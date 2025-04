Santa Fe: Monteverde, Lewandowski y Sukerman buscan resolver la interna peronista con miras al 2027

Juan Monteverde, Marcelo Lewandowski y Roberto Sukerman

Juan Monteverde, Marcelo Lewandowski y Roberto Sukerman son los tres candidatos que representarán al peronismo en las elecciones constituyentes de este domingo 13 de abril en Santa Fe. Lo particular es que, además de ir divididos, Monteverde es el único que irá con el sello de PJ en alianza con su espacio Ciudad Futura. “No sólo que no es peronista, sino que su base no tiene nada en común con las ideas del peronismo”, le achacan sus adversarios en diálogo con Infobae. Pese a las diferencias y la fuerte interna que atraviesa el espacio en Santa Fe, los tres candidatos aspiran a resolver la pulseada por el liderazgo que los ordene para volver a pelear por la Gobernación y la ciudad de Rosario.

“Esta elección no es una interna pero el resultado va a tener una consecuencia”, adelantó Sukerman en diálogo con este medio. El ex ministro de Trabajo provincial le reprocha a Monteverde su comportamiento en la última elección del 2023, cuando ambos compitieron por la Intendencia de Rosario. Según su relato, luego de ganar las PASO, el líder de Ciudad Futura no tuvo una actitud conciliadora ni un llamado a la unidad de cara a las generales, donde Monteverde terminó perdieron por pocos puntos contra Pablo Javkin. Hasta recuerda que “desconoció” la figura de Lewandowski, quien en ese entonces competía por la Gobernación.

Roberto Sukerman en una recorrida de campaña. Además de ser candidato a convencionalista, encabeza la lista de concejales por Rosario por fuera del sello del PJ

Pero, según aclara Sukerman, su mayor malestar está enfocado en las autoridades del PJ y no tanto en Monteverde, a quien lo identifica como un dirigente con valores diferentes a los que pregona el peronismo. “Durante todo 2024 advertí que hacía falta un debate de ideas y renovación dentro del partido. Nunca me escucharon. Se perdió un año. Y era un año para generar condiciones de unidad y un proyecto a futuro, cosa que hoy no existe”, agregó. Ante el panorama complejo para el peronismo local, el ex ministro de Omar Perotti apuesta a su rol de abogado constitucionalista para ganar una banca y enfrentar la reforma que propuso Maximiliano Pullaro que, entre varios puntos, plantea la posibilidad de su reelección.

Lewandowski, en cambio, evita hablar de la interna peronista. “El peronismo se está reacomodando en todo el país, pero en Santa Fe tiene que quedar claro que nuestros adversarios son Javier Milei y Maximiliano Pullaro”, aclaró en diálogo con Infobae. El actual senador nacional venció las PASO del 2021 y las del 2023, donde finalmente perdió ante Pullaro. Este año decidió competir por fuera de la propuesta oficialista del PJ por diferencias partidarias.

Sin embargo, en su entorno habla de la necesidad de evitar profundizar la interna peronista y lograr la unidad de cara al 2027 y, sobre todo, a los siguientes desafíos que tendrá el PJ en los próximos meses: la reforma constitucional y el cierre de listas para la elección legislativa nacional, donde Santa Fe pone 9 bancas en juego. “No hay que romper puentes”, asegura. “Después de la elección del domingo habrá que lograr la mayor cantidad de convencionales constituyentes para en conjunto marcar estas diferencias con el oficialismo. Después, por supuesto, hay que reconstruir el peronismo, pero a eso lo vamos a hablar con los peronistas”, expresó.

Marcelo Lewandowski es senador nacional y en el 2023 compitió por la Gobernación, luego de vencer las PASO del peronismo local

Consultado por el malestar de sus adversarios y la falta de unidad, Monteverde aclaró que sin la posibilidad de resolver las diferencias con las PASO, el peronismo podía terminar presentándose en 5 listas distintas. “Me encargué de hablar con todos los sectores que se oponen a Milei para ir en una sola lista. No tenía la aspiración de liderar yo el espacio. Muchos actores no tuvieron esa misma voluntad. Llegamos a la mayor propuesta de unidad peronista. Hay gente que eligió irse del espacio cuando asumió un cargo por este espacio”, reprochó en diálogo con Infobae.

De hecho, Monteverde considera que aquellos dirigentes que “aportan” más división en el PJ, le terminan “haciendo un favor a Milei y a Pullaro”. “Esta elección es para definir liderazgos y conducción. Mi voluntad es que en el 2027 estemos todos juntos”. Si bien evita hablar de su posible candidatura a intendente de Rosario, luego de haber perdido por pocos puntos en el 2023, el líder de Ciudad Futura vaticina: “Estamos seguros de ganar Rosario en el 2027″.

Monteverde tendrá un doble desafío para este domingo: además de candidato a convencional, encabeza la lista de concejales por Rosario. Una característica que comparte con Sukerman. Será la segunda vez que se enfrenten por el liderazgo peronista en la ciudad natal de Lionel Messi. “Es importante esta elección y es importante que nadie divida. El domingo vamos a abrir las urnas y nos vamos a encontrar con varias sorpresas. Nosotros vamos a ser la sorpresa positiva”, insiste.

Juan Monteverde encabeza la lista de candidatos a convencionalista de PJ. También pelea por una banca en el Concejo Deliberante de Rosario

Más allá de los cruces partidarios, ninguno de los tres candidatos muestra grandes diferencias en lo que a la reforma constitucional respecta. Tanto Monteverde como Lewandowski están de acuerdo en que se avance en la reelección del gobernador, aunque rechazan que esa posibilidad le corresponda a Pullaro. “Él juró por esta Constitución que se lo prohíbe”, coinciden. Sukerman, por su parte, no se muestra totalmente en contra pero advierte: “Si por la mezquindad de Pullaro solo se quiere debatir su reelección, no cuenten conmigo”.

“Hay listas que no explican su propuesta, y de esa manera le hacen el juego a Pullaro. De acuerdo: Pullaro solo quiere su reelección, pero ¿vos qué querés? Si no lo decís, sos más de lo mismo", detalla Sukerman al resaltar que es el único candidato que presentó los 60 compromisos de un proyecto político para la Constitución.

Aunque los tres candidatos peronistas buscan posicionarse para la disputa de poder en 2027, evitan pronunciarse sobre el desafío más inmediato: la conformación de la lista que el PJ presentará este año para competir por las nueve bancas en juego en la Cámara de Diputados. Observan con cautela el escenario nacional, especialmente el enfrentamiento en la provincia de Buenos Aires entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Uno de ellos, sin embargo, se anima a marcar distancia: “Cristina es la madre de Máximo, no de todo el peronismo”.