Las 33 frases más destacadas del discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2025

El presidente Javier Milei habla en el recinto parlametario REUTERS/Matias Baglietto

Eran las 21:06 cuando el presidente Javier Milei subió las escalinatas del Congreso de la Nación y fue recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel y por el titular de Diputados, Martín Menem. Cinco minutos después ingresó al recinto y a las 21:14 inició su discurso.

A lo largo de 71 minutos, el jefe de Estado defendió su gestión, a los integrantes de su gabinete, propuso objetivos ambiciosos -un nuevo acuerdo con el FMI, reformas penales y migratorias-, arremetió contra Axel Kicillof y le dio al Congreso gran parte de la responsabilidad, al reclamarle que apoye sus reformas para que el país logre un cambio positivo y sostenible. Incluso hubo un durísimo cruce dialéctico con Facundo Manes que terminó con un confuso episodio con Santiago Caputo.

El cruce entre Facundo Manes y Javier Milei

Antes de comenzar a desarrollar su discurso, Milei pronunció de modo informal una frase de introducción simbólica: “Que no crezca la cantidad de dinero”. Y luego comenzó a desarrollar lo que había preparado para exponer ante la Asamblea Legislativa.

ACUERDO CON EL FONDO MONETARIO y ¿ADIÓS MERCOSUR?

-"Estamos avanzando en un acuerdo con el FMI para poder terminar de sanear el balance del BCRA y salir definitivamente del cepo cambiario durante este año".

-“El presente acuerdo con el FMI buscar restaurar el BCRA para que la inflación sea un mal recuerdo del pasado. El dinero que ingrese, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el BCRA”

-“En los próximos días le pediré al Congreso que apoye al gobierno en este nuevo acuerdo con el FMI, que nos brindará las herramientas para un esquema cambiario más libre y eficiente para nuestros ciudadanos. Permitirá atraer mayores inversiones, que se traduzcan en menor inflación, mayor empleo, mejores salarios, menor cantidad de pobres e indigentes. Esperamos que este Congreso acompañe al gobierno, como lo ha hecho con todos los anteriores”

-“El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Ya se nos presento hace 20 años y la dejamos pasar. Es necesario estar dispuestos a flexibilizar o incluso, llegado el caso, a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos

-“Dado los vientos de cambio que soplan, estamos ante una oportunidad histórica a la que muchos han calificado como nuestra ultima oportunidad”

Luis Caputo se acomoda la camisa, acompañado por Mariano Cúneo Libarona (a su derecha) y Luis Petri (Foto: Reuters / Matías Baglietto)

AJUSTE Y POLÍTICA

-“En los últimos 25 años, la política vía el BCRA les robó a los argentinos 110 mil millones de dólares. Vengan a hablar ahora de estafa piramidal, dale...”

-”Ajustar a la política no solo no es recesivo, es expansivo. ¿Quieren terminar con la pobreza? ¡Terminen con el curro de la política!"

-“Nuestra receta es clara y concisa: venimos a romper la calesita, quitarle la manija al sortijero y trazar una horizonte de progreso hacia adelante con cambios profundos que atacan la raíz de nuestros males”

-“La motosierra es una política de Estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo”

-“Hasta el día de hoy, la convertibilidad era el proceso de estabilización más exitoso de nuestra historia hasta hoy... Nosotros podemos hacer alarde de que nuestro programa es el mas exitoso hasta la fecha”

-“Cuando empezamos a hacer el ajuste dijeron que iba a ser imposible y, gracias a ese coloso que es Luis Caputo, alcanzamos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión. Después decían que no íbamos a poder bajar la inflación, y seguimos haciendo que la inflación baje. Después agregaron que la actividad se iba a desmoronar e iba a explotar la pobreza. Desde abril la economía no para de crecer y ustedes, keynesianos, no pueden parar de llorar"

Antes de finalizar su discurso, Milei tuvo un roce con la vicepresidente Victoria Villarruel: el jefe de Estado se enojó con ella porque dio por terminada la asamblea y él quería decir algo más (Foto: Reuters / Matías Baglietto)

-“Nos encomendamos a recuperar la racionalidad económica, achicar el Estado, devolverle la libertad a la sociedad, reestablecer el imperio de la ley, y borrar los privilegios que la política acumuló a lo largo de los años”

-“Quiero dejar en claro una de las grandes falacias y mentiras de la política, cuando dicen esa mentira de que la obra pública genera trabajo... Eso es falso, porque hay que financiarla con impuestos o emisión monetaria que deriva en inflación. El empleo que se crea es empleo que se destruyó en otras áreas de la economía. La obra pública no genera puestos de trabajo sino impuestos"

-“La estabilidad económica no significa que llegamos a puerto, pero sí que estamos mejor. No significa que no vaya a haber volatilidad, siempre hay altos y bajos, momentos de tensión y de tranquilidad"

-“Roma no se construyó en un día, lo hecho hasta ahora es una pequeña muestra de lo que el país necesita para curarse de forma definitiva”

CRÍTICAS A KICILLOF Y ELOGIOS A ELON MUSK

-“Esta semana tuvimos la trágica noticia del asesinato de Kim Gómez, una nena de tan solo 7 años que fue brutalmente asesinada. Quiero expresar mis condolencias a la familia. Y aprovecho para decirle a (Axel) Kicillof que mientras diga que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de (Eugenio) Zaffaroni, no tenemos nada que conversar. Ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien”

-“Si Kicillof quiere resolver el problema tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales; o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros. Si algo caracteriza a este gobierno es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio"

-”En política exterior, pasamos de ser un hazmerreír a nivel global, aliado de los países con peor performance del concierto de las naciones, como Cuba y Venezuela, a ser un protagonista inesperado. Hoy los ojos del mundo se posan sobre Argentina y toman nota para aplicarlo (ajustes) en sus países, como está haciendo Elon Musk en los EEUU"

-“No es menor lo de Elon con la motosierra, que es el símbolo de un cambio de época y el inicio de una era dorada para la humanidad. Ahora, la Argentina en vez de ir a contramano está a la vanguardia del mundo”

El Presidente saluda a su hermana Karina Milei en el Congreso (AP Photo/Rodrigo Abd)

SEGURIDAD Y JUSTICIA

-“En materia de seguridad nacional, bajo el liderazgo de la doctora Patricia Bullrich, durante 2024 vimos el índice de homicidios más bajo de los últimos 25 años, habiéndolo bajado 11 puntos en comparación a 2023. Es decir que tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica”

-“Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos. Lamentablemente llegará tarde porque uno de los asesinos de Kim tiene 14 años y no se lo puede juzgar...”

-“Necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas el Código Penal. Emprendiendo así la reforma del Código Penal más importante de los últimos 100 años.. Esto tiene que ocurrir de forma urgente”

Los jueces de la Corte Suprema: Manuel García-Mansilla, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

-“La Justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”

-“Vamos a avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes en la justicia federal, incluidos el Procurador General, el Defensor General, el Defensor del Pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la justicia federal”

-“Es imposible que la Justicia cumpla su deber si funciona al 60% de su capacidad. Esperamos que la política no politice al aprobación de los pliegos, a diferencia de lo que ocurrió este año con los candidatos a jueces de la Corte Suprema”

-“Nuestra nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomados de tontos por nuestros vecinos, o ser un centro de beneficencia pagado por el bolsillo de los argentinos”

-“Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar por los servicios que utilizan”

CIERRE DEL DISCURSO CON UN DESAFÍO

-“Mi preferencia sería que abordemos esta oportunidad histórica de reconstrucción en unidad, con todos los sectores de la política y la sociedad empujando en la misma dirección. Y que dentro de 100 años, cuando escriban sobre nosotros, puedan referirse como la generación del 20 que cambió a la Argentina”

-“A nosotros no nos motiva el poder. No tenemos una ambición de poder, lo único que tenemos es una ambición reformista”

Milei pidió que el Congreso acompañe las propuestas del oficialismo y cuestionó a los ausentes (AP Photo/Rodrigo Abd)

-“Para realizar las reformas que el país necesita, hace falta apoyo del poder legislativo. Queremos darle la oportunidad a este Congreso para acompañarnos en el ambicioso proceso que hemos emprendido. Así podrían, quizá, recomponer su relación con la sociedad que hoy parece irremediablemente rota"

“Es una chance para participar de la tabula rasa, pero si fueran a declinarla no nos sorprendería, este Congreso ya demostró que entre ustedes y los argentinos, ustedes no tienen problema en elegirse siempre a ustedes, en especial los que no vinieron (por los legisladores ausentes)”

-“Si dudan de nuestra vocación de cambio, recuerden el ultimo año: lo que nosotros nos proponemos lo cumplimos, no importa cuán empinado sea el camino. Para nosotros, la política es el desafío de hacer posible lo que los políticos siempre dijeron que era imposible”

-“Si este Congreso decidiera no acompañar, sepan que esto no detendrá el proceso de cambio. Lo vamos a hacer solos, a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer. Nunca pero nunca nos rendiremos, jamás nos vamos a rendir. Aunque les cueste y se resistan, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente"