La Libertad Avanza profundiza la pelea con el PRO en CABA y pidió que Wolff vaya a la Legislatura por la fuga de presos

Jorge Macri, en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a efectivos de la Policía

La Libertad Avanza (LLA) envió este lunes un proyecto de resolución a la Legislatura porteña para que el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, se presente en el recinto a dar explicaciones sobre la fuga de presos en la alcaidía 6A de Caballito.

El documento lo elaboró la legisladora Pilar Ramírez, presidenta del bloque violeta, quien se pronunció en duros términos contra el Gobierno porteño: “La Ciudad es un desastre y el GCBA no hace nada”, dijo en su cuenta de X.

“Los porteños están en peligro mientras la casta política se llena la boca de excusas. Interpelamos al ministro de Inseguridad, Waldo Wolff, porque queremos respuestas y soluciones YA”, completó Ramírez en su posteo.

La intención del bloque mileísta -que recientemente se reforzó con legisladores que responden a la ministra Patricia Bullrich- es que Wolff vaya al recinto en la próxima sesión, que por ahora no tiene fecha definida.

El pedido de LLA para que Waldo Wolff asista al recinto

Se trata una nueva señal de distanciamiento entre el Ejecutivo porteño y los libertarios, enmarcado a su vez en las tensiones intermitentes que atraviesa la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri.

El domingo, apenas algunas horas después de la fuga, ya se habían dado fuertes cruces -también por redes sociales- entre Wolff y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Aunque los enfrentamientos giran en torno a la problemática de la superpoblación carcelaria y el destino que se le debe dar a los presos de la Justicia Nacional, la cuestión tiene un trasfondo partidario y electoral.

Así lo reconoció el propio Wolff, en diálogo con Radio Mitre: “Es un año de campaña, la ministra me chicanea y es al revés, lamentablemente la que está comentando es ella. Desde que arrancamos la gestión, ellos no se llevaron un solo preso”, criticó el ministro de Jorge Macri.

Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires

La titular de la cartera nacional de Seguridad le había dicho a Wolff en un posteo: “Si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes?”.

A su vez, le remarcó que “un ministro serio resuelve problemas”, y “si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy”, completó Bullrich.

La grieta entre el PRO y LLA en territorio porteño se terminó de abrir cuando el jefe de Gobierno anunció el adelantamiento de las elecciones porteñas. Desde entonces hubo gestos que profundizaron esa separación, que se manifestó aún más claramente con el escándalo por la fuga en Caballito.

En este marco, el presidente Milei insistió este lunes en una entrevista con A24 que continúa trabajando para conformar un acuerdo electoral con el PRO, que ya no se dará en Santa Fe -donde la semana pasada se presentaron las alianzas- y, al parecer, tampoco en la Ciudad.

Según definió el jefe de Estado, la unidad podría “ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo”. Según estimó, un frente con el partido que preside Mauricio Macri le garantizaría un piso electoral del 55 por ciento.

Al ser consultado por las razones que dilatan una eventual alianza, Milei contestó: “Hay algunos que prefiere priorizar sus negocios locales en vez de terminar con el populismo”.

“Yo no me voy a cansar de dar esta pelea por terminar con el populismo, pero requiere grandeza y pensar en Argentina y no en la caja”, concluyó el mandatario.