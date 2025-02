Caso “Chocolate” Rigau: la Cámara de La Plata revocó la prisión domiciliaria para los Albini

La Cámara de Apelaciones de La Plata revocó el beneficio de la prisión domiciliaria para el ex subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, el ex concejal platense, Facundo Albini, dos de los detenidos por el caso de Julio “Chocolate” Rigau. Ambos habían recibido ese beneficio hace un mes pero no salieron de la cárcel por la falta de pulseras electrónicas.

El tribunal hizo lugar a las apelaciones presentadas por la fiscal de la causa, Betina Lacki, y la Fundación Poder Ciudadano, en su rol de querellante.

“Las situaciones de los imputados Claudio Albini y Facundo Albini no resultan idénticas ni equiparables a la situación de Julio Rigau, no pudiendo entonces aplicarse el criterio sostenido por la mayoría de los jueces de la Sala II del Tribunal de Casación Penal", sostuvo el tribunal. Además, los jueces entendieron que la situación era distinta porque los Albini cumplían “roles de mayor jerarquía dentro de la asociación ilícita investigada, siendo además funcionarios públicos".

Cuando ocurrió el escándalo, Claudio Albini era el segundo del área de Personal de la Legislatura. Aunque no se encontraron chats con Rigau, la Justicia dio por probado que era el receptor de las recaudaciones.

“Bueno, bueno, si ayer nos dijeron que bueno, que...en el horario de visita, once y media, entre once y media y doce ehh... la... tenía el alta, yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio tratar de rendir lo más temprano posible y llegar por lo menos a las doce”, afirmaba “Chocolate” en un audio encontrado en su teléfono.

En otra conversación con un hombre agendado como “Chispa”, Rigau volvió a mencionar a Claudio Albini. “Negro negro negro negro negro, escuchame una cosa, ehhh... que quedaste con el gordo porqueee Claudio hoy me preguntó si, como veía... como venía eso y para el lunes, tengo que tener finiquitado ese tema”.

Facundo Albini, en cambio, tenía decenas de mensajes con Rigau. “Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”, le dijo el 27 de agosto de 2023, poco antes del escándalo.

Hay más. El 5 de septiembre, apenas cuatro días antes de su detención, Rigau le mandó a Albini una foto de un comprobante de movimientos bancarios. Ese mismo comprobante estaba entre los tickets secuestrados a “Chocolate”.

En enero, el juez Guillermo Atencio había otorgado la prisión domiciliaria a los Albini a partir de un fallo de la Cámara de Casación bonaerense, que le otorgó el mismo beneficio a Rigau. El puntero del PJ finalmente logró salir de la cárcel y ahora cumple el arresto en su domicilio. En cambio, los Albini deberán esperar a la cadena de apelaciones.

Los Albini, acusados de ser los “jefes” de Rigau, están detenidos desde noviembre de 2023 por el fraude millonario al presupuesto de la Legislatura bonaerense. Durante todo el año pasado, su defensa había argumentado que estaban en condiciones de recibir una morigeración.

En el caso de Claudio Albini, los abogados argumentaron que “tenía una afección cardíaca y epoc”. Pero la fiscal Lacki rechazó todas las presentaciones.

Al margen de las últimas novedades, la causa principal se encamina a un juicio oral por la defraudación que se llevó a cabo con las 48 tarjetas de débito que utilizaba Rigau. La maniobra está probada hace tiempo. Sin embargo, la Legislatura elaboró una investigación interna y determinó que no hubo irregularidades. No solo eso. El informe -que comenzó en septiembre de 2023 pero recién se presentó hace un mes en la causa- hasta elogia el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los supuestos empleados.

¿Quiénes son los Albini?

Claudio Albini ingresó a la Legislatura bonaerense en enero del 2000, cuando la provincia de Buenos Aires era comandada por Carlos Ruckauf. Su primer contrato, a pedido del bloque del PJ, llevaba la firma del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ferro, y del vice, Alejandro Mosquera.

En enero de 2001, el contrato de locación fue ratificado por otros doce meses. Pero duró apenas cuatro: en abril de ese año, se rescindió mediante la resolución 827/01, donde aparecía Ferro como vice y el presidente de ese entonces, Aldo San Pedro. El 15 de enero de 2002, bajo la gestión de Osvaldo Mercuri, Albini fue designado como subdirector de Capital Humano.

Pasó más de una década hasta que logró comandar el área de Personal, al menos en los papeles. En diciembre de 2015, tras el triunfo de María Eugenia Vidal en la Provincia, fue nombrado como Director de esa área estratégica.

Tampoco duró mucho en ese cargo. En enero de 2017 pasó a la Subdirección de Personal, un cargo que depende directamente de la Secretaría Administrativa. La última resolución con su nombre lleva la firma de Manuel Mosca, por entonces presidente de la Cámara.

El legajo de Facundo Albini arrancó el 31 de agosto de 2005, con apenas 19 años. Su “carrera legislativa” comenzó con un contrato de locación firmado por Osvaldo Mercuri. En 2006 y 2007, ese contrato fue ratificado bajo la presidencia de Ismael Passaglia. Algo similar ocurrió entre 2008 y 2011, pero con la firma de Horacio González.

En diciembre de 2015, durante la gestión de Cambiemos, Facundo Albini fue designado como Director de Estudios de Políticas Públicas y Legislativas. Y enero de 2017 saltó al cargo de Director de Control y Gestión. Luego pasó al Concejo Deliberante de La Plata. Su detención y el escándalo lo obligó a renunciar a su banca.