Bullrich anticipó un proyecto de “internación compulsiva” de adictos violentos y les envió un mensaje a los barras que marchan con jubilados

Patricia Bullrich contó los puntos más relevantes del próximo proyecto de ley del gobierno.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anticipó un nuevo proyecto de ley que presentará el gobierno nacional ante el Congreso de la Nación: “Aquellas personas que tienen adicciones que no pueden controlar y los llevan a generar actitudes violentas, van a tener internación compulsiva”.

Durante un reportaje en Infobae en Vivo, Bullrich explicó que la iniciativa está pensada para perfiles similares al asesino de Kim Gómez, la niña de 7 años de La Plata que murió en medio del robo de un auto. “El asesino de Kim, su papá dijo que empezó con el alcohol, siguió con la marihuana y terminó con la cocaína, el crack y las pastillas; venía, me robaba a mí y le robaba a todo el mundo”, describió.

La mención alude a las declaraciones de Héctor, papá de Tobías -el mayor de los delincuentes detenidos por el crimen-, quien relató que el menor consume drogas desde los 14 años y ya había estado involucrado en otros robos. “Empecé a ver que fumaba cigarrillo, después marihuana y empezamos con los problemas. Dejó el colegio y no quiso volver. Hubo muchos problemas en el medio y no lo internamos porque estaba rebelde, te dabas vuelta y se iba. A veces me hacía frente y le tenía que pegar”, repasó.

Patricia Bullrich adelantó en Infobae en Vivo sobre el próximo proyecto del gobierno nacional, en materia de seguridad.

Bullrich también aseguró que avanzarán en un plan de desarme, proyecto que también fue anunciado por Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires en la apertura de sesiones.

“Ahora plantearon algo que lo tenemos visto hace mucho tiempo y esperemos que la voten, es que cada persona que ande con un arma en la calle sin permiso, se va a tomar con una tentativa de homicidio”, relató.

En este sentido, la ministra enfatizó que irán “fuerte” contra las armas y observó: “Si vos salís de tu casa con un arma, tenés la intención de hacer algo y usarla. Una cosa es tener el arma legal con papeles y otra cosa es el arma de delincuente. Y el que sale con un arma en la calle, quiere robar un auto y termina tirando un tiro”.

A comienzos de mes y en medio de una ola de violencia, Kicillof había anunciado en la Legislatura bonaerense un paquete de medidas en materia de seguridad, con foco en el Plan Provincial de Desarme, la reforma de leyes penales y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. En su alocución, anunció la asignación de 170.000 millones de pesos para mejorar el equipamiento y la protección ciudadana, incluyendo la compra de 800 nuevos patrulleros y la creación de 15 nuevas bases de fuerzas especiales en distintos puntos del territorio.

Otra de las principales iniciativas que anunció Kicillof es el Plan Provincial de Desarme, cuyo objetivo es reducir la circulación de armas de fuego ilegales en la provincia. “Nuestro objetivo es quitar de la calle las armas ilegales”, había afirmado el mandatario.

A su vez, confirmó que el gobierno provincial impulsará un paquete de reformas legales para endurecer las penas por la tenencia ilegal de armas y agilizar los allanamientos en flagrancia. Según explicó, el propósito es reducir los tiempos burocráticos para intervenir de manera más rápida en operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado, especialmente en el desmantelamiento de búnkeres de droga.

Críticas a las barras que marchan con jubilados

Patricia Bullrich criticó la presencia de los barras bravas de Chacarita en la última marcha de los jubilados.

Por otro lado, Bullrich también se refirió, en Infobae en Vivo, a la presencia de la barra brava de Chacarita en el último reclamo de jubilados frente al Congreso: “Vos podés ser socio de un club, mirar, estar o reclamar, pero no podés ni cortar el tránsito, ni podés tirarle una piedra a una policía, como el otro día que le rompieron la cabeza a una policía, en la última donde estaba la barra brava de Chacarita”.

Es por eso que Bullrich contextualizó en que la situación proviene de años de construcción, de una lógica de “darle volumen y hasta venerar una cultura villera, una cultura de yo hago lo que quiero y rompo todo”.

Hinchas de Chacarita se hicieron presentes en la protesta de los jubilados @Lulamaravilla

También estableció que la última manifestación contó con 50 jubilados y criticó al periodista Diego Brancatelli: “Lo de Brancatelli diciendo ‘vayan las hinchas de fútbol a cuidar a los jubilados’, hay 50 jubilados, es mentira. Es un invento para intentar romper el protocolo”. De cara a la próxima marcha, y en vista de la adhesión de varios clubes de fútbol, Bullrich finalmente advirtió: “Si querés ir y quedarte parado, podés quedarte parado. Le levantás una mano a un policía y vas preso”.