El oficialismo busca que se caiga la sesión del jueves en el Senado por los pliegos de Lijo y Mansilla

Los senadores están llamados a sesión el jueves para tratar los pliegos de Lijo y García-Mansilla

El Senado de la Nación se prepara para lo que puede ser una de las sesiones más importantes del año. Y será la primera del período ordinario del 2025. Lentamente, los senadores están llegando a Buenos Aires de cara a lo que será la sesión del jueves que hasta ahora sólo tiene en el temario el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Durante el día de hoy y de mañana hay planteadas reuniones informales entre los miembros de los diferentes bloques, con el fin de establecer si se cierra el temario o se agregan temas que ya cuentan con dictamen o media sanción de Diputados.

Entre los temas que podrían aparecer el jueves crecen las posibilidades de aprobar el proyecto que declara la emergencia para Bahía Blanca, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja y, si así lo quisieran los legisladores, un posible congelamiento de las dietas que a partir del 1 de abril pasarán a ser de alrededor de 9 millones de pesos.

Pero el eje principal son los pliegos de los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia. Mientras el oficialismo trabaja para hacer caer el quórum, ya que no cuenta con los votos necesarios para su aprobación, la oposición, en especial el kirchnerismo, hace lo propio para tener los 37 que habiliten el tratamiento.

Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo

”Estamos bien los 34″, dijo en tono de broma un operador K en el Senado, en relación a la presencia de la totalidad del bloque el próximo jueves. Las dudas sobre los legisladores peronistas comenzaron a crecer la semana pasada, cuando desde otros bloques de la oposición empezaron a notar ciertos movimientos del oficialismo en lo que se refiere a los pliegos de los más de 140 jueces que están esperando para ser nombrados en las provincias.

“De repente se empezó a mover este tema, que es el que les interesa a los gobernadores”, explicó una senadora opositora no K. “Hasta ahora no había mucho movimiento y de repente aparecieron los nombres de estos jueces. Parecerían ser la moneda de cambio con los gobernadores para que ausenten a sus legisladores”, agregó.

Pero eso no parece haber surtido efecto, ya que desde otro de los bloques opositores, pero del sector dialoguista, aseguraron que “hoy, hay quórum y se caen los pliegos de ambos”. Otro senador hizo referencia a que el clima “está muy raro” respecto a lo que puede pasar y que dentro de su bloque “no hay una postura unificada”.

La palabra más importante de la frase claramente es “hoy” porque aún faltan varios días y muchas reuniones por delante antes del jueves. Respecto de las reuniones, muchos entienden que si el oficialismo no logra quebrar el quórum intentará empantanar la discusión y por eso están hablando de sumar otros proyectos al temario.

“No creo que se pueda sumar algo en esta oportunidad”, reconoció un radical que llegará mañana a Buenos Aires. “Es una sesión especial deberían llamar a otra sesión a continuación. La verdad es que termina siendo muy complicado que eso suceda”, agregó.

Un punto que dificulta las negociaciones son los cierres de las listas. Con la Ciudad de Buenos Aires ya metida en la campaña, comienza el cronograma en el resto de los distritos. Mañana es el cierre de listas en Jujuy por lo que los senadores de esa provincia no estarán en el Congreso hasta el miércoles. En ese esquema queda Ezequiel Atauche, jefe del bloque de LLA y hombre encargado de llevar adelante las conversaciones con el resto de los bloques, en especial con los dialoguistas.

Todo parece indicar que el oficialismo no lograría doblegar a la oposición y el jueves habría quórum. Asimismo, que desde los bloques no libertarios no hay mucho ánimo de sumar temas a la sesión ya que entienden que embarraría un debate que promete ser extenso.