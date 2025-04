Guerra de maniobras para controlar la comisión $Libra: se fracturó la UCR y crece la tensión con Martín Menem

Rodrigo de Loredo, Karina Banfi y Soledad Carrizo del bloque UCR

La conformación de la Comisión Investigadora del caso $Libra desató una guerra de maniobras con final aún incierto en la Cámara de Diputados. El jueves el oficialismo creó dos nuevos interbloques para poder reclamar más representantes y así bloquear su funcionamiento. Pero este viernes la oposición también reacomodó sus bancadas para contrarrestar la jugada. La situación se mantiene en un virtual empate pero la tensión con Martín Menem escaló hasta un nuevo pico.

El origen del problema se remonta a la redacción del proyecto. El peronismo, Democracia para Siempre y Encuentro Federal necesitaban garantizar que los espacios más chicos, como la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, pudieran participar de la comisión para asegurarse una mayoría en el recinto a la hora de la votación.

Con este objetivo, determinaron que cada bloque con más de cinco miembros tendría un representantes y los espacios con más de cinco, podrían reclamar dos. Además, se otorgará un miembro adicional por cada 20 diputados que conformen los bloques. Este modelo, detallado en el artículo 3, le garantizaba una mayoría a la oposición, encabezada por el peronismo.

Sin embargo, los libertarios utilizaron ese sistema intrincado a su favor: el PRO, el MID de Oscar Zago y el monobloque Somos Fueguinos conformaron un nuevo interbloque, que suma 41 integrantes en total. Por lo que ahora reclaman cuatro representantes en lugar de tres. Lo mismo hizo La Libertad Avanza con el monobloque CREO, de la tucumana Paula Omodeo. Con un total de 40 miembros, también pretende cuatro voceros en la comisión.

Martín Menem y Lule Menem

La jugada generó indignación en la oposición y un sector incluso le envió una nota formal a Martín Menem para que deje sin efecto el “artilugio que tensionaría las reglas republicanas y de funcionamiento del Congreso”. La carta llevaba las firmas de Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, del bloque de Miguel Pichetto.

“Las reglas las hicieron ellos”, contestaron ante la consulta de Infobae desde la bancada libertaria, y recordaron que el bloque de Pichetto agrupó en su origen a ex miembros del PRO, socialistas de Santa Fe, liberales como Ricardo López Murphy y diputados del peronismo cordobés al solo efecto de poder participar en más comisiones. “Es una vergüenza”, ironizaron.

Pero los libertarios no se quedaron ahí. Fueron por más. El viernes a la noche, tras una reunión de bloque que algunos participantes calificaron como “muy tensa”, los seis radicales “con peluca” armaron su propio bloque, llamado Liga del Interior. Más allá de que Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Martín Arjol, Federico Tournier, Francisco Monti desde hace tiempo votaban junto con los libertarios y esto solo blanquearía esa situación, la maniobra les permite reclamar dos integrantes propios en la comisión $Libra.

También representa un duro golpe con la UCR oficial -y la conducción de Rodrigo de Loredo- ya que no solo pierden un representante en la comisión sino que queda reducida a 14 miembros en el recinto. Es la segunda fractura formal tras el alejamiento de los diputados referenciados en Facundo Manes y Martín Lousteau, que se agruparon en Democracia para Siempre.

Pablo Juliano, presidente de Democracia para Siempre

Al mismo tiempo, el oficialismo planea aprovechar a su favor otra situación. El Frente de Izquierda suele rotar a los titulares de sus bancas para garantizar que todos los partidos que integran la coalición tengan un representante. Por esa razón recientemente renunció la diputada Mónica Schlotthauer pero ser reemplazada por Vilma Ripoll. No obstante, como todavía no juró, los libertarios aseguran que la izquierda formalmente tiene cuatro integrantes y por los tanto no tiene derecho a enviar un representantes a la Comisión $Libra.

Finalmente, el viernes por la noche dos diputadas de Unión por la Patria -Julia Strada y Mónica Macha- anunciaron la conformación de un bloque llamado Nacional y Popular que a su vez hará un interbloque con la izquierda para así llegar a los seis representantes y poder garantizar dos representantes para la comisión.

“Es una truchada todo”, lamentaba un diputado del peronismo. “Los libertarios van por todo, es como nombrar jueces de la Corte por decreto”, comentaba con indignación otro legislador dialoguista.

Germán Martínez, de Unión por la Patria

La bronca con la forma en que Martín Menem conduce la Cámara de Diputados no es nueva, pero alcanzó nuevos niveles de virulencia en los últimos meses. Especialmente tras la sesión que Menem levantó de imprevisto por falta de quórum el mes pasado, por su negativa a conformar algunas comisiones -principalmente la de Juicio Político- y a enviar representantes a la AGN.

Y la mirada estará puesta precisamente sobre él porque el bloque Innovación Federal, que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, no envió la nómina con sus dos representantes y dejó el oficialismo en desventaja. Su presidente, Pamela Calletti, pidió una prórroga y que se reserven sus lugares.

Pero desde la oposición señalan que la comisión tiene un número móvil de integrantes y que al no presentarlos los dos lugares de Innovación Federal “no nacieron”. Además, explicaron que Menem no puede prorrogar una fecha que fue definida por el pleno del recinto cuando aprobó en el artículo 11 de la ley que los bloques e interbloques “deberán enviar sus propuestas hasta el día viernes 11 de abril de 2025 inclusive”. “Hay que ver si habilita esta chanchada”, desafiaron desde la oposición.

Hasta el momento la oposición sumaría 14 miembros (6 de UxP, 2 de EF, 2 de DpS, 2 de la CC y 2 del FIT/NyP) y el oficialismo entre 12 y 14 (4 de LLA, 4 PRO/MID, 2 UCR, 2 UCR libertaria y 2 de IF). Un virtual empate que paralizaría su funcionamiento. Hasta el 23 de abril, cuando la comisión deberá reunirse para comenzar a funcionar, continuará la guerra reglamentaria que nadie puede anticipar cómo terminará.