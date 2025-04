El peronismo bonaerense quiere avanzar con la reelección indefinida de intendentes antes de 2027

El Senado bonaerense

El proyecto que el bloque de Unión por la Patria presentó en el Senado bonaerense para modificar la ley que pone límites a las reelecciones de legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires, empezó a activar conversaciones y borradores una posible hoja de ruta. El plan es tenerlo sancionado antes de la presentación de listas provinciales, que quedó fechado para el viernes 8 de agosto.

Es que de no haber modificaciones habrá 19 legisladores que no podrán ir por la renovación de su banca. Por eso el apremio para que en los próximos meses se avance con la iniciativa. El impedimento de un nuevo cargo abarca a diputados y senadores de todos los espacios políticos, desde el peronismo a La Libertad Avanza. Uno de los principales problemas que advierten los impulsores del proyecto se da en los concejos deliberantes, más que nada.

Será una negociación quirúrgica, pero una fuente del oficialismo legislativo avisa: “Si el proyecto entró por el Senado es porque está el número”. En rigor, la iniciativa fue trabajada por el senador peronista, Luis Vivona. El legislador forma parte del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta provincial y juntó el respaldo de sus compañeros de bloque Eduado Bucca, Emmanuel González Santalla, Teresa García, Laura Klark, María Elena Daffunchio, Daniela Viera, Amira Curi, María Rosa Martínez, Adrián Santarelli, Walter Torchio y Gustavo Soos. La mayoría responde a la conducción de Cristina Kirchner.

El senador Luis Vivona, uno de los impulsores del proyecto

Un legislador del bloque oficialista adelantó que la estrategia es llevar el proyecto a comisión, conseguir un dictamen y luego votarlo en el recinto. Hacer ese recorrido legislativo facilita la suma de voluntades. La iniciativa podría salir con mayoría simple, la mitad más uno de los presentes, siempre que haya un quorum de 24 senadores en el recinto.

El proyecto presentado no hace referencia la posibilidad de que los intendentes que ya tienen dos mandatos consecutivos de gobierno puedan volver a presentarse en 2027. En principio, esa omisión, generó cierto ruido. En la Gobernación lo leyeron como un llamado de atención a los jefes comunales que respaldan a Kicillof, que vienen pidiendo cambios a la normativa electoral.

Lo cierto es que el objetivo es “sondear” el clima con los legisladores y, si avanza, luego insistir con la modificación a la ley que efectivamente restringe a los intendentes de ir por un tercer mandato consecutivo. Será una negociación post diciembre del 2025. Aunque también hay sobrevuela la sospecha de que al proyecto presentado se le haga una corrección para incluir el cargo de jefe comunal.

Entre diputados y senadores provinciales hay 19 nombres que -de no haber modificaciones a la ley- no podrán estar en las listas para renovar su banca en la Legislatura provincial en las elecciones de este año. Por la Primera sección electoral son la senadora Daniela Reich (La Libertad Avanza), Aldana Ahumada (PRO), Teresa García (UP), Gustavo Soos (UP) y Luis Vivona (UP).

Por la Segunda sección electoral están imposibilidades de ser reelectos la diputada Fernanda Díaz (Unión por la Patria) y Matías Ranzini (PRO). Por la Tercera sección electoral aparecen Susana González (UP), Marina Larroque (UP) y Facundo Tignanelli (UP). El caso del presidente de bloque del oficialismo en la Cámara baja -Tignanelli- igualmente es analizable, toda vez que se encuentra suplantando a Mariano Cascallares, que pidió licencia como diputado provincial en diciembre del 2023 para asumir como intendente de Almirante Brown. La actual ley dice que los legisladores podrán ser reelectos solo una vez y aclara que “quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo, sin importar que el mismo haya sido ejercido total o parcialmente”. Pero el dirigente de La Cámpora está en carácter de reemplazo, nada dice la ley sobre esa condición con lo cual podría abrirse una ventana.

En tanto, por la Cuarta sección electoral quienes no podrán ser reelectos son los senadores Agustín Máspoli (UCR) y María Elena Daffunchio (UP). Días atrás, cuando se presentó el proyecto en cuestión, Maspoli le dijo a Infobae: “Es una sorpresa. Pero por más que estemos alcanzados y que este proyecto nos permita ser reelectos, no es algo que vamos a acompañar. Cada uno tomará su oposición. Lo ponen sobre la mesa, para mí es un error; pero hablaremos sobre el tema”. Hay algún punto de consenso entre los bloques de que el tema, al menos, se tiene que discutir.

El presidente del bloque UCR Cambio Federal, Agustín Maspoli, adelantó que votará en contra de la iniciativa

Por la Quinta sección electoral, se anotan, en la imposibilidad de otro mandato, las senadoras Gabriela Demaría (UP) y Flavia Delmonte (UCR). Por la Sexta el diputado radical Emiliano Balbín, su par Anahí Bilbao, el kicillofista Carlos Cuto Moreno y la diputada Fernanda Bevilaqua, referenciada en el Frente Renovador de Sergio Massa. Este sector fue el impulsor de la ley que limita las reelecciones indefinidas. Ante la posibilidad que el tema vuelva a discutirse, el exministro de Economía ya avisó que sus legisladores votarán en contra. Por la Séptima sección electoral está sin chances de ser reelecto, el senador Alejandro Cellillo.

Desde el Ejecutivo, Kicillof ya planteó que está de acuerdo con modificar la ley. Algunos intendentes y legisladores lo instaron a que presente un proyecto con su firma para darle más peso al reclamo. En Gobernación dicen que es un tema que tiene que resolver la Legislatura y que el mandatario no enviará una iniciativa cuando él ni siquiera tiene reelección. La Constitución provincial establece que el gobernador y vice podrán ejercer su mandato de cuatro años con la posibilidad de ser reelectos una vez.

La semana pasada en una reunión política entre jefes comunales que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y Kicillof, el intendente de Laprida, Alfredo Fisher, -que podría ir por una reelección en 2027- puso el tema sobre la mesa pidiendo avanzar con los cambios en la Ley. No tuvo mayores certezas de que ello vaya a suceder a la brevedad. Por eso, en principio, el plan es activar primero las reelecciones a cargos legislativos a nivel provincial y local, esperar el recambio legislativo y luego ver cómo promover el tema reelecciones de intendentes.