Oscar Parrilli criticó a Axel Kicillof por el lanzamiento del nuevo espacio político: “Es absolutamente desubicado”

El senador es uno de los referentes del kirchnerismo

El senador de Unidad Ciudadana Oscar Parrilli se metió de lleno este domingo en la interna del peronismo entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, al considerar que “no sirve de nada esta actitud” del gobernador de la provincia de Buenos Aires “de querer separarse” de la ex presidenta.

El legislador, muy cercano a la ex jefa de Estado, cuestionó la decisión del mandatario bonaerense de lanzar un nuevo espacio político de cara a las elecciones de este año, y sostuvo que se trató de una estrategia que estuvo “desubicada” y “fuera de tiempo”.

“Cristina ha dado muestras en más de una oportunidad de que no guarda rencor, ni odio, ni revanchismo hacia ningún dirigente. Cuando se trata de poner por delante los intereses de los argentinos, de la patria o del movimiento, siempre lo ha hecho. Espero que Axel lo comprenda, lo entienda y se dé cuenta de que él tiene que tener una actitud de trabajar conjuntamente”, argumentó.

En diálogo con el programa Ya es Tarde, que se emite por AM530, Parrilli opinó que “no sirve de nada esta actitud de querer separarse o diferenciarse” por parte de Kicillof.

Kicillof se diferencia de CFK

“Me parece que cuando él no apoyó la candidatura a presidenta del Partido Justicialista de Cristina cometió un error. Lo dije en ese momento y espero que recapacite, que no siga cometiendo este tipo de errores”, recordó.

En esta línea, el senador se mostró en contra del lanzamiento de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación peronista que presentó el sábado el gobernador bonaerense.

“Me parece que es absolutamente desubicado. No veo que haya motivos para hacer eso. Me parece fuera de tiempo, momento y lugar. No veo claramente ningún objetivo. Me parece innecesario. No aporta ni ayuda nada a la construcción del movimiento”, insistió.

Sobre el adelantamiento de las elecciones en la provincia, el dirigente kirchnerista comentó que tampoco considera que sea “conveniente”, debido a que la discusión en los próximos comicios, a su entender, “claramente se trata de un modelo nacional”.

“Hay que unir, y la provincia de Buenos Aires no puede estar ajeno a esto y transformarse en un provincialismo más donde solamente se mire el ombligo a sí mismo como provincia, como es el cordobesismo o pasa con los salteños con Sanz; en Misiones, con Rovira, o en Neuquén y Río Negro, con los movimientos provincialistas”, analizó.

La ex mandataria nacional es actualmente la presidenta del PJ

Para el ex secretario general de la Presidencia, “tener una mirada netamente provincial frente a lo que está ocurriendo en la Argentina es entrar al juego que quiere el Gobierno”.

El MDF está respaldado por nombres importantes en el ecosistema político peronista de Buenos Aires. Entre ellos, figuran los intendentes Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Ishii (José C. Paz), Fernando Espinoza (La Matanza) y Mario Secco (Ensenada), entre muchos otros. Además, apoyan el nuevos espacio decenas de diputados y diputadas, entre quienes sobresalen Hugo Yaski, Daniel Gollán y Brenda Duarte. También diversos movimientos populares (Somos Barrios de Pie, La Patria es el Otro o Los Irrompibles) y sindicatos (CGT en pleno, UOM, 62 Organizaciones).

Esta nueva fuerza política, que nació dentro del PJ, surgió en medio de la interna del ex ministro de Economía con La Cámpora y Cristina Kirchner, de los que se distanció hace meses.

“El peronismo enfrenta un desafío histórico: reconstruirse para liderar una alternativa al experimento de ajuste y crueldad que lleva adelante el Gobierno Nacional de Javier Milei”, explicó Kicillof, en un comunicado que compartió en las redes sociales, anunciando la creación de MDF.

Y completó: “Ante este modelo de especulación financiera, concentración de la riqueza y entrega a intereses extranjeros, la Argentina necesita volver a edificar una fuerza social y política que defienda y represente al trabajo, la producción agropecuaria e industrial, a comerciantes, profesionales, estudiantes, artistas, científicos, jubilados: que asegure el desarrollo económico con justicia social”.