Martes clave para el destino de las extraordinarias: la suspensión de las PASO es la prioridad del Gobierno

El pleno del Senado, durante una sesión realizada el año pasado (Fotos: Olivos)

En un nuevo almuerzo que será comandado por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, oficialismo y oposición tendrán una cumbre clave este martes para definir el destino de las sesiones extraordinarias. El empuje inicial obtenido entre lo aprobado por Diputados y los dictámenes obtenidos la semana pasada en la Cámara alta ingresaron en una tensa nebulosa en las últimas horas, tras la polémica $LIBRA, y la mayoría de las bancadas deslizaron un mensaje casi anticipatorio: si la prioridad de la Casa Rosada es la suspensión de las PASO, el proyecto podría quedar como el único en camino para el encuentro que se piensa para pasado mañana, si es que ocurre.

“Si tenés cuestiones conflictivas y estuviste durante todo el verano haciendo lo posible para suspender las PASO, ¿vas a tirar todo a la parrilla para ver qué sale y qué no?”, confió anoche un senador con peso político a Infobae. El mismo legislador y al menos otros dos, de distintas bancadas, coincidieron en el riesgo de abrir el recinto en ese sentido, con una inevitable y segura cruzada del kirchnerismo y de dialoguistas relacionada con el episodio $LIBRA.

Desde otros despacho con experiencia opinaron: “Si bien es cierto que se no se descarta, no ir al recinto sería hasta perjudicial. La polémica del fin de semana va a continuar. Si no es ahora, será en las sesiones ordinarias, que arrancan en marzo. Entonces, ¿con qué sentido? ¿Para regalarle ahora una victoria al kirchnerismo, que votaría dividido la suspensión de las PASO?”.

Bajo este panorama es que se desarrollará el convite de la jornada de hoy. El inconveniente que tiene todo esto es que el temario en espera involucra, además de lo electoral, las leyes que refuerzan la reincidencia -evitar lo que el Gobierno denomina la “puerta giratoria” a favor de delincuentes- y la que activa el juicio en ausencia. Sobre esto expondría esta tarde el vice ministro de Justicia, Sebastián Amerio. También aparece el pliego -ya con dictamen- que propone al magistrado federal Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. Y para mañana se comienza, en comisión, el tratamiento de Ficha Limpia.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel

“Acá hay senadores que te dicen ‘estoy para esto y no para lo otro’, o ‘para esto te doy quorum y para lo otro, no. Es algo muy delicado. Y temas que precisan mayoría absoluta o dos tercios de los votos. Y hay que sostener el número durante toda una sesión”, manifestó un oficialista a este medio.

Sin contar al kirchnerismo, la lupa está enfocada en el ex libertario y hasta hace pocos días usual aliado del oficialismo, el formoseño Francisco Paoltroni: desde varios bloques confirmaron a Infobae que el legislador tomó la posta y busca adeptos para evitar que la Cámara alta sesione este jueves, motivo de furia en Casa Rosada.

Un recinto abierto el jueves y con el revuelo $LIBRA podría derivar, si es que el kirchnerismo avala una jugada que piensa parte de la oposición dialoguista, la aprobación de una comisión especial investigadora. No incluye a Diputados: sería integrada por 17 legisladores de la Cámara alta a propuesta de los diferentes bloques. Es una iniciativa resolución -por ende, no precisa aparecer en el temario de extraordinarias convocado por el Ejecutivo- que anunció anteayer el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y presentó en las últimas horas. Sobre el centenario partido también hay muchas dudas y desconfianza en cuanto a cómo se moverá el resto de la semana.

El proyecto va en línea con lo que promueven diversos espacios en ambas Cámaras. Es una opción distinta a la del kirchnerismo, que se precipitó con un juicio político inmediato, como el que estiró durante meses contra la Corte Suprema que, al final, quedó en la nada. “Sigue la tontera del peronismo, que no entiende que cuando tu adversario se equivoca, no hay que interrumpirlo. Y los herederos de la cascoteada franquicia del General -en referencia a Juan Domingo Perón- no hacen otra cosa que interrumpirlo. Fabuloso”, reconoció con bronca un histórico asesor justicialista a este medio.