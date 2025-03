Marcela Pagano: “En Diputados hay disconformidad con la conducción de Martín Menem”

Marcela Pagano arremetió una vez más este jueves contra Martín Menem, un día después del cruce en plena sesión de la Cámara de Diputados, cuando la legisladora terminó acusando al presidente del cuerpo de “fascista” y gritando a través de un megáfono cuando le cortaron el micrófono.

“Yo te puedo hablar por el lugar en donde estoy, que es la Cámara de Diputados, y yo creo que lo que está pasando es que hay una disconformidad con la conducción de Martín Menem”, aseveró en diálogo con Infobae en vivo quien se desempeñara como periodista antes de su ingreso a la política de la mano de Javier Milei.

La diputada aseguró que hay “muchos que no se animan, obviamente, a decirlo”, y dejó en claro por qué ella no se piensa quedar callada.

“No, no estoy por un puestito o el carguito, ni tampoco estoy atornillada a ningún lugar, eh. Yo no quiero convertirme en casta. Creo que esto es un paso que di para involucrarme en una situación. Yo creo que había que hacer algo para mejorar el destino de nuestro país. Creo fervientemente en Javier Milei, en sus ideas, y desde ese lugar me comprometí a luchar, en términos de batalla cultural. Te puedo hablar de mi bloque y te puedo decir las situaciones incómodas que se viven. Un manejo muy autoritario en donde tal vez no se nos permite discutir proyectos en reuniones de bloque, donde no hemos podido proponer como bloque un proyecto de ley que sea funcional a las ideas de la libertad, a las ideas del presidente”, apuntó Pagano.

Además, la legisladora acusó a Martín Menem, a quien vinculó con “la casta”, de estar construyendo su propio espacio político, sin ningún tipo de interés en cómo le vaya al actual gobierno.

Marcela Pagano habló de los audios de Martín Menem en la sesión del miércoles

“Creo que hay algunos que puede ser que tengan alguna proyección personal por encima de los ideales de la libertad y que están haciendo una construcción individual o están manejando como me parece que está manejando el Congreso Martín Menem, como si fuese una más de sus empresas”, disparó Pagano.

Con respecto a los audios filtrados en los últimos días en los que se oye a Menem instando al bloque libertario a votar en contra de Pagano para la presidencia de la comisión de Juicio Político, la diputada lo acusó de intentar “una operación berreta”. “Evidentemente tiene un problema conmigo”, consideró.

“Evidentemente, lo que querían era tener un argumento para acusarme a mí de una filtración y después echarme, como hicieron con Lourdes Arrieta, como hicieron con Oscar Zago. La misma maniobra, pero van cambiando los personajes a los cuales les apunta y otros más que no los quiero mencionar, que todavía siguen en el bloque. Entonces, en esos mensajes que se filtraron, había un claro llamado a la violencia dentro del espacio: hacer quilombo, entrar con palos. Y hablaban de Pagano y la comisión de Juicio Político”, indicó.

Marcela Pagano sacó un megáfono en el Congreso

Para la legisladora, en Argentina “hay que tener mucho cuidado con lo que uno exacerba dentro de la Cámara de Diputados, porque siempre hay locos sueltos”.

“Ya se vio en la última sesión: las agresiones, la violencia. Todo eso es una invitación a que algún loco, fanático o algún enviado venga y me agreda a mí o quiera agredir a las personas que conviven conmigo, que es mi familia. Entonces ese sí es el límite”, reflexionó.

En ese sentido, sintió el episodio de los audios filtrados como “una trampa o una jugada sucia de la política rancia”. “No representa lo que vinimos a hacer”, advirtió Pagano.

Marcela Pagano habló con Infobae en vivo

Además, la diputada dijo que Menem “pasa por encima del jefe de bloque, que es Javier Moroni, y tiene distintas metodologías típicas del bullying que se hace en una estudiantina a quien no le cae bien o no le responde de la manera que él pretende”.

“A mí me presiona para que yo desconozca el acta constitutiva de la comisión de Juicio Político que se celebró a principios de abril del año pasado. Es un acta constitutiva que lleva 17 firmas de quorum. Es decir, mi propio bloque dio quorum para que esa sesión se celebrara. Hubo quorum para sesionar, se sesionó, se eligieron autoridades, no solo yo como presidenta, sino dos vicepresidentes”, recordó. Por eso considera que lo que le pide Menem, “desconocer un acta”, “es ilegal”.