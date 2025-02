Nuevo cruce entre Patricia Bullrich y Waldo Wolff por la fuga de presos en CABA

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad

La interna entre Nación y CABA por la fuga de presos en la Ciudad de Buenos Aires todavía no cesa. Lejos de eso, este sábado la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, volvió a apuntar contra su par porteño, Waldo Wolff, y lo acusó de haber sido desleal al responsabilizar al Gobierno por la problemática. Él, por su parte, se defendió y la acusó de tergiversar la realidad.

El nuevo capítulo comenzó cuando, en diálogo con Radio Rivadavia, la funcionaria volvió a demostrar su malestar con la postura que adoptó el ministro de Jorge Macri tras la huida de seis detenidos de la Alcaidía 6A del barrio de Caballito, quien trabajó para su recaptura, pero enfatizó en que la situación no le corresponde a su administración.

“Hay una falta total y absoluta de lealtad en la gestión de Waldo Wolff. Se le escapan presos de una comisaría de la Ciudad, cuidados por la Policía de la Ciudad, y sale a decir “yo pongo el pecho, pero estos presos no me corresponden”. Eso está afuera de cualquier parámetro ético de gente que está trabajando para el bien el país. No vale sacarse la responsabilidad de esa manera”, cuestionó Bullrich.

En este sentido, la encargada de la cartera nacional recordó que el pasado 12 de diciembre el Gobierno firmó un acuerdo con CABA en el que se dispuso la transferencia de los presos del sistema nacional al porteño. Y subrayó que, aunque Wolff lo haya desmentido, desde entonces la situación de los detenidos corresponde a su gestión.

El ministro de Seguridad porteño había criticado los dichos de Bullrich

“Tuvo la aceptación total del jefe de Gobierno de CABA que los presos son de ellos y les estamos pasando edificios, el porcentaje del dinero que hoy gasta la Nación, los presos, los servicios y logística. Los presos hoy que están en comisarías están esperando”, dijo Bullrich.

Asimismo, señaló que, si hoy hay muchos presos en las comisarías porteñas, es porque en 2020 CABA decidió poner en pausa la construcción de una cárcel propia. Por este motivo, la funcionaria de Javier Milei remarcó que la culpa no es del Gobierno, sino de la suspensión de ese proyecto.

“CABA ahora se puso las pilas y retomó el proyecto de la cárcel. Para fin de año ya estaría esa cárcel que tiene 2.000 o 2.200 presos. Pero ahora la Ciudad de Buenos Aires le está pidiendo a la Nación algo imposible”, declaró la ministra sobre el reclamo de sacar a los detenidos de las comisarías de la Ciudad y enviarlos a un penal.

En la misma línea, apuntó: “Nosotros estamos ayudando, ya les estamos haciendo la transferencia, les estamos generando los lugares en la cárcel. Y sale Wolff a decir ‘yo me hago cargo, pero esto le corresponde a la Nación’. Mentira, no le corresponde a la nación, le corresponde a la provincia. Y lean la constitución de la provincia. Si ellos tardaron 30 años y hace tantos años que gobierna el PRO, y todavía no se transfirió el servicio penitenciario, entonces hay un problema de gestión".

La interna se desató a partir de la nueva fuga de presos de la Alcaidía 6a de Caballito

Horas después, Waldo Wolff se mostró contrariado con la postura de Patricia Bullrich, a quien acusó de tergiversar la realidad: “Estoy indignado con la mentira de Patricia Bullrich porque ella dice ‘los santiagueños tienen sus presos, lo tienen que cuidar ellos’”, expresó, y recordó que la Ciudad no tiene transferidos los delitos de robo y hurto, por lo que la responsabilidad es del Servicio Penitenciario Nacional. “Este gobierno se tiene que llevar los presos y no se los lleva”, remarcó.

En sus declaraciones, el Ministro también criticó la decisión de Bullrich de “continuar con la política anterior”. “Que venga a caminar la ministra a ver que piensa la policía que no fue preparada para cuidar presos y no tiene los elementos ni los lugares para cuidar presos. A la policía la cuido y pongo el cuerpo”, aseguró.

Y concluyó: “Me encantaría trabajar y seguir trabajando con la Ministra de Seguridad y siempre le pondero su trabajo, pero esto que está diciendo no es verdad”.

Waldo Wolff asistirá el martes que viene a la Legislatura porteña para defender su gestión ante los diputados de la comisión homónima. La invitación fue cursada al funcionario el lunes por parte de legisladores de La Libertad Avanza, que responden a Karina Milei, y de Unión por la Patria, ligados al referente del peronismo local, Juan Manuel Olmos.