Un grupo de intendentes del PRO presiona para acordar con Milei pero Macri no ve condiciones para una alianza y busca evitar fugas

Soledad Martínez, intendenta Vicente López, Mauricio Macri, Guillermo Montenegro, intendente Mar del Plata, Pablo Petrecca, intendente Junín, y Ramón Lanús intendente San Isidro

“Los votos no se te van a ir porque te abandonan los intendentes, es al revés: los intendentes se van porque se te fueron los votos”. Ese aforismo político tiene una década.

Corría 2015 y Sergio Massa sufría una fuga de dirigentes bonaerenses que dejaban su armado para apoyar la candidatura presidencial de Daniel Scioli o, incluso, la de Cambiemos. La frase se la atribuyen a un conocido barón del conurbano, que supo militar en el massismo, proferida durante una charla con el líder del Frente Renovador. El resto de la historia es conocida.

Por estas horas, esa idea sobrevuela sobre el PRO, que lidia con la ola de La Libertad Avanza y un operativo desgaste por parte del Gobierno para cooptar a sus dirigentes. Mauricio Macri sigue de cerca esos movimientos, escucha a los intendentes amarillos de la provincia de Buenos Aires, conoce sus urgencias, pero busca mantener cautela y trabaja para evitar una fuga en masa de referentes de su partido hacia el espacio de Javier Milei.

Sobre este escenario se prepara una cumbre de intendentes y referentes del PRO, como anticipó Infobae, que en el mismo partido consideran “clave” para definir la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. El cónclave será el 17 de febrero en la sede nacional del sello macrista, en el barrio de San Telmo de la Ciudad de Buenos Aires.

Estarán Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense, Diego Santilli, diputado nacional; los intendentes Soledad Martínez (Vicente López, que es vicepresidenta 1° del partido), Pablo Petrecca (Junín), vicepresidente 2° del PRO provincia, Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, María José Gentile (Nueve de Julio), Javier Martínez (Pergamino), Juan Manuel Ibarguren (Pinamar), Diego Reyes (Puan), Marcelo Matzkin (Zárate) y los legisladores bonaerenses Alejandro Rabinovich, Matías Ranzini y Christian Gribaudo.

Diego Santilli y Guillermo Montenegro se reunieron en Mar del Plata

Son ocho intendentes sobre más de 20 que supo tener el PRO hasta el 2023. La división de la oposición a Axel Kicillof en Buenos Aires contribuyó a que perdieran decenas de municipios en manos del kirchnerismo. Pero otros jefes comunales, como Diego Valenzuela, dejaron el PRO para saltar a La Libertad Avanza. En tanto que Ramón Lanús, por ejemplo, acompaña en pleno a Milei y amaga con ser el próximo en consolidar su pase al espacio libertario. El avispero del macrismo está revuelto en la provincia y esas tensiones estarán sobre la mesa en la cumbre de San Telmo.

El dilema consiste en que en el PRO hay una visión compartida acerca de que si no hacen una alianza con La Libertad Avanza, el peronismo se unirá y ganará la provincia de Buenos Aires, distrito clave en la arena electoral nacional. Pero hay disensos sobre los términos y condiciones para un pacto electoral con Milei.

Macri no ve hoy condiciones para una alianza. Manifestó su voluntad de cerrar un acuerdo, tal como lo exteriorizó el propio jefe de Estado. Sin embargo, notó luego que desde el círculo presidencial se ejecutó un operativo “destructivo” contra el PRO y que eso es un elemento probatorio para concluir que, en verdad, el Gobierno no quiere cerrar una alianza con el macrismo, sino que el objetivo es absorber a sus dirigentes para que den el salto a La Libertad Avanza.

Cristian Ritondo conversa con Mauricio Macri

“La Libertad Avanza no quiere un acuerdo. Mauricio propuso una mesa de trabajo y quedó en la nada”, recriminó un asesor del dispositivo del expresidente. En cambio, un grupo de intendentes y dirigentes territoriales presionan para que el PRO ceda y asuma que debe aliarse a Milei, incluso bajo condiciones que vayan en detrimento del partido. “No es para apretar a Mauricio, pero no puede pasar que una discusión de egos nos lleve a perder con Kicillof”, sostuvo ante Infobae un armador político histórico del sello amarillo.

El viento interno sopla fuerte en el PRO. Esa brisa llegó ayer hasta un coqueto restaurante de Cabo Corrientes, en Mar del Plata, donde Guillermo Montenegro, el intendente local, recibió a Diego Santilli y a Agustín Forchieri, legislador del PRO, armador santillista y dirigente de River Plate. Junto a ellos almorzó también Alejandro Rabinovich, legislador y dirigente del esquema de Montenegro y Cristian Ritondo. El banquete lució la clásica chernia marplatense escoltada por ensaladas y papas, con algún plato de pasta que cortejó a un comensal que esquivó la pesca autóctona.

La comida se armó para enviar un mensaje a Milei. En verdad, algunos hermeneutas de la política que piensan con cierta cizaña se animaron a asegurar que la foto era para Cumelén. “Si vamos juntos, en 2027 ganamos la Provincia”, dijeron a coro Santilli y Montenegro.

Javier Milei y Jorge Macri

El Colo Santilli es un referente del PRO en Buenos Aires. Ganó las elecciones del 2021 y construyó un armado territorial para su precandidatura a gobernador en 2023. Milita por un acuerdo con los libertarios. Se solaza por sus visitas frecuentes a Balcarce 50 y por su contacto asiduo con la mesa chica de La Libertad Avanza, con charlas que van desde Javier y Karina Milei hasta Santiago Caputo, Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja. Todos actores clave en el armado político violeta.

Esos movimientos de Santilli instalaron la idea de un posible salto de su parte a La Libertad Avanza. El diputado rechaza, por ahora, esa idea. Continúa en el PRO, aunque con autonomía respecto a Macri, y tiende puentes desde ahí para una alianza con Milei.

Cristian Ritondo, viejo amigo de Santilli, conserva lealtad a Macri, pero no disimula su afinidad con Milei. Conoce que los intendentes quieren cuidar sus territorios y no ven factible que el PRO compita solo en la provincia. Se mueve para contener a esa tropa y evitar fugas hacia La Libertad Avanza.

En tanto que Soledad Martínez, alineada con Mauricio y Jorge Macri, monitorea las conversaciones con La Libertad Avanza, pero defiende los intereses del PRO. Se mueve de forma orgánica y apuesta a que el partido conserve “identidad”. Tiene especial cercanía por intendentes como Pablo Petrecca (Junín) o María José Gentile (Nueve de Julio), municipios ligados al jorgemacrismo.

Karina Milei y Patricia Bullrich

Otra particularidad de los intendentes del PRO es la relación con sus ex socios de Juntos por el Cambio. Intendentes como Sebastián Abella, Petrecca o Montenegro continúan con una especie de coalición local con el radicalismo o, incluso, con la Coalición Cívica. Necesitan de esos espacios para garantizar gobernabilidad y el control de sus Concejos Deliberante. Es algo que puede aflorar como un óbice a una posible alianza por los libertarios: Milei deplora al grueso del radicalismo y a Elisa Carrió.

“Veo a La Libertad Avanza más con un espíritu de absorbernos y de hacer acuerdos con lo peor de la política. No vemos voluntad de acuerdo por parte de los libertarios”, reflexionó ante este medio un intendente macrista que está dispuesto a coalicionar con Milei, pero lo ve lejano.

Mientras tanto, Patricia Bullrich y los libertarios aceleran un operativo para cooptar intendentes del PRO y vaciarle al partido a Macri. El expresidente lo sabe y trata de contener a su tropa.

La ministra de Seguridad, por su parte, prepara por estas horas una especie de afiliación masiva de bullrichistas a La Libertad Avanza, que empezaría por un grupo de legisladores bonaerenses que hace algunas semanas abandonaron al PRO. Ese proceso seguiría con bullrichistas que ejercen como directores y secretarios del Ministerio de Seguridad y otras áreas del Gobierno como Juan Pablo Allan, Martín Matzkin, Pablo Walter, Juan Curutchet, Alejo Maxit o Eduardo “Lalo” Creus.

¿A esa lista se sumará la propia Bullrich, como afiliada a La Libertad Avanza? Algunos deslizaron que su ficha de afiliación se está redactando. Otros son más cautos: “Todavía no”.