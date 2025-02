Quiénes son Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los jóvenes empresarios involucrados en el caso $LIBRA

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

“A Novelli lo conozco desde hace muchos años. Yo daba clases en su academia. Él fue el que armó la reunión tecnológica. Yo lo que tengo que hacer es mirar la situación y cuando se generaron dudas, me corrí”, afirmó el presidente Javier Milei en la entrevista que le dio al periodista Jony Viale el lunes en TN, sobre uno de los protagonistas del cripto-gate que tiene al primer mandatario en el ojo de una tormenta política desde el viernes pasado.

Mauricio Gaspar Novelli es un joven de 29 años, licenciado en comercialización, que se presenta como trader financiero. Fue el organizador de Tech Forum, un encuentro de desarrolladores tecnológicos que se realizó en octubre en el Hotel Libertador, al que solo se podía acceder por invitación, y en el que el orador estrella fue el propio Milei. Al evento asistieron varios de los involucrados en el escándalo desatado luego de que el mandatario promocionara en su cuenta de X la salida del proyecto cripto “Viva la Libertad Project”, cuyo token, $LIBRA, sufrió una abrupta caída en apenas horas.

La expectativa sobre sus declaraciones y la distancia que podría tomar de Novelli para mostrarse él mismo como un “estafado” en su confianza, finalmente no fue tal. Por el contrario, en su defensa lo calificó como un empresario “muy creativo”.

Mauricio Novelli con Milei en la Casa Rosada, en una foto que publicó en sus redes

El lunes a la noche, post entrevista de Milei, Tech Forum salió a despegarse de la maniobra que ahora investiga la Justicia argentina. En un comunicado señaló al norteamericano Hayden Mark Davis, titular de Kelsier Ventures, al que muchos conocedores del mundo de las criptomonedas sindican como un “desconocido” en ese ambiente, y a Julian Peh, empresario oriundo de Singapur y CEO de Kip Protocol. Ambos estuvieron involucrados en el lanzamiento de $LIBRA, fueron participantes del encuentro tecnológico de octubre pasado y se vieron con Milei a solas, Davis en la Casa Rosada, y Peh en el Hotel Libertador.

Milei conoce a Novelli desde, al menos, principios de 2020 cuando comenzó a dar capacitaciones en su consultora N&W Professional Traders. La primera clase se remonta al 26 de enero de ese año, dos meses antes de la pandemia, y se extendieron hasta 2023, según los distintos posteos relevados por Infobae.

Milei cobró como capacitador de la consultora de Novelli, desde principios de 2020

En una publicación poco antes de que Milei asumiera el poder, el 21 de noviembre de 2023, Novelli publicó un video en Instagram con una charla del mandatario ya electo, para promocionar su “instituto de trading”, en el que el propio Milei recomienda los cursos de N&W Profesional Traders, y promociona “la posibilidad de estudiar” con él en “una de las academias más importantes de Latinoamérica”.

Este joven empresario fue, además, sponsor de la cuenta de Instagram de Milei mientras fue diputado y, hasta los primeros días del mandatario en el Ejecutivo nacional, con esa consultora.

Visitas a la Casa Rosada

Ya con Milei en la Presidencia, Novelli asistió seis veces a la Casa Rosada, entre el 8 de enero de 2024 y el 20 de septiembre pasado, según surge del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo revisado por Infobae. Su ingreso, en todos los casos, estuvo autorizado por la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Pero sus visitas habrían sido al menos 9, según publicó el diario La Nación, más otras tres a la Residencia de Olivos. Esto significa que se reunión con Milei o su hermana en, por lo menos, doce oportunidades a lo largo del año: en enero, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Tres de las visitas de Novelli a la Casa Rosada en septiembre y octubre de 2024, con Milei en la Presidencia

Unos de esos ingresos fue pocos días antes de que tuviera lugar el Tech Forum, del que Novelli fue su organizador en Buenos Aires, junto con Manuel Terrones Godoy. Ambos empresarios conformaron Tech Forum SRL, la firma que llevó adelante el evento, conformada solo dos meses antes de su realización en Buenos Aires, en octubre pasado. Fue en ese ámbito, en el que el Presidente estuvo en contacto con diferentes referentes del mundo cripto, entre ellos, Peh y Davis, gracias a la gestión de Novelli.

Milei al hablar en el Tech Forum como orador estrella, en octubre de 2024

Gracias a su acceso a Milei y su hermana, tanto Novelli como Torres Godoy estuvieron entre los invitados especiales a la función de gala en el Teatro Colón por la asunción del líder libertario como Presidente, como quedó plasmado en una foto que Terrones Godoy subió a sus redes. En la imagen aparece también Jeremías José Walsh, socio de Novelli en la consultora N&W Professional Traders.

Terrones Godoy, Walsh y Novelli en la puerta del teatro Colón en la gala de asunción de Milei

Casos anteriores

Milei ya había participado en la promoción de otros dos proyectos cripto fallidos siendo diputado nacional. Uno fue del propio Novelli, Vulcano Game, un videojuego de tokens no fungibles (NFTs). “Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, lo promocionó el hoy Presidente en febrero de 2022. Pero tras ese respaldo, el token $VULC perdió todo su valor y cayó a $0, con denuncias de fraude en el medio.

Milei promocionó Vulcano Game, otro proyecto de Novelli, cuyo token $VULC luego se derrumbó

A finales del año anterior año, Milei había hecho lo mismo con CoinX, una plataforma que prometía altos rendimientos y que posteriormente fue denunciada por estafa al funcionar como un posible Ponzi de esquema piramidal. “Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles CoinX World de parte mía así los asesoran con lo mejor”, decía su publicación en Instagram fechada el 18 de diciembre de 2021.

Milei promocionó a la plataforma Coin X en diciembre de 2021. Luego fue denunciada en la Justicia por presunta estafa

Si bien el líder de La Libertad Avanza rechazó cualquier responsabilidad en su operatoria - “Yo solo di mi opinión”, dijo en una entrevista con Radio Con Vos -, reconoció haber recibido dinero para promocionar esta plataforma de inversión: “Claro, mis opiniones las cobro”. En 2023, la Comisión Nacional de Valores prohibió sus operaciones por no estar habilitada para ofrecer inversiones. La empresa fue denunciada por fraude ante la Justicia, en una causa a cargo del juez Ariel Lijo, y la Policía Federal realizó una veintena de allanamientos en oficinas y domicilios vinculados a la firma.

Las empresas de Terrones Godoy

Terrones Godoy, de 36 años, nació en Barcelona España, se crió en Argentina, y vivió siete años en México, donde incluso se casó con una mexicana. Regresó hace algunos meses al país y reside en la localidad bonaerense de San Isidro. Tiene dos DNI en nuestro país: uno como ciudadano argentino y otro como extranjero. En la red Linkedin, se presenta como “Inversionista, promotor y asesor de Proyectos Blockchain | Speaker Internacional | Creador de Contenido”.

Estudio Ingeniería Informática y Economía. A los 25 años, trabajó en Aerolíneas Argentinas, en los mostradores de check in, y en el área de Sistemas. Hasta que decidió dejar su trabajo y meterse en el mundo de los juegos en celulares, profesión por la viajó por el mundo contratado para las presentaciones oficiales de los juegos.

En 2019 se metió en el mundo de las criptomonedas, donde se hizo conocido como “KmanuS”. En sus charlas, suele manifestarse a favor de la “libertad financiera” que proponen las bitcoin, en contraste al modelo de los bancos. Tiene un canal en YouTube bajo el nombre de “KManuS88″ que tiene casi un millón de suscriptores.

Terrones Godoy estuvo también en la Casa Rosada, el 11 de junio y el 16 de julio del año pasado. Ambas visitas fueron autorizada por la hermana del Presidente.

El Linkedin de Manuel Terrones Godoy

Además de Tech Forum, en Argentina, este empresario participa en otras tres empresas con otros socios. Una es la consultora City Entertainment SRL, creada en noviembre de 2022, dedicada a la producción audiovisual, el software, la comunicación y el marketing digital. Tres meses después, en febrero de 2022, constituyó otra: Real Fact, firma dedicada a la organización de eventos, espectáculos, publicidad y marketing, sin actividad registrada ante la AFIP.

En 2025, decidió diversificar sus inversiones. En enero, entró como socio minoritario en Sawyer SRL, un emprendimiento gastronómico, del que es dueño del 5%, en el barrio de Palermo.

La consultora de Novelli

N&W Professional Partners ofrece en su web capacitar a quienes quieren incursionar en inversiones financieras. En la cuenta de la firma en Instagram se pueden aún ver las publicaciones de las charlas brindadas por Milei antes de convertirse en Presidente y por las que el primer mandatario cobró honorarios. En ese momento, Milei era una figura en ascenso por sus apariciones en los medios. El nombre de la consultora corresponde a la primera letra de su apellido y el de su socio, Jeremías Walsh, un contador de 31 años. N&W Professional Traders fue fundada en julio de 2021, y la sede del Instituto donde dan las capacitaciones está en Vicente López, sobre la Av Libertador al 1000.

Mauricio Novelli y Jeremías Walsh, socios en la consultora N&W Profesional Traders

Según informan Novelli y Walsh en la web de la firma, ambos “combinan 12 años de experiencia en los mercados financieros” y resolvieron crear una academia para “realizar grupos de trabajo compartiendo sus conocimientos”. Para estos cursos, Novelli, con contactos libertarios, se acercó a Milei y lo contrató como capacitador para dar charlas sobre “dinero, precios y tipo de cambio”. Su nombre figura aún como docente en el programa del curso “Trading Profesional” dictado en el Instituto.

Milei sigue figurando como docente en uno de los cursos de la consultora de Novelli

Infobae consultó el lunes a Novelli, a través de su consultora, sobre su vinculación con Milei y su rol en el lanzamiento de la cripto $Libra. También contactó a Terrones Godoy por mail. Ambos derivaron las preguntas a un encargado de prensa que se hizo cargo de la comunicación desde este lunes. Esta persona pidió ayer tiempo para responderlas. Al cierre de esta nota, aún no habían llegado las respuestas a Infobae. El abogado que está asesorando legalmente a Novelli, Daniel Rubinovich, también declinó responder y derivó el llamado a la agencia de prensa.

Nocelli y Terrones Godoy habían estado en silencio hasta anoche. Al terminar la entrevista a Milei en TN el lunes, Tech Forum emitió un comunicado en el que aseguró que no tiene “nada que ver con los fondos conseguidos” a través del proyecto “Viva la Libertad Project”. “Kielsier Ventures y Kip Protocol, de quienes somos asesores, lanzaron el viernes pasado la criptomoneda $LIBRA. La intención de sus creadores (conforme consta en su prospecto) consistía en generar una masa de dinero con las ganancias del proyecto para donarle a emprendedores locales que se encuentran obstaculizados de acceder a créditos. Más allá de que consideramos que se trata de una iniciativa muy interesante para el desarrollo económico del país, nuestra participación en el manejo de los tokens y el dinero fue nula”, afirmaron en el texto difundido. “No tenemos nada que ver con los fondos conseguidos por el lanzamiento de Libra, ni tenemos ningún tipo de acceso a los mismos, nada sabemos del dinero generado por el token más allá de la información de público conocimiento que brinda la empresa”, agregaron.

También señalaron que Tech Forum ofrece servicios de “consultoría en materia de cripto activos y la realización de eventos temáticos para empresas de tecnología”, como el organizado el año pasado “del que participaron referentes del mundo cripto de renombre mundial” como Peh, titular de Kip Protocol. Respecto de Davis, CEO de Kelsier Ventures e impulsor del token $Libra, dijeron que lo conocieron en “un evento similar” celebrado en Denver. “Ambos empresarios poseen una muy extensa experiencia en el mundo de las criptomonedas, y decidieron contratar a Tech Forum como firma de consultoría y para proveerles desarrollos conceptuales, asesoramiento comercial y técnico, en base a nuestra extensa trayectoria en el mundo tecnológico y del ecosistema cripto”, afirmaron.

El autodenominado “asesor” cripto de Milei

Tras el abrupto derrumbe de $LIBRA el viernes por la noche, Davis mencionó en una entrevista a Novelli y a Terrones Godoy, como parte de la maniobra que podría constituir una presunta estafa que habría dejado a alrededor de 40.000 damnificados por una cifra que sería de entre USD 80 y USD 100 millones. El Presidente, en la entrevista de anoche en TN, desmintió ese número y dijo que habían sido solo unos 5.000, entre los cuales no había casi argentinos. También aseguró que todos los que compraron sabían que era una inversión de alto riesgo, y comparó la inversión con una ruleta rusa.

Davis se autodefinió como “asesor” de Milei, con quien se reunió el 30 enero para discutir el lanzamiento de $LIBRA. También dijo ser “víctima” de su caída y la atribuyó a que Milei y su Gobierno le retiraron el apoyo al proyecto hora después de su posteo a favor de esa cripto moneda. Ese encuentro entre Milei y Davis de enero fue mencionado por el comunicado de la Oficina de Presidencia difundido el sábado a la noche, pero no figura en el Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo, según corroboró Infobae.

“Soy, efectivamente, asesor de Javier Milei. Estoy trabajando con él y su equipo en tokenizaciones más grandes y cosas geniales para Argentina”, sostuvo en un video publicado el sábado a través de Kelsier Ventures. El joven empresario de cabello pelirrojo reconoció que es quien se encuentra en posesión de USD 100 millones, que sería parte del dinero invertido en $LIBRA, y que esperaba instrucciones del Gobierno sobre su destino. Negó haber sido parte de una estafa. Distintas fuentes del mundo cripto dijeron no conocerlo, y sembraron dudas sobre su trayectoria.

Hayden Davis, titular de Kelsier, implicado en el escándalo de $Libra

Desde la Casa Rosada, desmintieron que Davis sea un asesor de Milei y señalaron que no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el Gobierno. Este joven norteamericano estuvo en otras dos oportunidades en la Casa Rosada: el 16 de julio junto con Novelli y Terrone Godoy, autorizado por Karina Milei, y el 21 de noviembre, cuando ingresó solo con Novelli.

No fueron sus únicas visitas al país. Luego volvió en octubre para el Tech Forum, que se realizó en el Hotel Libertador, en el barrio de Retiro, propiedad del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, donde Milei se alojó tras ganar las elecciones y antes de mudarse a la Residencia de Olivos. El evento tuvo como partners al Gobierno nacional, al porteño, y a gigantes tecnológicos como Google, IBM y AWS, y contó con una treintena de sponsors.

El gobierno nacional y porteño fueron partners del Tech Forum 2024, que contó con una treintena de sponsors

La presencia de Milei en el Tech Forum fue promocionada como atractivo especial a la hora de buscar sponsors. Se suman versiones de pedidos de dinero para acceder a un encuentro con Milei, como el del empresario norteamericano Charles Hoskinson, cofundador de las criptomonedas Ethereum y Cardano y director ejecutivo de Input-Output Global, sponsor del evento.

Este gurú del mundo blockchain, que estuvo en octubre pasado en el Tech Forum en Buenos Aires, dijo que en el evento organizado por Novelli le sugirieron pagar para entrevistarse con el Presidente, algo a lo que se negó porque iba violaba la Ley de Prácticas Corruptas cometidas en el Extranjero (FCPA) que rige en Estados Unidos.

Desmentida de KIP protocol

Al día siguiente del polémico posteo de Milei en X, la Oficina del Presidente informó que el 19 de octubre Milei “mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain”. El posteo de la Casa Rosada tuvo lugar más de 24 horas después de que estallara el escándalo cripto. En el comunicado, se agregaba que de ese encuentro “debidamente asentado en el Registro de Audiencias Públicas, participaron el Presidente de la Nación; los representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novellli y Julian Peh; y el vocero presidencial, Manuel Adorni”.

Julian Peh, CEO de KIP Protocol, la plataforma donde se lanzó $LIBRA, con Milei en el Hotel Libertador

También, se precisaba que el 30 de enero de este año, el Presidente “mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto. El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto”. Esta reunión, en cambio, no figura en el registro de audiencias.

El lunes, la empresa de Peh desmintió en un comunicado lo dicho por la Oficina del Presidente y le trasladó la responsabilidad a Davis. “Ha habido mucha desinformación en torno al lanzamiento de $LIBRA y el papel de KIP. Para aclarar: el lanzamiento del token y la creación de mercado fueron completamente manejados por@KelsierVentures, representado por Hayden Davis, los iniciadores del proyecto. Ninguna de las billeteras pertenecía a KIP ni a mí. KIP fue invitado después del lanzamiento para administrar/supervisar la selección de proyectos tecnológicos financiados y proporcionar infraestructura técnica para iniciativas de IA. Por lo tanto, todos los asuntos relacionados con el lanzamiento y los tokens deben dirigirse a Kelsier, ya que lo estaban manejando y planeaban transferir los tokens a una fundación”.

En el texto, KIP Protocol admitió que “el proyecto ganó visibilidad cuando el presidente Milei tuiteó al respecto”, pero insistió en que la empresa “no tuvo participación en el lanzamiento”, ya que “su papel siempre fue después”. Y aclaró que KIP “no inició el proyecto, no gestionó ni dirigió el proceso de lanzamiento del token, no recibió tokens antes o después del lanzamiento y no obtuvo beneficios de la operación”.

Comunicado de KIP Protocol ayer 17 de febrero en X

“KIP reconoció públicamente su papel en el proyecto (aunque no en la emisión de tokens) porque ya estábamos incluidos en el sitio web y creíamos en el potencial de la iniciativa. Como empresa de tecnología, nuestro enfoque sigue estando en la innovación y la infraestructura, nunca en los lanzamientos de tokens”, agregó la empresa. “No obtuvimos ni un centavo de la actividad de hoy”, concluyó la firma del empresario de Singapur.

Nueva edición de Tech Forum

Tech Forum tiene prevista - según publicita su web - una segunda conferencia entre el 3 y el 5 de abril próximo en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional y en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. La convocatoria a los sponsors arranca en USD 6.000 y llega a los USD 50.000. Esta tarifa incluye mayor presencia publicitaria, 30 tickets, una suite en el hotel, y una “VIP Experience sponsor”. No están aún anunciados los oradores.

Tech Forum ya publicita en su web el nuevo evento a realizarse en abril en Buenos Aires