Máximo Kirchner: “Tenemos que dejar los egos de lado porque nuestro espacio no es Primero CFK, Máximo o Axel, ¡es primero la Patria!”

Máximo Kirchner recorrió la localidad bonaerense de San Martin

El diputado Máximo Kirchner encabezó este viernes un encuentro regional de cooperativas, fábricas recuperadas y espacios de cuidado en el municipio bonaerense de San Martín, donde hizo un llamado a la unidad. “Tenemos que colaborar y dejar los egos de lado porque nuestro espacio es primero la Patria. No es primero Cristina, o primero Máximo o primero Axel ¡es primero la Patria!”, alertó.

El líder de La Cámpora estuvo acompañado por Leonardo Grosso y Emilio Pérsico, quienes dialogaron con trabajadores de la economía popular. “Si la tarea que ustedes hacen acá, si ese amor con el que hablan de su trabajo lo conocieran más personas, y llegara a más gente, se conociera más... no me quedan dudas que el odio gorila con el que hablan algunos los medios no calaría en la sociedad”, expresó el diputado.

“Cuando sos una persona con derechos, cuando sos alguien que tiene conciencia de esos derechos ya no pueden ocultarte más. Por eso es importante ejercer y defender los derechos obtenidos. Si no somos capaces de defender los derechos obtenidos los van a ir arrancando uno por uno”, advirtió.

En ese sentido, resaltó que “el gran desafío por delante es no quedarnos solamente en lo que es la política económica y Milei. Con eso no basta. Porque no nos va a volver mejores la crueldad y la deshumanización de Milei. El desafío es ser mejores nosotros. No vamos a poder realizar una transformación si no logramos primero transformarnos a nosotros mismos”.

“El espejismo financiero ilusiona a algunos, pero sepamos que los números no van a cerrar ni con el ajuste tremendo que están haciendo. Las familias van a pasarla muy mal en estos cuatro años. Ya se cumple casi uno y tenemos la muestra de lo que van a ser cuatro años muy complejos. La tarea que tenemos es enorme”, alertó sobre las políticas que lleva adelante el gobierno nacional.

De este modo, Kirchner hizo un llamado: “Tenemos que organizarnos y patear la puerta del desánimo para que cuando llegue el momento en que un argentino o argentina con voluntad transformadora como pasó con Néstor llegué a la Casa Rosada y nos represente, ya tenga gran parte del trabajo realizados por la lucha de las organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas”.

“Tenemos que colaborar y dejar los egos de lado porque nuestro espacio es Primero la Patria, no es Primero Cristina, o primero Máximo o primero Axel ¡es Primero la Patria!”, insistió y agregó: “Este gobierno va a venir por lo que hicieron los gobiernos peronistas y aún perdura. Las vacaciones, el aguinaldo, la gratuidad universitaria, la Asignación Universal por Hijo”.

Durante la recorrida junto a las trabajadoras y trabajadores de las cooperativas Disco de Oro (fábrica recuperada), Changuita Despierta (serigrafía); SUDAKA (gráfica y multimedia); y 31 de enero (producción de rollos de papel), Kirchner reclamó: “No podemos dejar que el destino de nuestro país se decida fuera de nuestras fronteras. Tenemos que realzar el valor de los bienes naturales comunes que tenemos en el país”.

“Si hay extractivismo en el país no nos puede faltar comida en los comedores, no nos pueden faltar medicamentos para las y los adultos mayores, no puede faltar trabajo, porque entonces ¡eso es saqueo y el pueblo no va a permitir que lo saqueen! Demos la gran batalla para derrotar los conceptos e ideas de este gobierno, para eso tenemos que ser buenas personas y no ser crueles”, agregó.

Grosso, por su parte, expresó: “La economía popular para nosotros es una gran idea. La venimos amasando pacientemente a lo largo de los años, abrazando a los que el sistema deja afuera. Es la economía popular la que nos va a permitir sostener a aquellos que este modelo depredador expulsa”.