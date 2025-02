Un sector de la oposición tiene decidido no asistir al discurso de Milei ante el Congreso

El Congreso espera a Milei con un recinto con muchas ausencias

El próximo sábado 1 de marzo, la Asamblea Legislativa que inaugura el año parlamentario en Argentina podría presentar una imagen inusual: un hemiciclo con numerosas bancas vacías. La decisión de varios bloques legislativos de no asistir o enviar delegaciones reducidas anticipa un escenario atípico para el discurso del presidente Javier Milei, quien se dirigirá a un recinto con una asistencia considerablemente menor a la habitual.

La ausencia más destacada confirmada hasta ahora es la de los senadores de Unión por la Patria, que no estarán presentes. En palabras de José Mayans, presidente del bloque, la decisión se debe a que el mandatario “nos trata muy mal, miente y ya sabemos lo que ha pasado en un año de Gobierno”. Esta postura implica que 34 legisladores de este bloque no ocuparán sus lugares habituales, lo que podría generar un vacío visible en el espacio destinado a los taquígrafos del Congreso, justo debajo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Este espacio podría ser ocupado por senadores de los bloques libertarios y del PRO para disimular las ausencias.

El bloque de diputados de Unión por la Patria, que cuenta con 98 legisladores, aún no ha definido su postura final, pero las deliberaciones internas reflejan divisiones. Algunos diputados ya han manifestado su intención de no asistir, mientras que otros consideran enviar una representación reducida. Una fuente del bloque señaló que “hay tiempo” para tomar una decisión, pero reconoció que las opiniones están divididas entre quienes quieren asistir, quienes prefieren ausentarse y quienes proponen una representación parcial.

El senador José Mayans (NA)

“Hubo reunión de bloque, se define mañana. Lo más probable es que no vayamos o que sea un grupo muy reducido y simbólico”, deslizó un diputado ante la consulta de Infobae.

Si finalmente optan por no asistir en su totalidad, el recinto podría quedar con solo 197 legisladores presentes sobre un total de 329 que suman los legisladores de ambas Cámaras, dejando 60 bancas vacías, que es el mismo número que ocupan los diputados del PRO y de la UCR.

Otros bloques también evalúan su participación

Además de Unión por la Patria, otros bloques parlamentarios están considerando su asistencia. El bloque de la Izquierda aún no ha tomado una decisión, lo que podría sumar otras cinco bancas vacías si deciden no asistir.

Por su parte, el bloque Democracia para Siempre ha optado por enviar una delegación reducida. Fuentes del bloque indicaron que solo asistirán el presidente del bloque, Pablo Juliano, y algunos legisladores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que implica que al menos 8 de sus 12 miembros no estarán presentes. Una fuente del bloque justificó esta decisión señalando que “el Presidente está tensionando las instituciones, no vamos a ser su claque invisible porque encima la tele no te muestra y no habrá fotos”.

Martín Lousteau

Martín Lousteau, senador, presidente de la UCR y uno de los referentes de Democracia, tampoco irá el próximo 1 de marzo al Congreso. “El sábado no voy a ir a la apertura de sesiones, no voy a avalar con mi presencia las cosas que acaba de hacer el presidente porque no lo avalo para nada, ya fui dos veces y lo que hacen es montar un mecanismo de barras en los balcones, de no dejar que entre el periodismo, de agresión permanente y de utilización de las cámaras como les plazca, eso ya lo hacía el kirchnerismo y lo viví varias veces”.

El bloque Encuentro Federal también registrará ausencias. Los legisladores santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein tienen compromisos en Uruguay, lo que dificulta su participación en la Asamblea. Además, otros miembros del bloque están reconsiderando su asistencia tras la reciente designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, una medida que ha generado controversia.

La imagen de un Congreso con numerosas bancas vacías no solo marcará el inicio del año legislativo, sino que también reflejará el clima político que enfrentará el oficialismo. Según consignó el medio, la transmisión por cadena nacional podría evitar mostrar las ausencias, pero estas serán un indicador del nivel de tensión entre el Ejecutivo y los distintos bloques parlamentarios. Este escenario también alimenta los argumentos de sectores libertarios que proponen cerrar el recinto legislativo en 2025 como parte de sus reformas políticas.

La primera prueba de este clima político llegará el 11 de marzo, cuando parte de la oposición ha solicitado una sesión especial para debatir proyectos relacionados con $Libra, incluyendo la creación de una comisión investigadora, pedidos de informes al Poder Ejecutivo y la interpelación de altos funcionarios del gobierno. Este contexto anticipa un año legislativo cargado de desafíos y tensiones entre el oficialismo y la oposición.