Alberto Fernández reiteró que “jamás” le pegó a Fabiola Yáñez y defendió su vínculo con Tamara Pettinato: “Hagan abstracción del sexo”

Alberto Fernández estuvo en Comodoro Py la semana pasada para declarar en la causa por violencia de género. Foto: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Mientras espera el desarrollo de las causas que enfrenta por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez y por los Seguros, el expresidente Alberto Fernández volvió a hablar en las últimas horas después de varios meses: reiteró su inocencia, defendió su “amistad” con la periodista Tamara Pettinato y hasta recordó su relación con Cristina Kirchner durante el gobierno que encabezaron entre 2019 y 2023.

En una extensa entrevista realizada por el periodista Jorge Fontevecchia, publicada hoy en la edición papel del diario Perfil, Fernández reiteró que jamás le pegó a Fabiola Yáñez. También se refirió a lo que describió como problemas de salud mental de Yñez, específicamente una depresión que, según él, afectó su relación.

Mencionó que la ex primera dama sufrió un aborto antes de conocerlo, y afirmó que los problemas de alcoholismo de Yáñez también influyeron en sus comportamientos agresivos en ciertos momentos. “Ella tiene un problema de alcoholismo que tiene como diferentes etapas, y en una de sus etapas se pone muy violenta”, dijo.

“El primer año ya empezamos, porque en la Nochebuena y el fin de año 2019, tuvimos un problema por su exceso con el alcohol, pero siempre traté de ser comprensivo porque finalmente estoy hablando con una persona que tiene un problema de salud. O sea, no es una persona a la que yo le pueda adjudicar un inconducta. Es un problema que sé que es un trastorno de salud derivado del otro trastorno psicológico. Fue un primer año donde hubo momentos difíciles, siempre producto de lo mismo. Pero, creo que el punto de quiebre, los problemas empiezan con la famosa foto de la comida de Olivos”, dijo en una parte de su entrevista.

También se refirió a las lesiones que mostró Yáñez en sus muñecos, y el expresidente negó que hayan sido producto de actos de violencia: “Ella tiene un problema de alcoholismo que tiene como diferentes etapas, y en una de sus etapas se pone muy violenta, insulta, dice cosas gravísimas y después se pone violenta físicamente. Y lo que yo hacía era esquivar eso, pero no era que yo la estaba agarrando. De verdad, lo que trataba era de agarrarle las muñecas para que no revoleara los brazos, y después generalmente se desmoronaba y entraba en un proceso de angustia muy profunda. De estas cosas me cuesta hablar insisto, porque son cuestiones que hacen mucho a la intimidad de ella. Y la verdad es que no tengo ninguna vocación de exponerla en este sentido”, dijo.

Una de las imágenes que se conocieron de Fabiola Yáñez con lesiones en su cara

Por otro lado, Fernández hizo hincapié en que nunca agredió a Yñez físicamente durante su embarazo, calificando de “mentira” las acusaciones de violencia en su contra, puntualmente de que la haya golpeado en la panza. “No sé cómo pasó. Son esas cosas que ocurren casi mágicamente por el imperio de lo mediático”, dijo.

Según Fernández, las denuncias de golpes y maltrato físico hacia Yáñez fueron un “hecho estigmatizante” que lo dejó “descalificado” ante la sociedad. “Un hombre golpeador es un hombre que queda descalificado”, subrayó el exmandatario, quien insistió en que sus palabras durante el conflicto, especialmente una en la que mencionó sentirse incapaz de seguir adelante, fueron malinterpretadas. “Sentí que no tenía futuro”, afirmó.

Su vínculo con Tamara Pettinato

El expresidente también tocó el tema de la grabación de video con Tamara Pettinato, que fue divulgada en agosto del año pasado y que generó un fuerte rechazo. En el video, se ve a Pettinato y Fernández interactuar de forma distendida, mientras ella le dice “te amo”. La escena se desarrolla en el salón presidencial de la Casa Rosada.

Fernández defendió el contenido del video, calificándolo como “un juego privado entre dos personas”. En su relato, aseguró que la grabación fue un momento inocente, sin segundas intenciones, y que se trató de una conversación en la que Pettinato bromeaba sobre un comentario previo hecho por el periodista Ernesto Tenenbaum.

La Carta De Amor De Tamara Pettinato A Alberto Fernandez: "Soy el amor de tu vida"

“Si hubiera tenido algo que ocultar con Tamara, lo hubiera borrado, si ése era mi celular”, manifestó. Fernández también defendió su amistad con Pettinato, afirmando que se trataba de una de las personas más divertidas y queridas que había conocido. “Es una charla entre dos amigos, hagan abstracción del sexo”, insistió el exmandatario.

En ese contexto, en respuesta a las críticas que surgieron en torno al video y su relación con Pettinato, Fernández comparó la situación con la vida personal del actual presidente Javier Milei, quien ha sido objeto de comentarios sobre su vida sentimental. “Tenemos un presidente que a lo largo de un año tuvo dos mujeres y no hay ningún problema”, señaló.

“Yo no le obedecía a Cristina”

En otra parte de la extensa entrevista, Fernández se refirió al vínculo con Cristina Kirchner, quien en su momento rechazó los actos de violencia contra Fabiola Yáñez y, además, sectores del kirchnerismo afirmaron que también había sido maltratada por el expresidente.

“Para mí son dos cosas absolutamente distintas. No tiene nada que ver. Fabiola es una persona que, vuelvo a repetir, tiene otro tipo de problemas de los que no voy a hablar ni quiero hablar, pero que conozco a la perfección y que se los comenté al juez y le di todas las pruebas al juez de lo que estaba pasando”, dijo.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en una imagen en el Congreso

Y afirmó: “Cristina no tiene un problema de que yo no le contestara, en todo caso tenía un problema de que yo no le obedecía. Pero estaba en mi condición de presidente tomar mis decisiones. Había algunas en las que coincidíamos y caminábamos juntos, y había otras que no coincidíamos y no caminábamos juntos”.

Además, afirmó que ya no comparte “nada” con su exvicepresidenta, y hasta respaldó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Ha dicho algo que yo creo que está en lo cierto y que, honestamente dije el 17 de noviembre del año 2021, después que perdimos las PASO. En el Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, dije, es hora de terminar con el dedo de los dirigentes, es hora de que la gente vote, opine, y es hora de que cambiemos el sentido que nosotros le estamos dando a la política, porque no puede pasar desapercibido que hemos perdido las elecciones”.

Las causas que enfrenta Alberto Fernández

Con el reinicio de la actividad judicial luego de la feria, Alberto Fernández deberá enfrentar dos causas: la de violencia de género y la de los Seguros.

Esta última tuvo una novedad importante la semana pasada: la bolilla elegida fue la de Sebastián Casanello. El juez reemplazará a Julián Ercolini en la subrogancia del Juzgado Federal 11, donde está radicada la causa de los Seguros, entre otros expedientes. El sorteo se dio en un momento clave: el nuevo juez tiene que decidir si procesa al ex presidente Alberto Fernández y al resto de los imputados.

Ercolini había completado la semana pasada semana la ronda de 39 indagatorias en ese expediente y comenzó a correr el plazo para resolver la situación procesal de todos. Además, el camarista Roberto Boico rechazó la recusación que había presentado la defensa de Fernández contra el magistrado y lo ratificó al frente de la causa. Pero el bolillero cambió el escenario.

En cuanto a la causa de violencia de género, en una de sus últimas presentación, el expresidente afirmó que si hubo alguien agredido, fue él: “Si alguien debió soportar insultos y malos tratos en la pareja, ese fui yo”, fue la defensa del expresidente en un escrito de más de 200 páginas que presentó en el que negó las acusaciones y pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas un peritaje psicológico y psiquiátrico a Yáñez para determinar “el nexo de causalidad estipulado por la acusación, y la existencia del hecho”.