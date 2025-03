Cómo se gestó el video que difundió el Gobierno por el Día de la Memoria y por qué rechazó la cifra de los 30 mil desaparecidos

El video que subió la Casa Rosada por el Día de la Memoria

El video del escritor Agustín Laje que difundió el Gobierno por el Día de la Memoria generó un fuerte impacto comunicacional y político y una polarización entre los que cuestionaron su contenido y quienes lo apoyaron. El mensaje retomó la teoría de “verdad y memoria completa” que planteó la Casa Rosada el año pasado y le agregó una denuncia contra una manipulación política de la cuestión de los derechos humanos y el rechazo a la cifra de 30 mil desaparecidos.

Infobae pudo confirmar cómo se gestó esa pieza audiovisual que tuvo más de 12 millones de reproducciones, también el objetivo político de su realización y difusión en los primeros minutos del 24 de marzo, entre otros detalles.

La grabación del video se realizó un mes antes, concretamente el 24 de febrero, cuando las esquirlas del denominado caso $Libra repicaban cerca del autor y presidente de la Fundación Faro, por la aparición de fotos con algunos de los promotores de ese fallido proyecto cripto.

En el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, el escritor grabó ese día un texto que había guionado, con base en una investigación que realizó para su primer libro “Los mitos setentistas”, publicado en 2011. A Laje lo recibieron el documentalista del presidente, Santiago Oría, y su equipo, más el director de Comunicación Digital, Juan Carreira (conocido en redes como Juan Doe). Hasta ayer por la tarde, Milei no había tenido contacto con el autor, aunque respaldó su contenido, a fuerza de reposteos.

Ese libro, que fue el anticipo del video, fue publicado con el prólogo de Luis Labraña, que grabó el primer mensaje que difundió este gobierno, el 24 de marzo del año pasado, que inauguró la tesis de la “memoria completa”. Ese ex guerrillero se hizo famoso al revelar que fue el “inventor” de la cifra de los 30 mil desaparecidos. Pero en “Los mitos setentistas” también fue prologado por el teniente coronel retirado Emilio Nani.

Lo central del mensaje del video ya estaba en ese libro, que no desconoce los horrores de la dictadura militar y las violaciones a los derechos humanos, sino que los incluye en una línea de tiempo donde aparecen los crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras.

La multitudinaria marcha por el Día de la Memoria (Gaston Taylor)

Laje está residiendo de manera temporaria en Pamplona, donde estudia en la Universidad de Navarra un doctorado en Filosofía. Allí lo sorprendió el enorme impacto que tuvo el video. Había regresado de Madrid, donde había compartido eventos públicos y privados con Santiago Abascal, el líder de Vox. La actividad pública y académica está cruzada por la política.

Agustín Laje preside la Fundación Faro, un think tank que impulsó Javier Milei para proveer de argumentos a la “batalla cultural”, que el presidente pone al tope de sus prioridades, junto al ordenamiento de la economía -con el fin de la inflación como piedra de toque de todo lo demás- y la recuperación de la seguridad y del espacio público.

La elección de este escritor, ideólogo de la “nueva derecha” iberoamericana, tuvo varias singularidades que proyectan su influjo al futuro libertario. “Su mensaje es lo que pensamos”, explicaron, en un anticipo medio críptico, en un despacho de la Casa Rosada, el jueves pasado.

El video se inició con una definición que contrapone su relato al video que grabó el año pasado Juan Bautista “Tata” Yofre, un veterano autor de varios libros sobre los años de plomo. “Nací en 1989″, contó Laje, y expuso una versión que retoma argumentos viejos, a los que buscó resignificar de manera crítica.

Video del gobierno por el 24 de marzo del año pasado

“Romper con los dogmas siempre es incómodo y la historia reciente en Argentina se dogmatizó cuando se puso al servicio de una construcción política llamada kirchnerismo”, contó Laje en declaraciones periodísticas.

Y agregó: “Es esperable que haya críticas y reacciones negativas si uno sale a decir que no hace falta decir que fueron 30.000 desaparecidos si no tenemos ninguna documentación que lo respalde, ya que con 7.300, que es lo que da la última revisión del 2015, es suficiente para entender la magnitud del desastre y el horror de la represión ilegal”.

“Durante todo el video se habla de la represión ilegal, de los golpes de Estado, que no ocurrieron solo en Argentina, sino en toda la región. Esos métodos de represión ilegal incluían ejecuciones sumarias, torturas, desaparecidos. No estaba en el espíritu del video volver a decir exactamente lo que se ha dicho desde hace cuatro décadas hasta hoy. Pero tampoco estuvo en el espíritu del video negar la represión ilegal, negar el horror de la violencia del Estado contra la sociedad civil y también contra la sociedad armada que fueron las organizaciones terroristas”, amplió.

En ese marco, el autor manifestó: “Esto es como una inquisición. Es el sacerdote que está exigiendo una serie de signos para demostrar la adhesión irrestricta al dogma establecido. Y en la medida en que uno de esos signos no se ponga de manifiesto, pues declara que sos un hereje y vas a la hoguera”.

“Cuando los dogmas no se sostienen empíricamente, se tienen que sostener a la fuerza. Lo que molesta no es que yo no haya hablado de los vuelos de la muerte o el robo de bebés, que ya están citados como parte de los métodos de represión ilegal. Lo que a ellos les molesta es que se ponga de manifiesto, por ejemplo, que hay 1.100 desaparecidos anteriores al 24 de marzo de 1976, que fueron responsabilidad de Perón y de Isabelita”, amplió.

Luego de la fractura que quedó expuesta en esta jornada, con una marcha masiva reclamando memoria, verdad y justicia, y un video postulando la “verdad completa” que fue visto por varios millones, Laje planteó la necesidad de dejar atrás años de desencuentros.

El escritor agregó: “Para una reconciliación, primero hay que equilibrar la historia, que es lo que se ha intentado el año pasado y este año, y a partir del año que viene, ya se tiene que superar el drama de los años 70″. Pero aclaró que se trata de “una reconciliación a nivel histórico, social y político, no de indultos ni cosas parecidas”.