades legislativas y las discusiones en torno al viaje a Roma se producen en un contexto de alta actividad parlamentaria. La próxima semana será particularmente breve para el Congreso debido a los feriados, lo que limita el tiempo disponible para avanzar en temas pendientes. Entre ellos, destaca la postergación de las interpelaciones a funcionarios del Ejecutivo y la conformación de la Comisión Investigadora del caso $Libra, un asunto que ha generado gran interés público y político.

La pausa en las actividades legislativas y la posible conformación de la delegación reflejan la relevancia que el Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, ha tenido no solo en el ámbito religioso, sino también en la política y la sociedad argentina. Su fallecimiento marca el fin de una era para muchos de sus compatriotas, quienes lo consideran una figura emblemática tanto a nivel nacional como internacional.