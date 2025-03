Luis Juez apuntó contra la oposición: “Van a buscar un muerto y lo van a tirar”

Luis Juez, senador nacional

El senador nacional por el PRO, Luis Juez, aseguró que la oposición va a “buscar un muerto” en las próximas manifestaciones contra el gobierno nacional.

“Lo van a buscar y te lo van a tirar, esto hay que decirlo”, señalo el legislador en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Y agregó: “No tienen límite los muchachos, porque no les importa. Lo van a buscar y lo van a tirar. Será ahora, en la próxima, en alguna otra, pero lo van a hacer. Lo van a hacer. Y la excusa siempre va a ser el Estado y la represión”.

Las declaraciones surgen en una semana en donde podría renovarse la tensión en las calles tras los incidentes de la semana pasada. El próximo miércoles el gobierno nacional enfrentará una nueva movilización opositora. Barras y militantes políticos anticiparon que se sumarán nuevamente a la marcha que suelen realizar los jubilados luego de los enfrentamientos que hubo el miércoles anterior, que terminaron con heridos y más de cien detenidos.

Una de las personas hospitalizadas, el fotógrafo Pablo Grillo, todavía pelea por su vida en el Hospital Ramos Mejía.

Esta semana habrá una nueva manifestación opositora al Congreso

La Casa Rosada ha anunciado que tomará medidas preventivas para controlar cualquier manifestación violenta. Se espera una nueva protesta similar a la ocurrida en la semana pasada, cuando las calles se llenaron de tensiones, enfrentamientos con la policía, y daños materiales, incluidos autos y contenedores incendiados. El Gobierno ha garantizado que “está preparado para lo que venga”, y pondrá en marcha un operativo de seguridad similar al anterior para intentar controlar a los manifestantes.

Por su parte, Juez también reflexionó sobre la situación política en general, indicando que esta no es una novedad. Aseguró que “cuando el que gobierna no es un presidente peronista, se alinean todos los astros para hacérsela imposible”. En su análisis, Juez vinculó estas protestas con un patrón histórico que, según él, se repite cada vez que no gobierna un dirigente peronista, lo que genera un clima de confrontación con sectores que se oponen a la administración.

El senador subrayó la participación de los grupos radicalizados, mencionando que “van a ir con la barra brava, después con las organizaciones sociales, después con los movimientos piqueteros, después con el peronismo organizado, después con la CGT”, reflejando una práctica recurrente que, a su juicio, siempre se repite en tiempos de crisis política.

Además de la violencia callejera, Juez también condenó el clima de confrontación política y social que alimenta este tipo de manifestaciones. “La violencia en la calle la terminan pagando los que no se pueden defender”, dijo, enfatizando que, en su opinión, este tipo de situaciones puede salir de control rápidamente y terminar con consecuencias graves. En su discurso, Juez agregó que los sectores organizados detrás de estas protestas “lo van a buscar y te lo van a tirar”, un claro indicio de la desestabilización que, según él, estas manifestaciones pueden provocar.

Juez también criticó fuertemente a los sectores que promueven estos disturbios, haciendo un llamado a la reflexión sobre cómo estos enfrentamientos pueden escalar rápidamente. “No se puede ir a los pedradón a querer hablar con un senador para discutir el sistema previsional”, sostuvo, refiriéndose al enfrentamiento violento que tuvo lugar durante la marcha anterior. Añadió que “no podés destrozar el mobiliario urbano e irte a los golpes con la policía”, destacando que, en ningún lugar del mundo, los conflictos se resuelven de esa manera.

Mientras tanto, el Gobierno de Milei continúa enfrentando una serie de desafíos políticos internos y externos, con la CGT manteniendo firme la convocatoria de un paro general para el 8 de abril. Este paro se mantiene como una amenaza para la administración nacional, a medida que el sindicalismo y los sectores más duros de la oposición continúan endureciendo su postura. Juez, desde su perspectiva, mostró su temor de que esta situación derive en una mayor polarización y, finalmente, en un desbordamiento de la violencia.

Denuncia penal contra la jueza Karina Andrade por liberar detenidos

El Ministerio de Seguridad de la Nación, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, denunció penalmente a Karina Andrade, la jueza que liberó rápidamente a los detenidos por los incidentes ocurridos el miércoles 12 de marzo en los alrededores del Congreso, en el marco de la marcha de los jubilados. El Gobierno acusa a la magistrada de los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado, debido a su resolución de liberar a 114 detenidos sin un análisis adecuado de las pruebas ni de los antecedentes penales de los implicados.

La acusación sostiene que la jueza actuó de manera arbitraria, interfiriendo indebidamente en un procedimiento de flagrancia, el cual es competencia exclusiva de la Fiscalía. Según la denuncia, Karina Andrade liberó a los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea, como WhatsApp, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía. Además, permitió que defensores no designados intervinieran en el proceso, lo que constituye una violación clara de las normas procesales, ya que el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que solo los defensores oficiales pueden intervenir cuando son expresamente designados.