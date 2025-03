Círculo rojo: rebelión en la casa matriz, un Llao Llao hermético, AGN en estado de alerta y un asado cumbre

Hotel Llao Llao, en Bariloche

Abril del año pasado. Bariloche espléndido, empresarios exultantes por los primeros lineamientos macro del programa económico del gobierno libertario. Frente a decenas de ellos, con Marcos Galperín a la cabeza -está tan fascinado con La Patagonia que, como ya se reveló en esta sección, compró por varios millones en el country Cumelén, de Villa La Angostura-, un Javier Milei envalentonado y sin filtros, alentó: “El que fuga es un héroe, no importa de dónde venga la plata”.

Aplaudido a rabiar, en su debut como presidente en el Foro del Llao Llao organizado por buena parte de los popes del establishment, Milei posaría al rato con los empresarios en una de las escalinatas de ese selecto hotel patagónico, muy requerido por turistas de todo el mundo, bajo un fortísimo operativo de seguridad.

Este año, el operativo de seguridad será probablemente igual de férreo, pero aquellos visitantes que deseen pasar unos días de turismo y descanso en ese hotel en los primeros días de abril van a tener que reprogramar estadías porque la organización del foro decidió esta vez cerrar por completo las instalaciones, que estarán solo disponibles para los participantes del evento, previsto para el 2, 3 y 4 del mes próximo, y la comitiva presidencial. No habrá lugar para curiosos en todo el predio.

El Presidente ya confirmó su participación, y desde el establishment se lo espera con muchísima ansiedad porque abril es el mes fijado por Milei para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en momentos de volatilidad de los mercados, con un Banco Central que en la última semana quemó unos USD 1.000 millones por la incertidumbre cambiaria. En las últimas semanas se acumularon en la city una serie de reuniones organizadas por economistas jefes de algunas entidades bancarias, también de consultoras y think tanks: hay una creciente expectativa por una hipotética devaluación del peso que los estrategas políticos del Gobierno desaconsejan, en vísperas de la campaña electoral, y por la posible salida, aunque sea parcial, del cepo. El empresario resiste y sostiene el modelo. Pero la preocupación avanza, al menos en algunos sectores.

De la Patagonia al centro. Avanza también en sectores políticos. Aunque no empezó de manera oficial, y hay distritos que aún no definieron su calendario, como Santiago del Estero o Buenos Aires, la campaña electoral ya acapara desde hace semanas las principales conversaciones y negociaciones en casi todas las provincias. Es que, además, se espera que en muchas de ellas, y en particular en las que se renuevan bancas en el Senado, tengan una activa participación dirigentes con peso propio como Juan Manuel Urtubey o Alberto Rodríguez Saá.

Gustavo Bordet y Edgardo Kueider

Entre Ríos, que renueva sus tres bancas de la Cámara alta, no es la excepción porque el diputado Gustavo Bordet, que gobernó la provincia hasta diciembre del 2023 y que es diputado desde esa fecha, analiza seriamente intentar disputar una de esas bancas, aunque desde hace un tiempo hay un dilema que lo inquieta y que podría hacer que revea esa decisión.

Es que la Justicia provincial inició una investigación para determinar cómo incrementó su patrimonio el diputado en los últimos años. Lo determinó el Ministerio Público Fiscal local una vez que se conoció que el ex gobernador había declarado bienes por $147 millones, según la declaración jurada presentada en la Oficina Anticorrupción cuando asumió la banca en la Cámara baja. El expediente se originó por un denunciante vinculado con un sector de la política entrerriana. Hasta ahora, cuando el Ejecutivo provincial envió un proyecto a la Legislatura para modificar la ley vigente desde mediados del siglo pasado, las declaraciones juradas de los funcionarios de esa provincia quedaban a resguardo de la Contaduría general, y solo se daban a publicidad si así lo requería la Justicia.

Bordet aseguró no tener “nada que ocultar”, pero la pesquisa de la Justicia local, que según algunas fuentes podría arrojar alguna novedad próximamente, lo hace dudar de sus próximos pasos políticos. Al menos así se lo confió, según colaboradores, al gobernador Rogelio Frigerio, uno de los exponentes del ala pragmática del PRO, en un asado distendido que compartieron en las últimas semanas junto a un muy reducido grupo de colaboradores de ambos. En el que abundaron, además, sobre cuestiones generales de la Justicia local, en particular por algunos movimientos que inquietan en esa provincia. Frigerio ya diseña la estrategia de la campaña electoral, negocia con La Libertad Avanza una casi segura integración de listas y analiza el escenario opositor del peronismo.

En ese contexto, al ex gobernador lo persiguen ahora algunos fantasmas provinciales. En especial, los de Sergio Urribarri y Edgardo Kueider, su ex delfín en el Senado, que sigue retenido en Paraguay, expulsado del Senado, con varios procesos judiciales abiertos tras intentar pasar desde Brasil a ese país con su secretaria y una mochila con más de 200.000 dólares sin declarar. En las últimas horas, se filtraron filmaciones del ex senador en la Casa de Gobierno entrerriana, en su época de secretario de Bordet, contando fajos de dinero. El caso de Urribarri, ex hombre fuerte de esa provincia, es un tanto más complejo: a principios de año, el Superior Tribunal ordenó su liberación después de haber sido apresado preventivamente y condenado a ocho años de cárcel por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. La renovación, con ese tipo de prontuarios, debería tornarse inevitable.

Del centro a la capital. Recalamos ahora en la ciudad de Buenos Aires, la casa matriz del PRO, que se convirtió con el desdoblamiento del 18 de mayo en la vedete del calendario electoral ante la hipótesis inédita de que se corte la hegemonía del partido fundado por Mauricio Macri desde su desembarco como jefe de Gobierno allá por el 2007, hace 18 años.

Mauricio Macri, de recorrida por CABA (X: @mauriciomacri)

La inscripción de alianzas del miércoles dejó una serie de conclusiones, y mucha tela para cortar. Uno de los datos fue la confirmación de la candidatura a legislador de Horacio Rodríguez Larreta por fuera del PRO, en un frente con el partido de Graciela Ocaña, “Volvamos Buenos Aires”, que dejó a los Macri en estado de alerta permanente. Una amenaza directa a la supremacía amarilla en la casa matriz.

El jefe de Gobierno buscó convencerlo a través de emisarios, mientras diagrama su campaña con su equipo, los colaboradores de su primo que lo rodean, el gurú catalán Antoni Gutiérrez-Rubí y el empresario multifacético Orlando “Orly” Terranova, uno de sus principales operadores desde hace ya algunos meses. Con excepción de La Libertad Avanza, que se inscribió en soledad y tiene casi todos los puentes de diálogo cortado, Jorge Macri intentó negociar con todos. Desde Ramiro Marra, -¿aún se guarda una sorpresa de cara al viernes?- y Yamil Santoro -acercado por su jefa de despacho, el ex larretista Eduardo Macchiavelli lo visitó hace algunos días para compartir experiencias-, hasta Daniel Angelici, avezado operador político y gestor judicial, exitoso binguero, entusiasta gastronómico y flamante integrante de la familia farmacéutica: la reciente vinculación de “El Tano” con Marcos Hendler, un jugador de peso del universo de las droguerías, se habría empezado a esparcir por las provincias.

Rodríguez Larreta declinó los ofrecimientos y dejó sin contestar algunos mensajes de WhatsApp enviados por el jefe de Gobierno. El fallido precandidato presidencial sí le comunicó su decisión antes de hacerla pública a María Eugenia Vidal, la jefa de campaña del PRO porteño, con la que mantiene una amistad de décadas. La ex gobernadora bonaerense suena con fuerza para encabezar la boleta de legisladores del oficialismo local. El otro posible postulante, Fernán Quirós, avisó puertas adentro que no tenía intenciones de ser candidato. Vidal expresó la misma postura, pero es posible que no pueda resistir la presión de los Macri, en especial del ex presidente. Una disputa mano a mano con Rodríguez Larreta despierta pasiones extremas. “Ellos aún no lo hablaron, pero sería muy incómodo para los dos”, opinó un asesor larretista.

La confirmación del jefe de Gobierno ya tuvo, en tanto, sus primeros coletazos internos en la sede de la calle Uspallata: es que a algunos empleados identificados con el larretismo ya les avisaron que dejarán de prestar servicios. Mientras, algunos dirigentes se divierten. Uno de ellos es Diego Santilli, que se comunicó con el ex jefe de Gobierno para saludarlo por su decisión. “El Colorado” y Rodríguez Larreta comparten gimnasio, bien temprano por la mañana, pero no se cruzan por algunas horas. El diputado fue junto a Cristian Ritondo a visitar a los hermanos Milei a principios de semana a Casa Rosada, una puesta en escena que sorprendió en el PRO, pero también en LLA. Según las fuentes, Ritondo transmitió, por orden del ex presidente, la necesidad de bajar decibeles en la disputa porteña.

Karina Milei junto a Sebastián Pareja, Romina Diez y Pilar Ramírez (X: @SPareja_)

No pareciera, en principio, lo que estaría por suceder. El tema estuvo en la mesa del living de la legisladora Pilar Ramírez, la delegada de Karina Milei en la capital, que prestó su comodísimo departamento de Figueroa Alcorta para una cena con la hermana del presidente, Sebastián Pareja, armador bonaerense de la funcionaria, y la diputada santafesina Romina Diez. Cenaron comida japonesa, y se habló de tres distritos claves para el gobierno: la Ciudad, Buenos Aires y Santa Fe. Con tres escenarios: disputa feroz en el primero, una posible integración en territorio bonaerense y resultado incierto para el Ejecutivo en el distrito de Maximiliano Pullaro, a punto de votar para convencionales constituyentes, una prueba de fuego para el gobierno frente a la hegemonía provincial del gobernador radical.

En la casa matriz, el jefe del PRO prevé empezar a recorrer casi a diario la capital en estos días, en medio de una guerra con el Gobierno en la casa matriz que agudiza la dispersión en la oferta electoral -Macri arrancó este sábado con las recorridas junto a todo el gabinete porteño, incluidos la ex gobernadora bonaerense y el ministro Fernán Quirós, los dos posibles candidatos-. Un escenario inquietante para el macrismo, y una señal auspiciosa para un PJ que avizora después de años una hendija por la cual empezar a fantasear con la construcción de un proyecto de poder de cara al 2027. En esta oportunidad, en cabeza de Leandro Santoro.

La sede de la AGN

¿Freno de mano en la AGN? El arquitecto principal de esa edificación es Juan Manuel Olmos, el dirigente principal del PJ porteño que extendió sus vínculos mucho más allá de la General Paz y que cultivó una relación muy sólida con Cristina Kirchner.

Abocado casi a tiempo completo al cierre de alianzas y a la lista de candidatos a legisladores, Olmos enfrenta en simultáneo un escenario también inédito pero no en el plano electoral si no en su rol como presidente de la Auditoría General. A mediados de semana se hará la última sesión del colegio de auditores antes de que venza el mandato del eterno Javier Fernández, de Alejandro Nieva y María Graciela de la Rosa, los tres miembros designados en su momento por el Senado. Ya habían dejado el cargo los tres integrantes por parte de Diputados, a la espera de que la Cámara baja decidiera sus reemplazos. Imposibilitados de llegar a un acuerdo en esa cámara por la atomización del sistema político y la fragilidad de las relaciones, el año pasado no se cubrieron esas vacantes, y el Senado se encamina a prestarse a la misma situación, lo que podría dejar a la AGN a partir de la semana próxima en stand-by.

Según el reglamento, el quórum para sesionar se garantiza con la presencia de por lo menos cuatro de los auditores generales. “En caso de no llegar al mínimo requerido luego de 30 minutos de iniciada (la sesión), se da por fracasada y se labra el acta”, se promociona desde el sitio del organismo.

Es una situación atípica, en un contexto de situaciones verdaderamente atípicas en el sistema político, que está a punto de dejar a la auditoría con Olmos como único auditor, en soledad. De confirmarse, el organismo no podría aprobar los trabajos ya encargados ni habilitar nuevas auditorías. Es decir, una virtual parálisis para la que el dirigente del PJ porteño explora diversas soluciones. En ese sentido, fuentes parlamentarias deslizaron que podría llegar a habilitarse una última reunión colegiada en los primeros días de abril en paralelo a la sesión convocada por Victoria Villarruel para el 3 de ese mes, en la que se debería resolver el futuro de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y en la que se podría introducir, de urgencia, la agenda vinculada con la renovación de los cargos para la AGN. Javier Fernández, según trascendió, tendría su continuidad asegurada. Es un hombre con múltiples relaciones, por dentro y fuera del PJ. El caso de Nieva es más complejo porque Luis Naidenoff tiene intenciones de ocupar esa sillón. Dicen que Alfredo Cornejo también tiene un candidato. Un clásico de la UCR, la proliferación de candidatos. De la Rosa aún es una incógnita: depende de la voluntad de Gildo Insfrán.