Ramiro Marra analizó escenario político de cara a las elecciones: “Yo creo que hay una crisis de partidos”

El actual legislador porteño buscará renovar su banca en las próximas elecciones porteñas

Después de que Ramiro Marra quedara fuera de La Libertad Avanza (LLA), el candidato a legislador porteño ratificó que aún comparte las ideas que representa Javier Milei. En este contexto y de cara a las elecciones de medio término, analizó: “Creo que hay una crisis de partidos políticos y rótulos, porque de Unión por la Patria también están todos afuera”.

Tras su salida del espacio libertario, Marra encabezará la lista de UCeDe, que lleva el nombre de “Libertad y Orden”. Según él, eligió este espacio porque “es un ícono del liberalismo argentino que impulsó las reformas económicas más importantes de las últimas décadas”.

En un diálogo con Luis Noveresio al aire de A24, el actual legislador cuestionó al sistema político actual y responsabilizó a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como una de las principales razones detrás de los problemas partidarios actuales. “Distorsionó todo y cada espacio se ponía un nombre nuevo en cada elección”, criticó al remarcar que “una de las cosas que hay que reconstruir en la Argentina es la institución de los partidos políticos”.

“Creo que hasta Javier lo dijo en alguna entrevista. Lo importante no son los rótulos, sino las ideas y el camino, la batalla cultural que es lo que estamos haciendo”, indicó el candidato. Asimismo, el liberal recordó que La Libertad Avanza nació como un espacio que buscaba batallar “contra las ideas del kirchnerismo”.

Marra aseguró que todavía representa las ideas liberales de Javier Milei y que apoya las políticas llevadas a cabo por el gobierno

Para el actual legislador, la política en el país debería cambiar su rumbo. “Hay que despersonalizarla”, remarcó al sostener que “la discusión tiene que ser sobre ideas y no sobre personas”. Y volvió a utilizar al presidente como ejemplo, luego de mencionar que había puesto “sus ideas por sobre él” durante la última campaña electoral.

De cara a los comicios, analizó: “Yo creo que hay una crisis de partidos políticos y rótulos, porque de Unión por la Patria también están todos afuera”.

“Lo votaría a Adorni si no estuviera yo”, se sinceró el dirigente al explicar que su ahora competidor lo “representó antes de hacer política porque también es un defensor de las ideas de la libertad”. No obstante, el ex integrante de LLA intentó diferenciar su nuevo espacio político del oficialismo a nivel nacional. De esta manera, aseguró: “Para satisfacer esa demanda electoral -que exigía dirigentes sin pasado partidario-, fundé un nuevo espacio político para no tener que estar todo el tiempo explicando”.

Respecto a su salida abrupta del partido liberal, el dirigente reconoció: “Me sorprendió que me echaran, me enteré por un tweet”, y aclaró: “No tengo una explicación y si me la hubieran dado, me lo hubiera guardado para el ámbito privado”. De la misma manera, se negó a revelar si todavía mantiene una comunicación con Javier Milei, Karina Milei, y/o el resto de los funcionarios nacionales.

“Me quedo con la primera parte, que lo hice con convicción, lo sigo haciendo con convicción, y no estoy arrepentido”, afirmó Marra, para luego ratificar que continúa apoyando al Gobierno nacional. “¿Por qué voy a dejar, por una circunstancia particular que me toca en términos personales, de bancar un modelo de país?“, cuestionó.

El legislador porteño aseguró que todavía mantiene un cariño por el presidente, pese a haber sido expulsado del partido (REUTERS)

“A Milei le tengo un cariño personal, fuera de su embestidura, y para mantener ese cariño personal lo primero es respetarlo”, agregó el legislador. Incluso, resaltó: “Con el presidente fundamos un espacio ideológico”, y admitió que para él “fue un sueño”.

Por este motivo, ratificó: “Represento las ideas de Javier Milei”, pese al distanciamiento que tuvieron a nivel partidario desde su salida de La Libertad Avanza. “Nunca me fui de un lugar, las defensas de las ideas, no me importan los rótulos, me importan las ideas”, reiteró.

El dirigente consideró que la política “no es una telenovela ni un programa de espectáculos” para exponer lo que ocurre en el interior de un partido.

“Seguramente los caminos nos pueden volver a reencontrar para seguir cambiando la Argentina”, planteó Marra sobre su vínculo con el mandatario y la secretaria General de la Presidencia, para luego remarcar que trata de “no tomar la política como algo personal”.

Al mismo tiempo que subrayó: “Si hay algo que aprendí es a hacer política con la razón y no con las emociones”, recriminó que “sino iba a estar haciendo lo que siempre me quejé de los políticos, que discuten la suya y no lo que hay que estar haciendo”.