Dirigentes bonaerenses respaldaron la postura de Cristina Kirchner y le sumaron presión a Kicillof para que las elecciones sean concurrentes

Axel Kicillof y Cristina Kirchner están cada vez más enfrentados

En una carta abierta a la militancia titulada “Una sola nación, una sola provincia, una sola elección”, un nutrido grupo de dirigentes bonaerenses del kirchnerismo cuestionó el desdoblamiento electoral que quiere ejecutar Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y le pidió que las elecciones sean concurrentes.

El texto lleva la firma de senadores y diputados nacionales, intendentes, concejales, presidentes de los partidos que integran Unión por la Patria (UP), integrantes del consejo nacional del PJ y dirigentes sindicales, alineados a la postura que mantiene Cristina Kirchner respecto a cómo debe ser el proceso electoral bonaerense.

“Para revertir el deterioro en la provincia hay que enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza en ese objetivo. No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos”, indicaron en el texto, que dieron a conocer antes del acto que el Gobernador encabezará en La Plata y sobre el que hay expectativa respecto a su posicionamiento electoral.

“La propuesta de desdoblar las elecciones acentúa el descalabro que ya produjo Milei al impulsar la Boleta Única de Papel. Desde lo operativo, un desdoblamiento electoral, por primera vez en más de 40 años de Democracia, requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de recursos humanos provinciales, que se complejiza al extremo por los escasos meses que restan hasta la elección”, indicaron.

Máximo Kirchner junto a Mariel Fernández. La intendenta de Moreno respaldó el pedido de elecciones concurrentes

La carta va en contra de la postura de Kicillof, que tiene pensado anunciar el desdoblamiento en las próximas horas y que mantiene una fuerte disputa con la familia Kirchner y La Cámpora. El Gobernador resiste en su postura frente a las presiones del kirchnerismo y el massismo, que no cesan desde hace dos semanas, lo que anticipa una etapa de definiciones de alto voltaje.

El texto lleva la firma de los senadores Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio, de los diputados nacionales Máximo Kirchner, Mario “Paco” Manrique, Mónica Macha, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Agustina Propato, entre otros. También de los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar), Gastón Granados (Ezeiza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Marisa Fassi (Cañuelas), Damián Scelci (Hurlingham), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno) , Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), que son parte de una lista más extensa.

En el listado de firmas aparecen los titulares de los partidos quie integran la coalición: Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), Carlos Castagneto (Kolina) y Eduardo Sigal (Frente Grande). También acompañan la postura de CFK los rectores de las universidades de La Matanza, San Martín, Lomas de Zamora, Moreno, Hurlingham y la Arturo Jaureche.

Los dirigentes K consideraron que “el desdoblamiento fragmenta la elección provincial en ocho elecciones seccionales con ocho boletas diferentes, confunde a la gente y dispersa la potencia de nuestro mensaje porque lo diluye en ocho campañas electorales”. Y agregaron: “Balcaniza al peronismo al repartirlo entre las campañas locales y la discusión nacional”.

Federico Otermin, intendente de Lomas de Zamora, acompañó el pedido de concurrencia en la elección bonaerense (Aglaplata)

“En la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri desdobló las elecciones precisamente para no enfrentar a Milei, para elegir legisladores sin discutir sobre el proyecto nacional. Como opositores, no podemos usar las mismas tácticas que los aliados del gobierno. Inevitablemente la provincia y el país comparten un mismo destino; y eso no se puede desdoblar”, sostuvieron.

En otro tramo del texto, señalaron que “la provincia de Buenos Aires es más que una provincia: es la más grande, la que más aporta al PBI nacional, la más industrializada” y advirtieron: “Si estamos de acuerdo en que el adversario es Milei, la mejor forma de defender a los bonaerenses es discutir los problemas de su gobierno: la deuda, el ajuste al salario y las jubilaciones, destrucción de las pymes”.

“Milei implementó el típico programa de ajuste y endeudamiento, y empeoró la vida de todos los argentinos. En la provincia de Buenos Aires, este modelo económico trajo consecuencias especialmente graves: se frenaron 1000 obras públicas que estaban en marcha, 8 de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses, la actividad económica cayó casi 8 puntos interanuales, el consumo tuvo su peor descenso desde 2016, se perdieron 11 puntos de coparticipación federal”, explicaron.

El argumento central para que las elecciones sean concurrentes está atado a la necesidad de confrontar con la gestión nacional y someter a discusión el impacto del ajuste en los bonaerenses. Además, que las complicaciones logísticas de llevar adelante la elección desdoblada aparecen en una resolución de la justicia electoral federal, donde sostiene que “podría representar el escenario más complejo y costoso desde la perspectiva de la gestión electoral en la Provincia de Buenos Aires”.

A través de la dirigencia que le responde, CFK aumentó la presión sobre Kicillof (REUTERS/Matias Baglietto)

“Todos los peronistas en unidad y junto a las demás fuerzas aliadas, tenemos que tirar para el mismo lado y en el mismo momento; en una sola elección, una sola campaña y un solo mensaje”, fue la explicación más concisa que el kirchnerismo eligió para poder sintetizar lo que implica el pedido de CFK.

La discusión por el desdoblamiento electoral sumó un nuevo capítulo y se acerca a su desenlace. En el peronismo nadie tiene claridad sobre qué puede pasar si Kicillof decide desdoblar, pese a los reiterados pedidos de la ex presidenta. Es decir, nadie saber si puede ser el punto de inflexión para una ruptura del espacio político.