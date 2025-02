En continua tensión, el Gobierno se concentra en desviar la atención del caso $LIBRA

Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo

El Gobierno está enfocado en un solo objetivo: desviar la atención y bajar el tono a la crisis desatada por el propio Javier Milei con la promoción de una criptomoneda que posiblemente haya funcionado como una estafa. Mientras el jefe de Estado mantiene su agenda en el exterior como si nada, todos los funcionarios buscan que las miradas recaigan sobre la economía, otras medidas de coyuntura, o incluso, la herencia del kirchnerismo.

Por caso, Santiago Caputo, excepcionalmente apuntado desde el mismo Gobierno por su intervención en la entrevista que brindó el Presidente en TN, se llevó buena parte de la atención de la jornada, que por primera vez desde el viernes dejó de estar puesta exclusivamente en el caos desatado por el Presidente con su tuit de “difusión” de $LIBRA.

Milei llegó el martes a las 11 a la Casa Rosada en el quinto día desde que estalló el escándalo, cuando Santiago Caputo y Karina Milei ya estaban en la sede del gobierno nacional. Los tres se vieron varias veces, entre el despacho presidencial y el de la secretaria general, mientras corría un clima de tensión en el Gobierno. Dicen en su entorno que el asesor admitió que había cometido un “error” después de que Milei le tirara de la oreja. Y que estaba al tanto de que Manuel Adorni, mano derecha de Karina, lo marcaría como tal, públicamente, en la inesperada entrevista que brindó esta mañana con la señal A24 antes de su conferencia de prensa.

Javier Milei junto al creador de $LIBRA, Hayden Mark Davis

A pesar de los obvios cruces internos, en el Gobierno se empeñaban en negar cualquier tipo de rispidez grave. “Está todo bien, dejen de fantasear”, dijeron muy cerca de la hermana del primer mandatario, que usó la guillotina con varios funcionarios que no actuaron como ella esperaba en el pasado. Esta vez, dicen, no se la aplicará a Caputo, recién afiliado al partido de La Libertad Avanza, con quien la cuerda se tensó en algunas ocasiones, pero por ahora nunca se rompió. “Nunca se van a pelear”, suelen decir en Balcarce 50 cada vez que hay un ruido en la cúpula. “Estaba todo arreglado, para él no fue una sorpresa”, contaron desde las entrañas de Las Fuerzas del Cielo sobre las críticas de Adorni por su “error” en su primera intervención del día.

Es cierto que todas las miradas se ubicaron sobre la tercera pata del Triángulo de Hierro y se corrieron, aunque sea momentáneamente, del Presidente. Un hecho festejado en la Casa Rosada, a pesar de que les costó que Mauricio Macri tuviera motivos concretos para volver a arremeter contra “el entorno” de Javier Milei.

El Gobierno continuó con un operativo de distracción de las complicaciones del caso $LIBRA, como las decenas de denuncias penales en contra del Presidente a las que hará frente uno de sus abogados, el penalista Francisco Oneto (ya dieron por tierra la versión, deslizada por el propio jefe de Estado, de que se involucrará el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona).

Así, Adorni desplegó una serie de anuncios que afectan al ciudadano, como cambios en la VTV, los requisitos de la licencia de conducir y la importación de autos. Mientras que la tropa de libertarios en redes se dedicó a tuitear insistentemente sobre el precio de los bonos -y a seguir milimétricamente el impacto de la estrategia en los “trending topics”-. Un importante funcionario del Gobierno, con voz confiada, se preguntaba retóricamente hoy por la tarde en un pasillo del Palacio: “¿Crisis? ¿Qué crisis? Si la bolsa acaba de subir seis puntos". “Ayer hubo otra entrevista importante, más importante que la de Javier: la de Toto”, agregó un asesor.

Ninguna de las novedades tuvo relación con la creación de la Unidad de Investigación que el Gobierno anunció para hacer frente a la andanada de cuestionamientos de todo el arco opositor, pero que aún no está conformada ni empezó a funcionar. En la Casa Rosada, sin mayores detalles, decían por la mañana que “probablemente” la maneje Karina Milei. Mientras tanto, en el mundillo de las criptomonedas se preguntaban en qué momento el Gobierno sumará a un experto confiable para asesorarse sobre lo ocurrido.

“No está en los planes por ahora”, dijeron en Balcarce 50.