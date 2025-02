Milei convocó al Gabinete a una cena en la Casa Rosada después de su discurso en la Asamblea Legislativa

Javier Milei volverá a hablar ante el Congreso

Javier Milei ya trabaja en un primer borrador del discurso que dará el sábado en su segunda Asamblea Legislativa como Presidente. Cerca del primer mandatario revelaron que tiene planeado enfocarse en la batalla cultural, en el tema de la seguridad -más que nunca desde que estalló una nueva pelea con el gobernador Axel Kicillof por el caso de Kim-, y, como era de esperarse, una larga alusión a la política economía. Además, el jefe de Estado organiza una cena para el sábado con todo su Gabinete y algunos invitados especiales extra en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

En ese ágape estarán “sólo los ministors”, dijeron cerca del primer mandatario. Pero harán una excepción con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con el asesor Santiago Caputo, que no tiene cargo (aunque en su entorno dijeron que no está confirmado aún si el consultor siquiera irá al Congreso). No está definido qué comerán, pero sí se confirmó que no convidarán a la Presidenta del Senado, Victoria Villarruel, con quiien se multiplicaron los habituales roces en las últimas horas.

Esta vez, por los palcos para periodistas. “Nos están operando constantemente, no hay ningún plan de cambiar nada, va a estar todo igual”, dijeron en Balcarce 50 luego de que distintos foros de periodistas pusieran el grito en el cielo por los trascendidos acerca de un veto al ingreso de la prensa al Palacio. Cerca de la vicepresidenta negaron cualquier tipo de animosidad en contra del Ejecutivo y en particular con la secretaria general, Karina Milei, mandamás de la organización del evento que, sin embargo, se vio obligada a coordinar con las autoridades de la Cámara alta.

Victoria Villarruel no fue invitada a la cena (Gustavo Gavotti)

La cena del sábado se decidió en las últimas horas, mientras el Presidente se encontraba en Olivos. Santiago Caputo, como es habitual, lo ayudará a pulir los detalles del mensaje que dará ante el Congreso, donde la pelea contra la “ideología woke” tendrá un lugar preponderante. Según adelantaron fuentes oficiales, probablemente haya un anuncio de peso que “se llevará los titulares”, sobre el que la primera plana del Gobierno mantiene estricta reserva. Y otros anuncios.

La inseguridad tendrá un papel importante en el discurso -“es lógico con lo que está pasando”, dijeron en Casa Rosada-. Se espera que se le dé especial impulso al proyecto que ya presentaron Patricia Bullrich y Cúneo Libarona para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, y que aún no salió de la instancia de comisión por falta de consenso de los bloques progresistas, especialmente Unión por la Patria. “La palabra del Presidente va a pesar para que avance”, dijeron cerca suyo.

Mientras tanto, en Balcarce 50 ya decidieron invitar al juez Ariel Lijo a la ceremonia. Lo hicieron luego de que la Corte postergara una definición sobre el particular caso del juez, que pidió -y obtuvo- licencia de su cargo para asumir en el máximo tribunal.

La Corte le envió un mensaje político para el Gobierno, al tomarle juramento únicamente al otro magistrado designado por decreto con la firma del Presidente, Manuel García Mansilla. Quien, adelantaron a Infobae en Balcarce 50, estará sentado junto a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti pasado mañana, una manera de transmitir el ímpetu del Ejecutivo para que asuma.