Macri pierde a otro peso pesado del PRO y profundiza las diferencias con Milei en la ciudad de Buenos Aires y viaja a Santa Fe

La renuncia de Grindetti al gobierno porteño impacta en el PRO

Mauricio Macri perderá en las próximas horas a otro dirigente histórico del PRO, que decidió pegar el portazo más por el fastidio y la decepción con los nuevos tiempos que por el operativo seducción política que viene desplegando La Libertad Avanza. El ex jefe de Gabinete porteño Néstor Grindetti renunciará en las próximas horas al cargo que habían creado para contenerlo dentro de la administración, pero sin participar en la toma de decisiones. Por ahora la salida no será total ni de manera tumultuosa del partido amarillo para pasarse a las filas libertarias: “No va a aparecer mañana pintado de violeta, con una foto en la Casa Rosada. Son más de 40 años de trabajar cerca de Mauricio”, aclararon a Infobae cerca de su entorno.

Grindetti es también presidente de Independiente y está en el presente más enfocado en la gestión del club de Avellaneda que en la diaria del macrismo. Su caso repite algunas dinámicas de otras rupturas, la última y más resonante, la del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que decidió encolumnarse sin matices detrás de Milei y su proyecto electoral en la provincia de Buenos Aires. El ahora ex funcionario porteño quiere seguir haciendo política en la Tercera Sección Electoral bonaerense, pero entiende que la conducción del PRO ya no lo contiene, por eso no descarta integrar equipos técnicos de LLA, porque de hecho tuvo ofrecimientos para ir al banco BICE. “Va a tomar distancia ahora y se va a ocupar de su fundación en Lanús”, agregaron.

La renuncia de Grindetti se enmarca en un tiempo turbulento del PRO, con Mauricio Macri desde Cumelén diseñando la táctica y la estrategia, a veces diferenciándose y otras alineándose con el gobierno de Milei. El adelantamiento de las elecciones porteñas, el anuncio de la mesa política y la confirmación de María Eugenia Vidal como jefa de campaña fueron tomados por Karina Milei y Santiago Caputo como sutiles declaraciones de guerra. También su decisión de integrar las listas del gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro, y viajar a esa provincia.

“Macri después publica un tuit elogiando a Milei por la prohibición de la hormonización y las cirugías de cambio de sexo en los niños. Hace tres de cal con bajo perfil y una de arena para que lo vean”, dijeron fuentes del oficialismo, que reconocen el pésimo momento que atraviesa el vínculo entre ambos líderes.

"Triángulo de hierro". Santiago Caputo, junto a los hermanos Milei, tras firmar su afiliación a La Libertad Avanza porteña

Antes de pasar al capítulo de Santa Fe, es importante detallar lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y las tensiones crecientes que hay con la estrategia de La Libertad Avanza. Karina Milei y su brazo ejecutor en el distrito, la diputada porteña Pilar Ramírez, recibieron con bastante disgusto el anuncio de Jorge Macri de que Vidal será su jefa de campaña y de que constituirá una mesa política en la que iba a estar también el diputado Diego Santilli, quien rápidamente se desmarcó y tomó distancia. “Nos enteramos por los medios que quieren votar el 11 de mayo y ahora se cortan solos. Está claro que no tienen intenciones de hacer ningún acuerdo y que quieren enfrentar a La Libertad Avanza”, transmitió una fuente encumbrada del gobierno.

“Esto es algo que se hace con el aval de Mauricio, no se descuelga solo Jorge”, aseguran respecto del uno/dos de los primos. El fin de semana, Karina Milei y Ramírez salieron a la calle junto a Manuel Adorni, el secretario de Comunicación y uno de los que suena con fuerza para competir en las próximas elecciones. “Es exactamente el candidato que voy a votar”, decía un simpatizante que se acercó a los puestos que LLA montó en Recoleta para afiliar a vecinos porteños. La secretaria General -“El Jefe”- era una de las entusiastas que arengaban a los que gritaban por el vocero presidencial.

Son senderos políticos que se bifurcan, como en Santa Fe. Allí también aparece la figura de Karina Milei y otra de sus espadas políticas en ese territorio, en este caso la diputada nacional Romina Diez, que anotó a La Libertad Avanza en soledad para las elecciones de constituyentes del 13 de abril próximo. Del otro lado quedaron las boletas de las distintas tribus del peronismo y el kirchnerismo y la del oficialismo de Pullaro, quien está decidido a reconstruir Juntos por el Cambio como una coalición que logró hacer pie firme en el interior.

Hay un matiz en este movimiento: Pullaro no tiene intenciones de que esa elección se nacionalice y apuesta todo a que las discusiones tengan que ver con la realidad política, económica y social de Santa Fe y con la aprobación de una Constitución de vanguardia. En esa lógica territorial tuvo un guiño desde la Casa Rosada.

Lo cierto es que esa lista tendrá apoyo de Macri el próximo 18 de febrero, en una de las primeras actividades políticas que tendrá el ex presidente en este año electoral. Estará en Rosario junto a la titular del PRO y vicegobernadora, Gisela Scaglia, y quien secundará en la lista oficialista al gobernador, la diputada nacional Germana Figueroa Casa, que se viene desempeñando de manera destacada en la Cámara baja.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ex presidente Mauricio Macri

“Pullaro quiere reconstruir en las provincias los acuerdos políticos para que la Unión Cívica Radical y el PRO puedan volver a confluir con otras fuerzas en un mismo espacio, que permitió llegar a la presidencia en 2015, ganar varias gobernaciones en 2019 y ganar 10 provincias en 2023. En las provincias, esos acuerdos siguen vigentes. Podría estar La Libertad Avanza, no es excluyente”, explicaron fuentes políticas al tanto de esas negociaciones.

Macri no cierra el juego. Dirigentes que hablaron con él los últimos días insisten en que el ex presidente no le cierra la puerta a un acuerdo con Milei para la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el corazón del poder electoral de la Argentina, para confluir en una propuesta única, en línea con lo que le propuso el líder libertario para derrotar al kirchnerismo en todo el país.

A esa invitación, el presidente del PRO le respondió con la invitación a discutir un acuerdo con una mesa política integrada por Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez. “Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros obtenidos, sino también para avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que Argentina necesita”, dijo Macri en X. “Lo invitó a su casa a cenar y Mauricio le dijo que va, pero si lo dejan entrar con toda la parentela para discutir qué se come”, expuso uno de los involucrados en esa trenza.