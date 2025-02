Tras el acto de Karina Milei en la Ciudad, La Libertad Avanza se diferenció del macrismo: “Vamos a fondo, el PRO es más tibio”

La jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña ve lejos la posibilidad de un acuerdo. Video: CNN Radio

La legisladora porteña y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, María del Pilar Ramírez, ratificó las diferencias que mantienen con el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, mientras se alejan las posibilidades de un acuerdo electoral. “Somos una fuerza que va a fondo, el PRO es más tibio”, describió este lunes en una entrevista radial, donde adelantó que esta semana empezarán a definir candidaturas propias.

Ramírez viene de acompañar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el acto partidario de afiliación que organizó el domingo LLA en el Club Pinocho de Villa Urquiza. Es, además, la funcionaria más cercana a la hermana de Javier Milei en territorio porteño.

Desde este lugar es que cobra relevancia el distanciamiento -cada vez más pronunciado- que mostró la titular del espacio libertario respecto del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el PRO en la Ciudad.

“La Ciudad de Buenos Aires no es un feudo de los Macri, es de todos los porteños y nosotros como espacio político tenemos derecho a decir en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no estamos de acuerdo”, planteó María del Pilar Ramírez en CNN Radio.

Luis Caputo, Karina Milei y María del Pilar Ramírez en el acto partidario de La Libertad Avanza, en el Club Pinocho de Villar Urquiza. REUTERS/Agustin Marcarian

En este sentido, remarcó que el PRO “hace 17 años que gobierna” en CABA, y “por ejemplo, los piquetes se terminaron porque hubo decisión del Gobierno nacional, si no seguíamos con piquetes”. Según Ramírez, La Libertad Avanza “tiene puntos que no comparte con el PRO” en “la idea de ciudad” que tiene el bloque libertario.

Y agregó: “Tenemos derecho a decir las cosas en las que no estamos de acuerdo, porque si no estaríamos faltándole a las personas que nos pusieron en las bancas. Nosotros no vinimos a calentar bancas, vinimos a incomodar. Y si ellos se incomodan y se ponen nerviosos, es un problema del jefe de Gobierno”.

En este marco, deslizó que el viernes comenzarán a definir internamente “cuáles van a ser nuestros candidatos” y “cuál va a ser el mensaje de cara a las elecciones”, que se mantendrá en consonancia con lo que predica Javier Milei a nivel nacional.

“Me parece que hay cosas que están empezando a cambiar y que la gente también dijo ‘basta’ a cierto tipo de administración. Nosotros tenemos derecho a que hacernos oír, a llevar nuestras ideas, a que la gente las conozca”, completó, en línea con la idea de que no habrá una alianza para las próximas elecciones.

“El triángulo de hierro está sólido, confiemos”

La jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña se refirió al presente del círculo más cercano del presidente Javier Milei. Video: CNN Radio

María del Pilar Ramírez también se refirió a los temblores internos que generó el caso $LIBRA en el círculo más cercano del presidente Javier Milei. Según la legisladora, el “triángulo de hierro” -que completan Karina Milei y el asesor Santiago Caputo- seguirá trabajando como hasta hoy más allá de las autocríticas que puedan surgir desde el Gobierno: “No hay ninguna idea de cambio”, aseguró.

“No desconfío de nada del entorno del presidente, de la toma de decisiones. No hay ningún peligro ahí. Confiemos en el triángulo de hierro, está sólido”, afirmó Ramírez.

En este sentido, destacó que Javier Milei “dio las explicaciones tenía que dar, se puso a disposición de la Justicia, y armó una comisión para que lo investigaran”. “Me parece que ninguna de las personas que ha estado en el poder se ha puesto tan a disposición y quienes lo critican del otro lado son las personas que están condenadas, que fundieron el país. Ninguna de esas personas tiene autoridad moral para criticar a este presidente que es honesto y que está dejando la vida para que la Argentina salga adelante”, argumentó la presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña.