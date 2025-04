El lado B de las negociaciones entre LLA y PRO: qué pasa en los distritos en donde gobierna el macrismo

Las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO para hacer un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires se enfriaron en los últimos días. En la conducción macrista cayó de mala manera que los libertarios no quieran hacer un acuerdo entre partidos, y que pretendan que los dirigentes amarillos se desafilien de su espacio para pasar a “Las Fuerzas del Cielo”.

En la Casa Rosada aseguran que ellos no se presentarán en esos comicios bajo otra denominación que no sea La Libertad Avanza. “Eso no está en discusión, competiremos así... o si no sacarán los seis puntos que tienen”, dice una altísima fuente del gobierno nacional. Un operador del PRO bonaerense responde que esos puntos son clave. “Nosotros les ofrecemos ese paquete: que la tapa de los diarios del día después digan que las ideas de la libertad le ganaron al kirchnerismo en su principal bastión y no que Kicillof salió primero”, explica.

Ese minué en el que se ven inmersos tanto mileismo como macrismo se replica en diferentes distritos del país y con la lógica particular que tiene cada distrito.

A pesar del apoyo que muchos de los gobernadores le brindaron al gobierno nacional en el Congreso, al día de hoy La Libertad Avanza no tiene un mandatario provincial propio. Por su parte, el PRO gobierna en tres distritos.

Tres escenarios distintos

Quien preside el Ejecutivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es Jorge Macri, en Chubut está Ignacio “Nacho” Torres y en Entre Ríos lidera Rogelio Frigerio. En el primero de estos distritos la relación entre ambos partidos está completamente rota, mientras que en los otros dos coexiste un buen vínculo, aunque los gobernadores de ambos distritos tienen distintos incentivos para colaborar con sus pares violetas.

En la Ciudad de Buenos Aires la historia es bien conocida. Durante el año pasado, el sector de Karina Milei decidió adoptar una postura de confrontación total con el oficialismo local, oponiéndose hasta en el Presupuesto 2025 que presentó el macrismo.

Milei esbozó que una de las razones por las que se encolerizó su discurso contra el PRO fue la “traición” de Jorge Macri por contratar al consultor español Antoni Gutiérrez Rubí (lo acusa de haberle hecho una campaña sucia en como estratega de Sergio Massa en 2023) como estratega de la campaña en la Ciudad. Sin embargo, las intenciones de los libertarios estaban claras desde hace mucho tiempo.

Argentina's President Javier Milei and Buenos Aires' city mayor Jorge Macri attend a ceremony to honour victims of the 1982 war between Britain and Argentina in the Falkland Islands, known to Argentines as Malvinas, at a war memorial with names of killed Argentinian soldiers, marking the 43th anniversary of the conflict, in Buenos Aires, Argentina, April 2, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

“Nuestro leitmotiv es ganarle al PRO en la Ciudad. Queremos destruirlos”, afirma una figura clave de los libertarios en estos comicios. Consideran que ganarle a PRO en su kilómetro cero los posicionará mejor para las negociaciones posteriores.

Aun así, esto no es lo que piensan los oficialismos de Chubut y de Entre Ríos, en donde se perciben con mayor espalda si es que los libertarios deciden competir contra ellos o imponerles condiciones. En ambos casos, las gestiones provinciales tienen niveles de aprobación entre aceptables y altos, a la vez que La Libertad Avanza prácticamente no tiene desarrollo territorial ni de candidatos competitivos.

Esto último es reconocido por los propios armadores libertarios, aunque formalmente se encargan de decir que “la marca libertaria es fuerte”. Un altísimo estratega libertario le dijo a Infobae que el caso del periodista Juan Pedro Aleart -quien ganó su elección particular como constituyente por Rosario el último domingo- podría ser un ejemplo de lo que deben hacer de acá en adelante en las elecciones provinciales: es decir, un outsider con un alto nivel de conocimiento, estrechamente vinculado a nivel local y con un buen nivel de conocimiento.

No será lo mismo Chubut que Entre Ríos. En el distrito patagónico se renuevan dos bancas a diputados nacionales. Con una eventual victoria del oficialismo local (ellos lo creen así), si los libertarios deciden competir por separado deberán hacer una disputa contra el peronismo local.

“No me lo imagino a Nacho necesitando una alianza con La Libertad Avanza. Está muy bien en las encuestas y tiene un armado político muy consolidado”, indican quienes conocen al gobernador, que esta semana anunció que se descubrió un “mini Vaca Muerta” en su provincia. El armador libertario en ese distrito es el diputado nacional César Treffinger, aunque quien tiene una incidencia determinante en esas cuestiones es el estratega nacional Eduardo “Lule” Menem. En esos sectores reconocen que es poco lo que pueden hacer para conseguir una banca.

Los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, Ignacio Torres y Rogelio Frigerio

Dentro de los territorios en manos del PRO, Entre Ríos es uno que miran con especial avidez. Y es que además de cinco diputados nacionales se renuevan tres senadores.

El gobernador de Entre Ríos tampoco la hará fácil: “Todos los gobernadores que le ganaron en el peronismo en el 2023 en sus provincias después de 20, 25 o 30 años ininterrumpidos del PJ tienen derecho a sentirse a hacer las alianzas que ellos consideren”. Frigerio se mostraba abierto a poder establecer algún acuerdo mínimo con los libertarios, pero afirman que falta mucho. En la Casa Rosada también son cautelosos.

En Balcarce 50 afirman que las tratativas están atadas en función a lo que pase en las conversaciones entre Milei y Macri. Por caso, no parece viable un diálogo concreto entre ambas fuerzas en otros distritos hasta que se resuelvan las indirectas entre los dos líderes partidarios, quienes se critican mutuamente a personas de su mesa chica.

Milei asestó diversas críticas a la gestión porteña -liderada por el primo del expresidente-, alegando que “no hay voluntad de cambio” en la Ciudad. También apuntó a que ambos Macri buscan “cuidar los negocios” en ese distrito. Por su parte, Mauricio Macri acusó a Karina Milei y Santiago Caputo de “no cuidar” al Presidente (por el escándalo con $Libra) y de no comprender el pacto que Milei supuestamente quiere en la Provincia.