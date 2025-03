Los libertarios se ilusionan con llevarse la victoria política con la suspensión de las PASO en Buenos Aires

Agustín Romo y Juan Esper, del bloque de LLA en la Cámara de Diputados. Fuera de foco, el jefe de bloque de UP, Facundo Tignanelli (Aglaplata)

Este jueves podría haber novedades por la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires. Será desde el mediodía cuando la Cámara de Diputados abra el recinto para llevar adelante una sesión especial. La misma fue pedida por el bloque de La Libertad Avanza para tratar cinco proyectos cuyo objetivo es que -en consonancia con lo que votó el Congreso- este año no se lleven adelante las elecciones Primarias en territorio bonaerense. La suspensión de las PASO fue un reclamo que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizó a la Legislatura en la apertura de sesiones, el pasado 5 de marzo. Una solicitud que fue ratificada este lunes por el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. En esa ratificación, el funcionario apuntó a la Legislatura por la demora en la resolución. “Júntense y resuelvanló”, espetó. La falta de definiciones obligó a Kicillof a hacer la convocatoria formal para el 13 de julio a la espera de que el cuerpo legislativo finalmente baje las elecciones de candidatos. En este contexto, el bloque de La Libertad Avanza, que preside Agustín Romo, juntó las diez firmas y elevó un pedido de sesión especial. El encuentro podría materializarse este jueves, pero está atravesado por varios factores

Son diversas las condiciones que tienen que existir para que efectivamente este jueves se avance con la suspensión de las PASO. Más allá de ello, lo cierto es que los diputados de Javier Milei podrían dejar expuesta la interna del peronismo en lo que refiere al no avance legislativo para suspender las Primarias.

El presidente de la Cámara baja, el massista Alexis Guerrera, habilitó la sesión de este jueves. Para llevarse adelante, el bloque de Romo tiene que juntar el quorum, lo que significa el acompañamiento de 47 diputados y luego los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento de los proyectos, ya que ninguno tiene despacho de comisión y se debe votar sobre tablas. En principio, tiene trece diputados de los propios, trece del PRO y tres de la Coalición Cívica. Una suma a la que podrían sumarse los llamados libertarios dialoguistas que se encuadran en la bancada Unión, Renovación y Fe, que tienen un bloque de nueve. Hasta ahí la cuenta da 35 legisladores. Faltarían 12.

Lo particular es que, en este caso, la avanzada de los libertarios, sería funcional al interés de Kicillof que empuja la suspensión de las PASO, pero carece de peso legislativo propio y sigue atravesado por la interna del peronismo en cada paso que busca dar en el terreno legislativo. Por estas horas corren versiones sobre qué hará el peronismo bonaerense este jueves.

En la apertura de sesiones, Kicillof pidió avanzar con la suspensión de las PASO en PBA

En LLA admiten que si el peronismo no baja al recinto, será una victoria libertaria en alianza con el PRO, que este martes volvió a explicitar que las PASO en PBA deben suspenderse. ¿Qué sucederá en ese caso? Habrá una foto del recinto semivacío y ocupado solo con un sector de los bloques opositores sentados en sus bancas para suspender las Primarias, como lo pidió Kicillof, pero sin el número necesario para votar una ley alusiva.

“No descartamos ningún escenario”, aseguraban desde el sector libertario ante la consulta de Infobae. El radicalismo también balancea en la realización de la sesión especial. Partido en dos espacios, los legisladores que comanda el senador nacional, Maximiliano Abad, no bajará al recinto hasta tanto lo haga el bloque de Unión por la Patria y con todas sus expresiones: La Cámpora, intendentes, axelismo y Frente Renovador. Es decir, si el peronismo baja, la sesión puede avanzar.

En el bloque oficialista reinaban posiciones disímiles. Algunas fuentes parlamentarias aseguran que en realidad para lo de este jueves no habrá quorum, que la sesión se caerá y pasará todo para el 27 de marzo para tratar —ahí sí— el proyecto del massista Rubén Eslaiman que pide suspender las PASO y fue presentado el año pasado. “Es una buena iniciativa para trabajar”, dijo Bianco este lunes sobre el texto impulsado por el diputado del bloque de UP.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco instó a la Legislatura a resolver la cuestión de las elecciones Primarias

Sin embargo, esa iniciativa está dentro del temario que se habilitó para la sesión especial del jueves. “En la sesión que pedimos desde el bloque está el proyecto de Eslaiman. Es más fácil bajar el jueves, votar un dictamen de consenso y chau”, plantearon desde el bloque de LLA. “Casi toda la oposición va a bajar, si no se vota es culpa del peronismo”, aseguran en la bancada que preside Romo.

Además del bloque de la UCR que preside Diego Garciarena y responde políticamente a Abad, en la Cámara baja también hay un grupo de siete legisladores radicales que conforman el bloque Acuerdo Cívico UCR+GEN cuyas terminales principales son el diputado nacional, Facundo Manes y el senador nacional Martín Lousteau. Este bloque podría acompañar la sesión para suspender las PASO en consonancia al pedido de Kicillof. Pero la condición es que al menos los legisladores del bloque oficialista que hoy integran el espacio del gobernador llamado Movimiento Derecho al Futuro bajen y voten. “No vamos a sentarnos al lado de LLA para votar esto”, aseguraban este martes por la noche ante la consulta de este medio. Con los axelistas en el recinto la foto cambia. Pero de suceder eso, el movimiento chocará con la estrategia que plantean desde la gobernación, donde aseguran que la suspensión de las PASO, la estrategia electoral y el desdoblamiento debe ser una decisión en conjunto del peronismo bonaerense y no solo una determinación de Kicillof sin sus socios cristinistas y massistas.

Una foto semejante —con los axelistas y massistas votando y sin La Cámpora— sería la materialización de la ruptura. Son once los diputados y diputadas que estamparon su firma en el espacio MDF y podrían dar una muestra de autonomía en consonancia con lo que pide Kicillof. Así, nuevamente la interna se pone en tensión.

El bloque de UP tiene 37 integrantes. Hay once que forman parte del MDF, quince que responden al esquema de intendentes que integran el PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner y el cristinismo, diez que forman parte del Frente Renovador y una diputada que responde a Patria Grande. Lo que resuelva el bloque de UP que conduce Facundo Tignanelli será determinante.

Hasta el martes por la noche, a Romo le faltaban 12 diputados para arrancar la sesión. Pero todo es dinámico y hasta el jueves a la mañana esa cuenta puede variar. Los legisladores fueron convocados a las 11 horas. Haya o no haya sesión, en La Libertad Avanza se preparan para el encuentro de mañana.

“Yo creo que vamos a avanzar en ese sentido, es posible suspender este año las PASO, pero no es apretando un botón como cree Carli (Bianco) que obstruimos o demoramos. Los consensos hay que forjarlos. Para este jueves, en función de un pedido a sesión especial del diputado Romo, estoy convocando a esa sesión especial. Ahí se ponen en consideración varios proyectos de ley en ese sentido, pero primero nos tenemos que poner de acuerdo”, detalló el presidente de la Cámara baja días atrás, en declaraciones a Radio Provincia

En el medio está la marcha de este miércoles en el Congreso. Cómo se resuelva ese tema también será un factor a medir en el posicionamiento legislativo del jueves. Algunos espacios de la oposición bonaerense se aventuraban a decir que si la marcha terminaba mal, es decir con incidentes y detenidos como sucedió el miércoles pasado iba a ser difícil ver al peronismo —unido o separado— votando en consonancia con los libertarios en una sesión pedida por el propio bloque de LLA.